Смотрите ближайшие свободные даты

День 1

Древнерусская Рязань

Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века — дом мецената Г. Рюмина (в нём сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.

По «рязанскому Арбату»: улице Почтовой и улице Соборной

Вы увидите здание, где располагался первый синематограф города, дом в котором открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимиллиан Факторович (основатель компании Max Factor) и многое другое. И всё же главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского Кремля.

Экскурсия по территории Рязанского Кремля

Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. С земляного вала открываются чудесные виды на город и заоские дали. Внешний осмотр великолепного Успенского собора. Успенский собор возведён в третьей четверти XVII века величайшим народным архитектором Яковом Бухвостовым. Это настоящий шедевр «нарышкинского» барокко, богато украшенный роскошной белокаменной «кружевной» резьбой, которую можно рассматривать часами. Если собор будет открыт, вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.

Самый сладкий музей города

Экскурсия в музей истории рязанского леденца. Но интересно в нём будет не только маленьким любителям сладостей, но и взрослым. Мы проследим всю историю знакомства людей с крошечными кристаллами — от древней Индии 3000 лет до н. э. до появления сахара в России и начале его производства на отечественных сахарных заводах. В одном из залов музея представлена стилизация части старинного сахарного завода известного рязанского сахаровара и дворянина Николая Шишкова. В ходе экскурсии вас ждут интересные дегустации.

День 2

Чудесный курортный посёлок Солотча

Солотча находится всего в 15 минутах езды от Рязани. В центре его неприступной крепостью стоит древний белокаменный монастырь, северный форпорст рязанского княжества. Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь основан князем Олегом Рязанским в 1390 году на высоком берегу речки Солотчи, недалеко от впадения её в Оку. Монастырь

является одной из достопримечательностей посёлка, как и сосновый бор раскинувшийся вокруг.

Дом с флигелем и резными наличниками

Недалеко от центра посёлка Солотча в тени 160-летнего дуба, посаженного при закладке дома, «притаился» музей И. П. Пожалостина, последнего мастера классической граверной школы. Мастер сам построил на этом месте дом в 1880 году, когда семья жила в Петербурге. В советское время, в 1930-50-е гг., здесь работали известные писатели К. Г. Паустовский, А. П. Гайдар, Р. И. Фраерман, произведения которых, написанные в Солотче, вошли в золотой фонд отечественной литературы.

В Некотором Царстве…

Нас ждёт сказочное путешествие в настоящее рязанское Тридевятое царство! Вы побываете в развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле — с расписными деревянными теремами, украшенными богатой резьбой по дереву, волшебными замками, башнями и искусно вырезанными деревянными скульптурами (одна группа трёхметровых резных деревянных богатырей — уже настоящий шедевр. ) и собственным мини-зоопарком. Свободное время (1 час).

Шедевры Рязанского художественного музея

Рязанский художественный музей (основан в 1913 году. ) и это не просто музей изобразительного искусства, нет — это один из лучших музеев Рязани. Мы побываем в великолепной усадьбе, принадлежавшей богатейшему рязанскому купцу и меценату Гавриле Васильевичу Рюмину, в ней ныне располагается музей. Вокруг был разбит чудесный парк с мостиками и оврагами, частично сохранившимися и в настоящее время. Коллекция музея, как и роскошные интерьеры бывшего жилого дома Г. В. Рюмина, никого не оставляют равнодушными.

Обратите внимание! Экскурсию необходимо будет оплатить заранее в офисе. После бронирования с вами свяжется гид по телефону и подробнее расскажет про место встречи и оплату экскурсии.