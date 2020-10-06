1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Есенинский след в Константинове

Мы отправимся в живописное село на крутом берегу Оки: именно здесь в конце 19 века родился Сергей Есенин. Вы побываете в доме Есениных, изучите их усадьбу и найдёте тот самый одинокий клён, посаженный самим поэтом. В Константинове мы осмотрим белокаменный храм Казанской иконы Божией Матери. Выйдем к живописному берегу Оки, откуда Есенин любовался рассветами и проходящими кораблями. А в усадьбе помещиков Кашиных вспомним знаменитую поэму «Анна Снегина», ведь прообразом главной героини стала хозяйка имения.

Самобытные села и монастыри

От родового гнезда Есенина мы отправимся вдоль Оки и проедем через древние сёла Кузьминское, Иванчино и Аксёново. Следом посетим Иоанно-Богословский монастырь 12 века, в котором не раз бывал поэт. Здесь вы встретите самую высокую колокольню в Рязанской области и раскроете тайну подземного хода. По пути к святому источнику мы сделаем привал в дубраве, выпьем ароматный травяной чай с монастырской выпечкой. А напоследок заглянем в Новосёлки: ажурные резные наличники на сотнях колоритных домиков, усадьба оперных певцов Пироговых и секреты уникальной местной малины — всё это позволит проникнуться уютной атмосферой села, которая так вдохновляла Есенина.

Организационные детали