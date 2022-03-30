Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Об экскурсии
Во время экскурсии мы совершим прогулку по историческому центру Рязани. Перенесемся сквозь века в древний город, прогулявшись по территории Кремля, и узнаем немало интересного о современном городе.
Я расскажу вам, почему Рязань «косопузая» и почему у нас грибы с глазами. Мы пройдемся по самым фешенебельным улицам губернского города, познакомимся поближе с известными людьми, которые были когда-то с ним связаны. И, если пожелаете, посидим в уютной купеческой чайной за чашечкой ароматного чая и отведаем рязанские каравайцы!
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная улица, 14 / 2, Рязань
Завершение: Почтовая улица, 49, Рязань
Когда и сколько длится
Когда: Со вторника по субботу включительно с 10:00 до 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Со вторника по субботу включительно с 10:00 до 17:00