Ксения проводит ещё 5 экскурсий

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Из Рязани в Касимов — город двух культур

Познакомиться с историей Рязанской Мещеры и поразиться наследию провинциального ровесника столицы

Ксения
Ксения – представитель из Рязани
В путешествии вы услышите о живописных местах, связанных со знаменитыми писателями и художниками, узнаете об одном из первых рязанских монастырей и посетите старинную усадьбу, окутанную легендами.

А в самом Касимове осмотрите купеческую застройку и минарет ханской мечети, отыщете атмосферные закоулки и татарские лавки, заберетесь на колокольню и откроете необычные факты о городе.
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Из Рязани в Касимов — город двух культур
Из Рязани в Касимов — город двух культур

Что вас ожидает

Достояние Мещерского края
Дорога от Рязани до Касимова занимает 3 часа. По пути вы узнаете о местах сказочной Рязанской Мещеры, связанных с Паустовским, Солженицыным, Куприным и другими известными литераторами. Я расскажу об одном из древнейших рязанских монастырей, основанном князем Олегом. Проезжая Спас-Клепики, поговорим о Есенине, который учился в этом городке. А в поселке Тума — о Троицком храме с мраморным иконостасом и росписями по эскизам Васнецова, Нестерова, Репина и Иванова. Также вы задержитесь в Гусь-Железном, где познакомитесь с грандиозным храмом, вмещающим более 1000 человек, и прогуляетесь 👣 по территории усадьбы Баташевых, овеянной легендами.

История и обаяние старинного Касимова
В уютном древнем городке, ровеснике Москвы, вы осмотрите сохранившуюся купеческую застройку и узнаете об одном из старейших памятников Рязанской области — минарете ханской мечети. Пройдете по местам нетрадиционных маршрутов: будете петлять по улочкам старого уездного города, спускаться в овраги и подниматься на холмы, увидите почти волшебные домики, церквушки и татарские лавки. С церковной колокольни откроете прекрасные панорамы и посетите территорию усадьбы Кастрова, которая сейчас активно восстанавливается. А также увидите здания необычной архитектуры и дома с наличниками; прогуляетесь по местам съемок гайдаевского «Инкогнито из Петербурга» и услышите, что делал в провинциальном Касимове будущий нобелевский лауреат Борис Пастернак.

Организационные детали

  • Если вы не на своем транспорте, за дополнительную плату мы организуем трансфер: легковой автомобиль (до 3 человек)— 3000 рублей; микроавтобус (до 19 человек) — 15000 рублей.
  • Также в стоимость не входят билеты 🎫 в музей 🖼 (опционально): краеведческий музей —50 рублей/человека + экскурсия ⛳ — 250 рублей с группы; музей колоколов и музей самоваров — по 60 рублей/человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Из Рязани в Касимов — город двух культур
Из Рязани в Касимов — город двух культур
Из Рязани в Касимов — город двух культур
Из Рязани в Касимов — город двух культур
Из Рязани в Касимов — город двух культур
Из Рязани в Касимов — город двух культур
Из Рязани в Касимов — город двух культур
Из Рязани в Касимов — город двух культур
Из Рязани в Касимов — город двух культур
Из Рязани в Касимов — город двух культур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения
Ксения
Я представляю туристическо-образовательный проект. Каждому нашему мероприятию и экскурсии предшествует серьезная работа с фактическим материалом, проверенными источниками и архивными данными. Мы верим, что познание своей истории, традиций, да и просто прогулка по городу или поездка за город могут быть атмосферными и нескучными.
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