23 октября и 5 ноября в 16:30

Экскурсия по Новгородскому Кремлю со средневековым гидом

Приглашаем вас на театрализованную экскурсию по Новгородскому кремлю

5
5 отзывов
Приглашаем вас на театрализованную экскурсию по Новгородскому кремлю.

Вы моментально перенесетесь на несколько веков назад и максимально прочувствуете атмосферу того времени.

Вы услышите легенды о князе Владимире Ярославиче и истории о деяниях Ярослава Мудрого.

Вы узнаете все о строительстве кремля и жизни простого народа в средневековье.
Экскурсия по Новгородскому Кремлю со средневековым гидом
Экскурсия по Новгородскому Кремлю со средневековым гидом
Экскурсия по Новгородскому Кремлю со средневековым гидом
Экскурсия по Новгородскому Кремлю со средневековым гидом
Экскурсия по Новгородскому Кремлю со средневековым гидом

В нашей театрализованной экскурсии:

  • Послушайте предания стародавние и сказания летописные о славе Господина Государя Великого Новгорода во время театрализованной экскурсии по Новгородскому Кремлю и Древнему Торгу.
  • Поведают гостям герои средневековые о том, как Детинец строили, о твердынях его – башнях крепкостенных, о славном князе Владимире Ярославиче, что воздвиг город каменный и делах его ратных. Узнают они о храме чудном Бориса и Глеба, что легендарный Садко выстроил, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном.
  • Услышат гости о деяниях Ярослава, нареченного Мудрым, Александра Ярославича Хороброго, прозванного потомками Невским, государя Ивана Великого, да и внука его, Грозного царя. Предстанут перед вами события прошлые из истории нашей Руси и Великаго Новограда, что случились сотни лет назад.

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человекДля группы 1-20 человекДля группы 1-10 человек
Взрослый
450 ₽
Студенты/Пенсионеры/школьники
400 ₽
Дети до 6 лет
200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Сенная площадь
Завершение: в Новгородском Кремле
Когда и сколько длится?
Когда: 23 октября и 5 ноября в 16:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

23 октября и 5 ноября в 16:30

Красная_Изба
Красная_Изба
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода

👥Групповые👣Пешком🧒Для детей⚙️Необычные🔭Обзорные#Кремль🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Великом Новгороде

Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю
Индивидуальная экскурсия
5
2
3 900
за 1-20 чел.
Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю
Узнать о жизни Кремля вы сможете во время театрализованной экскурсии
Ежедневно по договоренности
Экскурсия по Кремлю с подъемом на Софийскую звонницу
Индивидуальная экскурсия
4.6
64
1ч 30м
1 675
за 1-10 чел.
Экскурсия по Кремлю с подъемом на Софийскую звонницу
Вы совершите увлекательную обзорную экскурсию по комплексу Новгородского Кремля и поднимитесь на...
Ежедневно по договоренности
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Индивидуальная экскурсия
3 750
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Экскурсия начнется у стен Древнего Кремля, гости посетят Новгородский Детинец, услышат удивительную...
Ежедневно с 09:00 до 18:00
Новгородский кремль-детинец
Индивидуальная экскурсия
4.9
66
1ч 30м
2800
2 520
за 1-5 чел.
Новгородский кремль-детинец
Осмотреть главные постройки кремля и услышать самое интересное из его летописи
Экскурсия по Кремлю с посещением Софийского собора и Ярославова дворища
Индивидуальная экскурсия
4.6
116
2 550
за 1-10 чел.
Экскурсия по Кремлю с посещением Софийского собора и Ярославова дворища
Экскурсия познакомит вас с архитектурно-культурными достопримечательностями Великого Новгорода,...
Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00
Новгородские земли: Старая Русса, Коростынь, Ильмень
Индивидуальная экскурсия
3
2
4 500
за 1 чел.
Новгородские земли: Старая Русса, Коростынь, Ильмень
Во время экскурсии вы увидите памятники культуры и архитектуры Новгородской земли
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - Детинцу
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 090
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - Детинцу
Прикоснитесь к истории Великого Новгорода на прогулке по древнейшему из сохранившихся в России кремлей...
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия
4.9
14
2ч 30м
3 800
за 1-10 чел.
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Великий Новгород от Рюрикова Городища до «марсианского театра» Владимира Сомова
По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища
Индивидуальная экскурсия
4.8
32
4 500
за 1-5 чел.
По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища
Откройте тайны столицы независимой средневековой республики и найдите, что общего у Новгорода с...
Ежедневно по договоренности
Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыря
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыря
Индивидуальная автомобильная экскурсия по валдайским музеям и памятникам на берегу озера
Ежедневно по договоренности
Обзорная экскурсия с посещением Ярославова дворища
Индивидуальная экскурсия
4.9
19
2 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Ярославова дворища
Великий Новгород - один из древнейших городов России
Ежедневно
Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей или Евфимией
Индивидуальная экскурсия
4.9
189
1ч 30м
4 990
за 1-15 чел.
Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей или Евфимией
Весело, аутентично и самобытно о самом важном в истории города, для взрослых и детей

Красная_Изба проводит ещё 2 экскурсии

Интерактивная экскурсия по Ярославову дворищу и Торгу с Настасьей
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-6 чел.
Интерактивная экскурсия по Ярославову дворищу и Торгу с Настасьей
Вас ждёт очень познавательное и развлекательное путешествие во времени с купеческой дочерью...
Ежедневно с 10:00 до 17:30
Экскурсия по Ярославову Дворищу со средневековым гидом
450
за 1 чел.
Экскурсия по Ярославову Дворищу со средневековым гидом
Проведёт гостей дорогих новгородский посадник и покажет, где шла в Великом Новагороде торговля с...
6 ноября в 13:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Великом Новгороде
🇷🇺