Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге

Карелия откроется для вас по-новому, когда вы проведете 4 дня в глэмпинге на Ладожских шхерах

5
3 отзыва
Карелия откроется для вас по-новому, когда вы проведете 4 дня в глэмпинге на Ладожских шхерах.

Этот архипелаг скалистых островов называют норвежскими фьордами, а в его составе насчитывают около 650 скалистых островков и скал.

Скучать здесь не придётся! А провести новогодние праздники в таком удивительном месте – это лучшее решение!
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Новогодние праздники на Ладоге с проживанием в глэмпинге
Ближайшие даты:
03
янв
06
янв

Что вас ожидает 🤩

Глэмпинг
Глэмпинг
Проведем четыре незабываемых дня в уникальном глэмпинге на берегу Ладожского озера
Рускеала
Рускеала
На собственном опыте узнаем, чем так знаменателен рускеальский каменный карьер
Ретро-поезд
Ретро-поезд
Прокатимся на самом настоящем ретро-поезде на паровой тяге, курсирующим по маршруту: “Горный парк “Рускеала” – Сортавала”
Легендарное озеро
Легендарное озеро
Увидим неповторимые просторы Ладоги с ее «соколиными рифами» и красоту Ладожских шхер
Новые навыки
Новые навыки
Научимся управлять собачьей упряжкой, готовить исконно карельскую выпечку – карельскую калитку
Новые ощущения
Новые ощущения
Насладимся видом на Ладогу из бани-фурако под открытым небом

Описание

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день
История Ладоги и в гости к дружелюбным хаски

После встречи в аэропорту Санкт-Петербурга (прилет до 9 утра) мы на автобусе отправляемся в город Сортавала, по пути посещая знаковые природные и исторические места Южной Карелии.

Первой остановкой на маршруте станет музей-крепость «Корела» в г. Приозерск.

Крепость Корела XIV-XVIII веков (Кексгольмская крепость) – объект культурного наследия федерального значения.

Древнерусская деревоземляная крепость XIV-XVI веков построена новгородцами в 1310 году на Замковом острове.

В XVI-XVII веках шведы перестроили укрепления по бастионной системе, возвели на территории крепости каменные сооружения Круглой башни, Старого арсенала, Порохового погреба.

В XVIII веке в суворовское время было построено здание Нового арсенала, где с 1962 года размещается музей.

Музейно-крепостной комплекс включает в себя здание с постоянно действующей экспозицией краеведческого характера, большой Выставочный зал для демонстрации временных выставок и сувенирный магазин в здании Старого арсенала, а также крепостные объекты.

После вкусного обеда карельскими блюдами едем в гости в питомник ездовых собак к ласковым сибирским и аляскинским хаски.

Неугомонные хаски встречают нас, лая и виляя хвостами.

Мы получаем огромный заряд радости, тиская их. 

Запрягаем в упряжку рвущихся вперед собак и, после подробного инструктажа, вслед за каюром мчимся по лесной трассе, ощущая единение с природой.

К вечеру вы прибудете на пристань Сортавалы, откуда на катере/аэросанях отправитесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (10-20 минут в пути).

Здесь вас ждет размещение в глэмпинге и приветственный ужин с блюдами карельской кухни.

Ночь вы проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.

История Ладоги и в гости к дружелюбным хаскиИстория Ладоги и в гости к дружелюбным хаскиИстория Ладоги и в гости к дружелюбным хаскиИстория Ладоги и в гости к дружелюбным хаски
2 день
Треккинг по острову Хавус и празднование Нового года

Завтракаем.

В сопровождении гида идем природной тропой по карельской тайге вглубь острова Хавус, на лыжах или снегоступах (в зависимости от величины снежного покрова) видим геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.

Выходим на 40-метровую скалу Хауккариутта («соколиный риф») и наслаждаемся прекрасным видом на Ладожские шхеры. 

Обедаем в специально оборудованном месте в районе скалы копченой рыбой и пробуем местные ягоды свежего урожая.

После пикника мы продолжаем лесное путешествие и возвращаемся в глемпинг, где нас ждет увлекательная анимационная программа.

Мы поучаствуем в квесте, посвященном традициям встречи Нового года в Карелии и в других северных регионах и странах.

Мы узнаем как называют деда мороза (а может быть вовсе и не деда) в Карелии и соседствующей Финляндии.

Послушаем исконно карельскую народную музыку и даже сами попробуем поиграть на традиционных карельских инструментах.

Далее нас ждет мастер-класс по приготовлению традиционной карельской выпечки – калиток.

Профессиональный повар поделится секретами приготовления теста и правильной лепки: мы поработаем с аутентичными «бабушкиными» скалками и опробуем различные защипы и формы.

Готовимся к встрече Нового года!

Наряжаемся и прихорашиваемся.

Встречаемся в ресторане на новогоднем банкете и начинаем провожать уходящий год.

Бой курантов! Новый год! Ура!

Загадываем желание и поздравляем друг друга!

Веселимся и участвуем в праздничной программе.

Треккинг по острову Хавус и празднование Нового годаТреккинг по острову Хавус и празднование Нового годаТреккинг по острову Хавус и празднование Нового годаТреккинг по острову Хавус и празднование Нового года
3 день
На аэросанях по ладожским шхерам

После позднего завтрака в глэмпинге мы отправимся на кольцевой маршрут на аэросанях по Ладожским шхерам.

Это живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящих из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.

Зимой Ладога особенно прекрасна.

Мало кто видел Ладожские шхеры, покрытые причудливыми ледовыми наплесками.

На каждом из островов – свой уникальный зимний рисунок, созданный природой.

Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».

Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Во время прогулки на аэросанях мы также увидим несколько маяков и поднимемся на гору, откуда сможем запечатлеть панорамные виды на просторы Ладоги.

На маршруте у нас будет горячий обед в форелевом хозяйстве.

К вечеру мы вернемся в глэмпинг, где нас будет ждать ужин от шеф-повара.

При желании вы также сможете отдохнуть в бане-фурако (за доп. плату).

На аэросанях по ладожским шхерамНа аэросанях по ладожским шхерамНа аэросанях по ладожским шхерамНа аэросанях по ладожским шхерам
4 день
Каменная история Ладоги и горный парк «Рускеала»

После завтрака нас ждет рассказ о «каменной истории Ладоги».

Мы узнаем, какие камни здесь добывали, увидим разные виды природного камня и узнаем об их происхождении.

По окончании лекции гид покажет нам гранатовую жилу, которая проходит прямо по территории глэмпинга.

Далее мы отправимся на катере/аэросанях на причал в Сортавалу, где нас уже будут ждать микроавтобусы, на которых вы доедете до горного парка «Рускеала» (1 час в пути).

Здесь нас ждет наземная экскурсия с гидом.

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России.

Разработка здесь началась в 1765 году.

Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.

Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.

После экскурсии по горному парку «Рускеала» мы пообедаем в кафе и состоится трансфер в Сортавала на «Рускеальском экспрессе» – туристическом ретропоезде на паровозной тяге, курсирующий по маршруту Горный парк «Рускеала» – Сортавала  к вечернему поезду до Москвы.

Каменная история Ладоги и горный парк «Рускеала»Каменная история Ладоги и горный парк «Рускеала»Каменная история Ладоги и горный парк «Рускеала»Каменная история Ладоги и горный парк «Рускеала»

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге.

Стоимость тура на 1 человека при группе от четырех человек в зависимости от даты заезда, руб:
Размещение в номере Цена на человека
30 декабря 2021 – 2 января 2022 79 500

3 января – 6 января 2022

6 января – 9 января 2022

 76 500

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение на острове в глэмпинге (3 ночи)
  • Трехразовое питание с блюдами традиционной карельской кухни
  • Все трансферы по программе
  • Услуги гидов, экскурсоводов, шеф-повара и аниматоров
  • Новогодний банкет с развлекательной программой (для заезда 30 декабря-2 января)
  • Мастер-класс по приготовлению карельских калиток
  • Индивидуальные экскурсионные программы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и из г. Сортавала
  • Маршрут по подземной части парка Рускеала – 2 200 руб. /чел.
  • Посещение бани-фурако в глэмпинге
  • Ужин в день отъезда
Будет ли мобильная связь на маршруте?

Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет (включительно) предоставляется скида 12%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!
А
2 июня 2022
Всё супер
П
10 янв 2022
Все очень хорошо. Был перенос места старта, но предупредили заранее и "вели" до самого начала тура. Ребята молодцы. Спасибо большое.

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