23 октября и 5 ноября в 16:30

Приглашаем вас на театрализованную экскурсию по Новгородскому кремлю.



Вы моментально перенесетесь на несколько веков назад и максимально прочувствуете атмосферу того времени.



Вы услышите легенды о князе Владимире Ярославиче и истории о деяниях Ярослава Мудрого.



Вы узнаете все о строительстве кремля и жизни простого народа в средневековье.