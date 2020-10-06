1 отзыв оставили туристы

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Путешествие в Есенинскую Русь

Пройти следами поэта в Константинове, посетить монастырь 12 века и очароваться укладом старинных сёл

4
1 отзыв
Дмитрий
Дмитрий – представитель из Рязани
Чтобы по-настоящему ощутить дух Рязанской земли, непременно стоит отправиться в Константиново.

Вы пройдете по местам, где провел детство главный поэт Рязанщины, осмотрите усадьбу помещиков Кашиных.

А следом вдохновитесь атмосферой старинных сел, отведаете монастырской выпечки и залюбуетесь русскими просторами, которые воспел в стихах Сергей Есенин.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Путешествие в Есенинскую Русь
Путешествие в Есенинскую Русь

Что вас ожидает

Есенинский след в Константинове
Мы отправимся в живописное село на крутом берегу Оки: именно здесь в конце 19 века родился Сергей Есенин. Вы побываете в доме Есениных, изучите их усадьбу и найдёте тот самый одинокий клён, посаженный самим поэтом. В Константинове мы осмотрим белокаменный храм Казанской иконы Божией Матери. Выйдем к живописному берегу Оки, откуда Есенин любовался рассветами и проходящими кораблями. А в усадьбе помещиков Кашиных вспомним знаменитую поэму «Анна Снегина», ведь прообразом главной героини стала хозяйка имения.

Самобытные села и монастыри
От родового гнезда Есенина мы отправимся вдоль Оки и проедем через древние сёла Кузьминское, Иванчино и Аксёново. Следом посетим Иоанно-Богословский монастырь 12 века, в котором не раз бывал поэт. Здесь вы встретите самую высокую колокольню в Рязанской области и раскроете тайну подземного хода. По пути к святому источнику мы сделаем привал в дубраве, выпьем ароматный травяной чай с монастырской выпечкой. А напоследок заглянем в Новосёлки: ажурные резные наличники на сотнях колоритных домиков, усадьба оперных певцов Пироговых и секреты уникальной местной малины — всё это позволит проникнуться уютной атмосферой села, которая так вдохновляла Есенина.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: единый билет 🎫 на все экспозиции музея-заповедника Есенина — 300 руб. /чел., усадьба Пироговых – 50 руб. /чел.
  • Можно провести экскурсию ⛳ на вашем авто или на моём. Транспортные расходы (при необходимости): 1-4 человека на легковом автомобиле 🚘 — 1500 руб., 4-15 человек на микроавтобусе — 5000 руб.
  • Каждому путешественнику стакан ароматного травяного чая в подарок
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в Рязани или Рыбном
Путешествие в Есенинскую Русь
Путешествие в Есенинскую Русь
Путешествие в Есенинскую Русь
Путешествие в Есенинскую Русь
Путешествие в Есенинскую Русь
Путешествие в Есенинскую Русь
Путешествие в Есенинскую Русь
Путешествие в Есенинскую Русь
Путешествие в Есенинскую Русь
Путешествие в Есенинскую Русь
Путешествие в Есенинскую Русь
Путешествие в Есенинскую Русь
Путешествие в Есенинскую Русь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Добрый день, дорогие путешественники! Я выпускник кафедры туризма географического факультета МГУ им. Ломоносова. Экскурсии по Рязани и Москве провожу более 10 лет. Постоянно исследую уголки города, участвую в археологических экспедициях. Стараюсь показать Рязань с разных сторон: прогуляться по проспектам и тихим переулкам, где течение времени замедлилось. Также я звонарь Казанской церкви. Каждый гид из нашей дружной команды может часами увлеченно рассказывать о Рязани и с удовольствием познакомит вас с ее историей и современностью!
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1 отзыв оставили туристы

Алла
6 октября 2020
Дмитрий интеллигентный грамотный молодой человек, лично радеющий за развитие туризма в родной Рязанской земле. Приятный, вежливый, но, к сожалению, наши ожидания насчёт содержания экскурсии не оправдались. Много погуляли по Константинову, получив огромное удовольствие, но интересного рассказа о Есенине. о родных поэта, о селе не услышали. В описании программы было:"От родового гнезда Есенина мы отправимся вдоль Оки и проедем через древние сёла Кузьминское, Иванчино и Аксёново. Следом посетим Иоанно-Богословский монастырь 12 века, в котором не раз бывал поэт. Здесь вы встретите самую высокую колокольню в Рязанской области и раскроете тайну подземного хода. По пути к святому источнику мы сделаем привал в дубраве, выпьем ароматный травяной чай с монастырской выпечкой. А напоследок заглянем в Новосёлки: ажурные резные наличники на сотнях колоритных домиков, усадьба оперных певцов Пироговых и секреты уникальной местной малины". А по факту только выпили ароматный травяной чай, услышали краткий рассказ о Пироговых. Монастырь не посетили, источник тоже, колокольню мельком увидели, про подземный ход тоже как-то пропустили. Жаль. Предвкушали погружение в атмосферу Рязанских сёл, но видели только Константиново- это чудесное место на земле! В принципе, это была поездка только в село, где родился Есенин. Обо всем ( и то не обо всём) другом вкратце послушали по дороге туда и обратно.
Дмитрий
Ответ гида:Алла, программа экскурсии была изменена вами же, длительность экскурсии по программе составляет 4 часа, мы с вами путешествовали почти 5 часов. Вам так понравились виды Константинова, что уезжать оттуда вы не хотели))) В следующий раз, пожалуйста, заранее договоритесь с гидом и компаньонами, что вам необходимо несколько дополнительных часов для фотосессии и видеозаписей. "Время проходит, всё меньше шансов что-нибудь сделать - и всё обиднее за то, чего не успел". Харуки Мураками.

Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

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