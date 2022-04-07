Важная информация: посещение музеев возможно только при предъявлении на цифровом устройстве (сотовом телефоне, планшете и пр.) QR-кода с ЕПГУ одного из следующих документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации; или при предъявлении «универсального документа посетителя мероприятий» либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа. Несовершеннолетние лица являются исключением из данного указа (но необходимо иметь маску).

Один из самых колоритных городов Волго-Вятского региона, а также столица республики Марий Эл, - всё это самобытный и колоритный город Йошкар-Ола.

Кто такие марийцы? Какие уникальные блюда, обычаи и традиции есть у этого коренного народа? Познакомиться со всем этим, а также услышать уникальный марийский язык и увидеть национальные костюмы, Вы сможете во время время этой экскурсионной программы.

Отправление из Нижнего Новгорода происходит в 07:00 от площади Ленина. Примерно 5 часов в пути для Вас пройдут незаметно, так как будут сопровождаться увлекательными рассказами нашего экскурсовода.

Около 12:00 мы с Вами прибудем в столицу республики Марий Эл, город Йошкар-Ола. В городе, которому более 500 лет, мы проведём для Вас обзорную экскурсию.

Местная архитектура не оставит никого равнодушным! Особое впечатление производят новые здания, выполненные в виде старых замков. В программе - фонтан-каскад «Петр и Феврония», а также памятники Деве Марии, Архангелу Гавриилу, патриарху Алексию II.

Особое внимание стоит уделить и Марийским курантам. История иконы Божьей Матери «Троеручница» здесь представлена в виде миниатюры. В музыкальном сопровождении, с боем курантов, это место создаёт невероятные эмоции и останется в Вашей памяти на всю жизнь.

Кукольный город соткан из множества образцов - Амстердам, Брюгге, Москва… Каждый найдёт здесь что-то интересное и вдохновляющее для себя, никто не останется равнодушным!

Также в программу входит место, где можно ознакомиться с уникальным наследием народа мари. Культурное наследие представлено в большой коллекции национального этнографического музея, история которого берет начало в 1920 году.