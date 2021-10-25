Осмотреть главные постройки кремля и услышать самое интересное из его летописи

4.9
66 отзывов
Кремль — сердце Великого Новгорода.

Вместе мы погрузимся в историю, свидетелем которой он стал: обсудим, как менялся его облик, для чего предназначались здания, какие личности с ним связаны.

Я раскрою любопытные истории новгородских колоколов и покажу, чем ценен Софийский собор.

Яркий рассказ оживит события прошлого и поможет понять характер вольного города.
Новгородский кремль-детинец
Новгородский кремль-детинец
Новгородский кремль-детинец
Новгородский кремль-детинец
Новгородский кремль-детинец
Новгородский кремль-детинец
Новгородский кремль-детинец
Новгородский кремль-детинец
Новгородский кремль-детинец
Новгородский кремль-детинец
Новгородский кремль-детинец

Что вас ожидает

Мы начнем осмотр кремля снаружи: вы услышите об этапах его строительства и поймете, причем здесь итальянские зодчие и Иван II. Приглядимся к башням крепости — вы узнаете, почему раньше их было больше и как две из них заменили на широкие врата (хотя это неверно с точки зрения фортификации. )

Пройдем на территорию кремля и осмотрим самые интересные его постройки:

  • Новгородскую областную филармонию — обсудим, чьи это были покои.
  • Здание главного новгородского музея — я раскрою, зачем главный вход охраняют «питерские львы».
  • Памятник Тысячелетию России — вы услышите о его создании и основных элементах и фигурах. Рассказ будет краткий, потому что памятник достоин отдельной экскурсии — при желании я могу для вас ее провести.
  • Софийский собор — самый древний на Руси. Мы найдем место, где в молитве Александр Невский испросил благословения на ратные подвиги. Почему позолочен только один купол, почему на кресте всегда сидит голубь и как глубоко сам собор ушел под землю — все это будет на экскурсии.
    Желающие смогут посетить собор и увидеть почитаемую икону Замение 12-го века, прикоснуться к царскому молельному месту Ивана Грозного и осмотреть паникадило, подаренное нашему городу Борисом Годуновым.
  • Софийскую звонницу — вы раскроете увлекательные истории новгородских колоколов, а если захотите, подниметесь наверх и даже ударите в колокол.

Кроме того, мы прогуляемся по закрытому ранее Владычному двору, пройдем под новгородской падающей башней и поговорим о зарождении государства у Грановитой палаты. В рассказе обязательно будут и гусляр Садко, князь Рюрик, Петр I, патриарх Никон и другие персонажи — без скучных дат, но в любопытных сюжетах и деталях.

Организационные детали

  • Учитывая ограничения из-за пандемии, каждый из гостей сам принимает решение о посещении закрытых помещений (собора, музеев и т. д.).
  • На этой экскурсии рассказ о памятнике «Тысячелетие России» будет краткий; при желании я могу провести для вас отдельную продолжительную экскурсию «по памятнику», ведь он олицетворяет всю историю нашей страны. Детали уточняйте в переписке.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Победы-Софийская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Алексей
Алексей
Приветствую вас, дорогие друзья и гости Великого Новгорода! В нашем городе много интересных маршрутов — я покажу вам самое любопытное. Со мной экскурсия пройдет весело и интересно и окажется настоящим отдыхом. Буду рад познакомить вас с красотами Новгородской земли и постараюсь, чтобы вы чувствовали себя как дома!
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66 реальных отзывов от туристов

К
25 окт 2021
Экскурсия понравилась и запомнилась. Было интересно и не скучно, гид Алексей - замечательный рассказчик, удерживающий внимание экскурсантов как обилием фактического материала, так и хорошим чувством юмора. Мы были не самыми благодарными слушателями (кроме взрослых - двое детей, 9 и 10 лет), но по разговорам после посещения кремля стало ясно, что многое отложилось даже в маленьких головах)
Хотим приехать в Новгород еще раз. Здесь есть что посмотреть! И послушать.
В
12 окт 2021
Спасибо Алексею за интересную и познавательную экскурсию
Анатолий
11 окт 2021
Очень интересная экскурсия! Алексей - великолепный рассказчик! Унали много интересного об истории города, которая оказалась существенно более занятной, чем каноническая версия. Теперь и мы знаем, кто такие ушкуйники. )
Н
11 окт 2021
Благодарим Алексея за увлекательную экскурсию и интересную подачу материала.
А
9 окт 2021
Было очень увлекательно, быстро погрузились в историю города, узнали много о жизни новгородских земель.
Е
7 окт 2021
Потрясающий экскурсовод!
История сквозь века глазами глазами Новгородцев, интересно, харизматично, с юмором, но глубоко и познавательно.
Понравилось всей семье.
Огромное спасибо Алексею!
М
6 окт 2021
Замечательный экскурсовод, прекрасная экскурсия!
Оксана
5 окт 2021
Прекрасная экскурсия с Алексеем! Несомненно профессионал. Интересная подача материала, живая, с юмором, что позволяет окунуться в глубину веков и не заскучать! 2 часа пролетели как миг! Огромное спасибо Алексею! Обязательно будем рекомендовать друзьям!
I
4 окт 2021
Очень интересная экскурсия. Алексей настоящий патриот своего города и заряжает своей любовью к нему с первых минут общения. Рекомендую всем адекватным людям, желательно, с чувством юмора. Ну и без предрассудков касательно религиозных воззрений. Ставлю 5 однозначно, обязательно вернёмся в следующий раз и пройдём новые маршруты с Алексеем. Спасибо 😉
Мария
4 окт 2021
Большое спасибо Алексею за экскурсию! Очень интересно, познавательно, с юмором, с особым подходом к каждому. Была с ребёнком школьного возраста - они обсудили соцсети, ведение блога, о том как исторические факты легко и интересно подавать молодёжи в сети.
Искренняя благодарность! Рекомендую!
е
28 сен 2021
Увлекательно, доступно, немного политизировано. Не хватило информации по архитектуре Новгородского кремля. Для первого знакомства - здорово. Спасибо.
Е
27 сен 2021
Не смотря на пасмурную погоду Экскурсия по Новгороду запомнится мне надолго и все это благодаря Алексею. Очень много нового и интересного я узнала. А Новгород очень хотелось обнять, но ща один день очень не просто. Лишь чуточку прикоснуться получилось. Но я думаю, что ещё не раз побываю на интереснейших экскурсиях по Великому Новгороду с Алексеем))
Т
27 сен 2021
Добрый день. Отличная экскурсия! Алексею низкий поклон! 🤩Обязательно вернёмся, осталось очень много тем и достопримечательностей, о которых хотелось бы узнать 🤗
Д
26 сен 2021
Алексей отличный рассказчик. Минус экскурсии был в том, что первые час-полтора мы стояли на одном месте у стен Кремля, но возможно повлияло то, что было холодно и мы просто замёрзли. Дальше, когда пошли внутрь, стало веселее. Алексей человек с юмором, несколько раз хорошо посмеялись. Ну и ракурс истории у него немного специфический:)
А
21 сен 2021
Ходили втроем на экскурсию с Алексеем, несмотря на холодную погоду, остались довольны как слоны) Грамотный гид, отличное чувство юмора, посмеялись от души. Про историю ВН много интересного узнали, в книжках такого не найдешь. Обязательно приедем еще и снова постучимся к Алексею, искренне рекомендуем. Сергей и Ангелина.
Ещё 51 отзыв

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