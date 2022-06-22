Карелия откроется для вас по-новому, когда вы проведете 4 дня в глэмпинге на Ладожских шхерах. Этот архипелаг скалистых островов называют норвежскими фьордами, а в его составе насчитывают около 650 скалистых островков и скал. Скучать здесь не придётся! А провести новогодние праздники в таком удивительном месте – это лучшее решение!

Насладимся видом на Ладогу из бани-фурако под открытым небом

Увидим неповторимые просторы Ладоги с ее «соколиными рифами» и красоту Ладожских шхер

Прокатимся на самом настоящем ретро-поезде на паровой тяге, курсирующим по маршруту: “Горный парк “Рускеала” – Сортавала”

На собственном опыте узнаем, чем так знаменателен рускеальский каменный карьер

Проведем четыре незабываемых дня в уникальном глэмпинге на берегу Ладожского озера

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день История Ладоги и в гости к дружелюбным хаски

После встречи в аэропорту Санкт-Петербурга (прилет до 9 утра) мы на автобусе отправляемся в город Сортавала, по пути посещая знаковые природные и исторические места Южной Карелии. Первой остановкой на маршруте станет музей-крепость «Корела» в г. Приозерск. Крепость Корела XIV-XVIII веков (Кексгольмская крепость) – объект культурного наследия федерального значения. Древнерусская деревоземляная крепость XIV-XVI веков построена новгородцами в 1310 году на Замковом острове. В XVI-XVII веках шведы перестроили укрепления по бастионной системе, возвели на территории крепости каменные сооружения Круглой башни, Старого арсенала, Порохового погреба. В XVIII веке в суворовское время было построено здание Нового арсенала, где с 1962 года размещается музей. Музейно-крепостной комплекс включает в себя здание с постоянно действующей экспозицией краеведческого характера, большой Выставочный зал для демонстрации временных выставок и сувенирный магазин в здании Старого арсенала, а также крепостные объекты. После вкусного обеда карельскими блюдами едем в гости в питомник ездовых собак к ласковым сибирским и аляскинским хаски. Неугомонные хаски встречают нас, лая и виляя хвостами. Мы получаем огромный заряд радости, тиская их. Запрягаем в упряжку рвущихся вперед собак и, после подробного инструктажа, вслед за каюром мчимся по лесной трассе, ощущая единение с природой. К вечеру вы прибудете на пристань Сортавалы, откуда на катере/аэросанях отправитесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (10-20 минут в пути). Здесь вас ждет размещение в глэмпинге и приветственный ужин с блюдами карельской кухни. Ночь вы проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.

2 день Треккинг по острову Хавус и празднование Нового года

Завтракаем. В сопровождении гида идем природной тропой по карельской тайге вглубь острова Хавус, на лыжах или снегоступах (в зависимости от величины снежного покрова) видим геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет. Выходим на 40-метровую скалу Хауккариутта («соколиный риф») и наслаждаемся прекрасным видом на Ладожские шхеры. Обедаем в специально оборудованном месте в районе скалы копченой рыбой и пробуем местные ягоды свежего урожая. После пикника мы продолжаем лесное путешествие и возвращаемся в глемпинг, где нас ждет увлекательная анимационная программа. Мы поучаствуем в квесте, посвященном традициям встречи Нового года в Карелии и в других северных регионах и странах. Мы узнаем как называют деда мороза (а может быть вовсе и не деда) в Карелии и соседствующей Финляндии. Послушаем исконно карельскую народную музыку и даже сами попробуем поиграть на традиционных карельских инструментах. Далее нас ждет мастер-класс по приготовлению традиционной карельской выпечки – калиток. Профессиональный повар поделится секретами приготовления теста и правильной лепки: мы поработаем с аутентичными «бабушкиными» скалками и опробуем различные защипы и формы. Готовимся к встрече Нового года! Наряжаемся и прихорашиваемся. Встречаемся в ресторане на новогоднем банкете и начинаем провожать уходящий год. Бой курантов! Новый год! Ура! Загадываем желание и поздравляем друг друга! Веселимся и участвуем в праздничной программе.

3 день На аэросанях по ладожским шхерам

После позднего завтрака в глэмпинге мы отправимся на кольцевой маршрут на аэросанях по Ладожским шхерам. Это живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящих из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами. Зимой Ладога особенно прекрасна. Мало кто видел Ладожские шхеры, покрытые причудливыми ледовыми наплесками. На каждом из островов – свой уникальный зимний рисунок, созданный природой. Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы». Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров. Во время прогулки на аэросанях мы также увидим несколько маяков и поднимемся на гору, откуда сможем запечатлеть панорамные виды на просторы Ладоги. На маршруте у нас будет горячий обед в форелевом хозяйстве. К вечеру мы вернемся в глэмпинг, где нас будет ждать ужин от шеф-повара. При желании вы также сможете отдохнуть в бане-фурако (за доп. плату).

4 день Каменная история Ладоги и горный парк «Рускеала»