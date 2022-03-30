Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Во время экскурсии мы совершим прогулку по историческому центру Рязани. Перенесемся сквозь века в древний город, прогулявшись по территории Кремля, и узнаем немало интересного о современном городе.

Я расскажу вам, почему Рязань «косопузая» и почему у нас грибы с глазами. Мы пройдемся по самым фешенебельным улицам губернского города, познакомимся поближе с известными людьми, которые были когда-то с ним связаны. И, если пожелаете, посидим в уютной купеческой чайной за чашечкой ароматного чая и отведаем рязанские каравайцы!