Ксения проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Достояние Мещерского края

Дорога от Рязани до Касимова занимает 3 часа. По пути вы узнаете о местах сказочной Рязанской Мещеры, связанных с Паустовским, Солженицыным, Куприным и другими известными литераторами. Я расскажу об одном из древнейших рязанских монастырей, основанном князем Олегом. Проезжая Спас-Клепики, поговорим о Есенине, который учился в этом городке. А в поселке Тума — о Троицком храме с мраморным иконостасом и росписями по эскизам Васнецова, Нестерова, Репина и Иванова. Также вы задержитесь в Гусь-Железном, где познакомитесь с грандиозным храмом, вмещающим более 1000 человек, и прогуляетесь 👣 по территории усадьбы Баташевых, овеянной легендами.

История и обаяние старинного Касимова

В уютном древнем городке, ровеснике Москвы, вы осмотрите сохранившуюся купеческую застройку и узнаете об одном из старейших памятников Рязанской области — минарете ханской мечети. Пройдете по местам нетрадиционных маршрутов: будете петлять по улочкам старого уездного города, спускаться в овраги и подниматься на холмы, увидите почти волшебные домики, церквушки и татарские лавки. С церковной колокольни откроете прекрасные панорамы и посетите территорию усадьбы Кастрова, которая сейчас активно восстанавливается. А также увидите здания необычной архитектуры и дома с наличниками; прогуляетесь по местам съемок гайдаевского «Инкогнито из Петербурга» и услышите, что делал в провинциальном Касимове будущий нобелевский лауреат Борис Пастернак.

Организационные детали