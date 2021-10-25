Что вас ожидает

Мы начнем осмотр кремля снаружи: вы услышите об этапах его строительства и поймете, причем здесь итальянские зодчие и Иван II. Приглядимся к башням крепости — вы узнаете, почему раньше их было больше и как две из них заменили на широкие врата (хотя это неверно с точки зрения фортификации. )

Пройдем на территорию кремля и осмотрим самые интересные его постройки:

Новгородскую областную филармонию — обсудим, чьи это были покои.

— обсудим, чьи это были покои. Здание главного новгородского музея — я раскрою, зачем главный вход охраняют «питерские львы».

— я раскрою, зачем главный вход охраняют «питерские львы». Памятник Тысячелетию России — вы услышите о его создании и основных элементах и фигурах. Рассказ будет краткий, потому что памятник достоин отдельной экскурсии — при желании я могу для вас ее провести.

— вы услышите о его создании и основных элементах и фигурах. Рассказ будет краткий, потому что памятник достоин отдельной экскурсии — при желании я могу для вас ее провести. Софийский собор — самый древний на Руси. Мы найдем место, где в молитве Александр Невский испросил благословения на ратные подвиги. Почему позолочен только один купол, почему на кресте всегда сидит голубь и как глубоко сам собор ушел под землю — все это будет на экскурсии.

Желающие смогут посетить собор и увидеть почитаемую икону Замение 12-го века, прикоснуться к царскому молельному месту Ивана Грозного и осмотреть паникадило, подаренное нашему городу Борисом Годуновым.

— самый древний на Руси. Мы найдем место, где в молитве Александр Невский испросил благословения на ратные подвиги. Почему позолочен только один купол, почему на кресте всегда сидит голубь и как глубоко сам собор ушел под землю — все это будет на экскурсии. Желающие смогут посетить собор и увидеть почитаемую икону Замение 12-го века, прикоснуться к царскому молельному месту Ивана Грозного и осмотреть паникадило, подаренное нашему городу Борисом Годуновым. Софийскую звонницу — вы раскроете увлекательные истории новгородских колоколов, а если захотите, подниметесь наверх и даже ударите в колокол.

Кроме того, мы прогуляемся по закрытому ранее Владычному двору, пройдем под новгородской падающей башней и поговорим о зарождении государства у Грановитой палаты. В рассказе обязательно будут и гусляр Садко, князь Рюрик, Петр I, патриарх Никон и другие персонажи — без скучных дат, но в любопытных сюжетах и деталях.

Организационные детали