Послушайте предания стародавние и сказания летописные о славе Господина Государя Великого Новгорода во время театрализованной экскурсии по Новгородскому Кремлю и Древнему Торгу.
Поведают гостям герои средневековые о том, как Детинец строили, о твердынях его – башнях крепкостенных, о славном князе Владимире Ярославиче, что воздвиг город каменный и делах его ратных. Узнают они о храме чудном Бориса и Глеба, что легендарный Садко выстроил, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном.
Услышат гости о деяниях Ярослава, нареченного Мудрым, Александра Ярославича Хороброго, прозванного потомками Невским, государя Ивана Великого, да и внука его, Грозного царя. Предстанут перед вами события прошлые из истории нашей Руси и Великаго Новограда, что случились сотни лет назад.
Цены на экскурсию
Для группы 1-40 человек
Для группы 1-20 человек
Для группы 1-10 человек
Взрослый
450 ₽
–
–
Студенты/Пенсионеры/школьники
–
400 ₽
–
Дети до 6 лет
–
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200 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Питание
Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Сенная площадь
Завершение: в Новгородском Кремле
Когда и сколько длится?
Когда: 23 октября и 5 ноября в 16:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.