Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

Старинный русский город 🏙️ Егорьевск до сих пор сохранил облик провинциального купеческого городка, сформировавшийся в XIX веке. В ту пору он входил в состав Рязанской губернии и стяжал славу одного из самых благоустроенных и богатых уездных городов.

В центральной части города сохранилось немало памятников градостроения конца XIX — начала XX веков. Мы осмотрим наиболее интересные старинные здания и особняки исторического центра, увидим величественный Собор Св. Александра Невского, посетим знаменитый Историко-художественный музей 🖼 Егорьевска основанный более 100 лет назад. Кроме того мы посмотрим здание прядильной мануфактуры, славившуюся своим необычным архитектурным стилем, которой некогда владели братья Хлудовы и узнаем историю 📖 их рода. И в завершение поездки осмотрим два старинных Егорьевских монастыря с оригинальной, запоминающейся архитектурой - Троицкий Мариинский женский монастырь и Казанский Колычевский монастырь.

План поездки:

✔Прогулка по центральной части Егорьевска, знакомство с его историей через архитектурные памятники.

✔Осмотр здания Мануфактуры братьев Хлудовых (История промышленников и меценатов братьев Хлудовых)

✔Осмотр здания Механико-электротехническое училище им. Цесаревича Алексея, построенное в стиле средневекового замка.

✔Посещение Историко-художественного музея Егорьевска, который является одним из старейших музеев Подмосковья.

✔Осмотр двух монастырей - Троицкого Мариинского женского монастыря и Казанского Колычевского монастыря.