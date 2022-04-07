Йошкар-Ола

Автобусная и пешеходная

Групповая
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Йошкар-Ола
Йошкар-Ола
Йошкар-Ола
Йошкар-Ола

Что вас ожидает 🤩

  • Йошкар-Ола
  • Фонтан «Петр и Феврония»
  • Марийские куранты
  • Набережная Брюгге
  • Этнографический музей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

Важная информация: посещение музеев возможно только при предъявлении на цифровом устройстве (сотовом телефоне, планшете и пр.) QR-кода с ЕПГУ одного из следующих документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации; или при предъявлении «универсального документа посетителя мероприятий» либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа. Несовершеннолетние лица являются исключением из данного указа (но необходимо иметь маску).

Один из самых колоритных городов Волго-Вятского региона, а также столица республики Марий Эл, - всё это самобытный и колоритный город Йошкар-Ола.

Кто такие марийцы? Какие уникальные блюда, обычаи и традиции есть у этого коренного народа? Познакомиться со всем этим, а также услышать уникальный марийский язык и увидеть национальные костюмы, Вы сможете во время время этой экскурсионной программы.

Отправление из Нижнего Новгорода происходит в 07:00 от площади Ленина. Примерно 5 часов в пути для Вас пройдут незаметно, так как будут сопровождаться увлекательными рассказами нашего экскурсовода.

Около 12:00 мы с Вами прибудем в столицу республики Марий Эл, город Йошкар-Ола. В городе, которому более 500 лет, мы проведём для Вас обзорную экскурсию.

Местная архитектура не оставит никого равнодушным! Особое впечатление производят новые здания, выполненные в виде старых замков. В программе - фонтан-каскад «Петр и Феврония», а также памятники Деве Марии, Архангелу Гавриилу, патриарху Алексию II.

Особое внимание стоит уделить и Марийским курантам. История иконы Божьей Матери «Троеручница» здесь представлена в виде миниатюры. В музыкальном сопровождении, с боем курантов, это место создаёт невероятные эмоции и останется в Вашей памяти на всю жизнь.

Кукольный город соткан из множества образцов - Амстердам, Брюгге, Москва… Каждый найдёт здесь что-то интересное и вдохновляющее для себя, никто не останется равнодушным!

Также в программу входит место, где можно ознакомиться с уникальным наследием народа мари. Культурное наследие представлено в большой коллекции национального этнографического музея, история которого берет начало в 1920 году.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в Этнографический музей
Что не входит
  • Обед по желанию: 350 руб. /чел
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 07:00
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 07:00

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