Смотрите ближайшие свободные даты

Душа всей России - Рязань (2 дня / 1 ночь)

Приглашаем познакомиться с древней и современной Рязанью

Приглашаем познакомиться с древней и современной Рязанью.

В программе тура: автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города.

Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» и по территории Рязанского Кремля.

Поездка в Солотчу — столицу мещерского края.

Сказочное путешествие в настоящее рязанское Тридевятое царство, посещение одного из лучших музеев Рязани — Рязанского художественного музея и многое другое!
Душа всей России - Рязань (2 дня / 1 ночь)
Душа всей России - Рязань (2 дня / 1 ночь)
Душа всей России - Рязань (2 дня / 1 ночь)
Душа всей России - Рязань (2 дня / 1 ночь)
Душа всей России - Рязань (2 дня / 1 ночь)
Душа всей России - Рязань (2 дня / 1 ночь)
День 1

Древнерусская Рязань

Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века — дом мецената Г. Рюмина (в нём сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.
По «рязанскому Арбату»: улице Почтовой и улице Соборной
Вы увидите здание, где располагался первый синематограф города, дом в котором открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимиллиан Факторович (основатель компании Max Factor) и многое другое. И всё же главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского Кремля.
Экскурсия по территории Рязанского Кремля
Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. С земляного вала открываются чудесные виды на город и заоские дали. Внешний осмотр великолепного Успенского собора. Успенский собор возведён в третьей четверти XVII века величайшим народным архитектором Яковом Бухвостовым. Это настоящий шедевр «нарышкинского» барокко, богато украшенный роскошной белокаменной «кружевной» резьбой, которую можно рассматривать часами. Если собор будет открыт, вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.

Самый сладкий музей города

Экскурсия в музей истории рязанского леденца. Но интересно в нём будет не только маленьким любителям сладостей, но и взрослым. Мы проследим всю историю знакомства людей с крошечными кристаллами — от древней Индии 3000 лет до н. э. до появления сахара в России и начале его производства на отечественных сахарных заводах. В одном из залов музея представлена стилизация части старинного сахарного завода известного рязанского сахаровара и дворянина Николая Шишкова. В ходе экскурсии вас ждут интересные дегустации.
День 2

Чудесный курортный посёлок Солотча

Солотча находится всего в 15 минутах езды от Рязани. В центре его неприступной крепостью стоит древний белокаменный монастырь, северный форпорст рязанского княжества. Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь основан князем Олегом Рязанским в 1390 году на высоком берегу речки Солотчи, недалеко от впадения её в Оку. Монастырь
является одной из достопримечательностей посёлка, как и сосновый бор раскинувшийся вокруг.

Дом с флигелем и резными наличниками

Недалеко от центра посёлка Солотча в тени 160-летнего дуба, посаженного при закладке дома, «притаился» музей И. П. Пожалостина, последнего мастера классической граверной школы. Мастер сам построил на этом месте дом в 1880 году, когда семья жила в Петербурге. В советское время, в 1930-50-е гг., здесь работали известные писатели К. Г. Паустовский, А. П. Гайдар, Р. И. Фраерман, произведения которых, написанные в Солотче, вошли в золотой фонд отечественной литературы.

В Некотором Царстве…

Нас ждёт сказочное путешествие в настоящее рязанское Тридевятое царство! Вы побываете в развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле — с расписными деревянными теремами, украшенными богатой резьбой по дереву, волшебными замками, башнями и искусно вырезанными деревянными скульптурами (одна группа трёхметровых резных деревянных богатырей — уже настоящий шедевр. ) и собственным мини-зоопарком. Свободное время (1 час).
Шедевры Рязанского художественного музея
Рязанский художественный музей (основан в 1913 году. ) и это не просто музей изобразительного искусства, нет — это один из лучших музеев Рязани. Мы побываем в великолепной усадьбе, принадлежавшей богатейшему рязанскому купцу и меценату Гавриле Васильевичу Рюмину, в ней ныне располагается музей. Вокруг был разбит чудесный парк с мостиками и оврагами, частично сохранившимися и в настоящее время. Коллекция музея, как и роскошные интерьеры бывшего жилого дома Г. В. Рюмина, никого не оставляют равнодушными.
Обратите внимание! Экскурсию необходимо будет оплатить заранее в офисе. После бронирования с вами свяжется гид по телефону и подробнее расскажет про место встречи и оплату экскурсии.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-30 человек
Гостиница 3* (Пик) Место в двухместном номере
6 900 ₽
Гостиница 3* (Пик) Одноместный номер
7 600 ₽
Гостиница 3* (Пик) Дополнительное место
6 900 ₽
Гостиница 3* (Пик) Дополнительная ночь Двухместный номер
3 500 ₽
Гостиница 3* (Пик) Дополнительная ночь Одноместный номер
3 000 ₽
Гостиница 4* (Форум) Место в двухместном номере
7 700 ₽
Гостиница 4* (Форум) Одноместный номер
8 600 ₽
Гостиница 4* (Форум) Дополнительное место
7 700 ₽
Гостиница 4* (Форум) Дополнительная ночь Двухместный номер
5 000 ₽
Гостиница 4* (Форум) Дополнительная ночь Одноместный номер
3 900 ₽
Детский Гостиница 3* (Пик) Место в двухместном номере
6 750 ₽
Детский Гостиница 3* (Пик) Дополнительное место
6 750 ₽
Детский Гостиница 3* (Пик) Дополнительная ночь Двухместный номер
3 350 ₽
Детский Гостиница 4* (Форум) Место в двухместном номере
7 550 ₽
Детский Гостиница 4* (Форум) Дополнительное место
7 550 ₽
Детский Гостиница 4* (Форум) Дополнительная ночь Двухместный номер
4 850 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле
  • Питание по программе
  • Входные билеты
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Комиссия агентствам.
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
ж/д вокзале Рязань-I
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите ближайшие свободные даты
Экскурсия длится около 1 дня 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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МК-Тревел
МК-Тревел
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