Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

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Егорьевские диковины

Ксения П.
Ксения П. – Гид из Рязани
Егорьевские диковины
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Егорьевские диковины
Егорьевские диковины
Старинный русский город 🏙️ Егорьевск до сих пор сохранил облик провинциального купеческого городка, сформировавшийся в XIX веке. В ту пору он входил в состав Рязанской губернии и стяжал славу одного из самых благоустроенных и богатых уездных городов.
В центральной части города сохранилось немало памятников градостроения конца XIX — начала XX веков. Мы осмотрим наиболее интересные старинные здания и особняки исторического центра, увидим величественный Собор Св. Александра Невского, посетим знаменитый Историко-художественный музей 🖼 Егорьевска основанный более 100 лет назад. Кроме того мы посмотрим здание прядильной мануфактуры, славившуюся своим необычным архитектурным стилем, которой некогда владели братья Хлудовы и узнаем историю 📖 их рода. И в завершение поездки осмотрим два старинных Егорьевских монастыря с оригинальной, запоминающейся архитектурой - Троицкий Мариинский женский монастырь и Казанский Колычевский монастырь.

План поездки:

  • ✔Прогулка по центральной части Егорьевска, знакомство с его историей через архитектурные памятники.
✔Осмотр здания Мануфактуры братьев Хлудовых (История промышленников и меценатов братьев Хлудовых)
✔Осмотр здания Механико-электротехническое училище им. Цесаревича Алексея, построенное в стиле средневекового замка.
✔Посещение Историко-художественного музея Егорьевска, который является одним из старейших музеев Подмосковья.
✔Осмотр двух монастырей - Троицкого Мариинского женского монастыря и Казанского Колычевского монастыря.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Транспорт
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с гидом
Егорьевские диковины
Егорьевские диковины
Егорьевские диковины

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ксения П.
Ксения П.
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