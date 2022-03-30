Гулять так гулять!

Во время экскурсии мы совершим прогулку по историческому центру Рязани

Индивидуальная
Во время экскурсии мы совершим прогулку по историческому центру Рязани.

Перенесемся сквозь века в древний город, прогулявшись по территории Кремля, и узнаем немало интересного о современном городе.
Гулять так гулять!
Гулять так гулять!
Гулять так гулять!
Гулять так гулять!
Гулять так гулять!
Гулять так гулять!

Что вы можете увидеть 🤩

  • Кремль
  • Здание первого городского театра
  • Духовное училище, связанное с именами двух нобелевских лауреатов
  • Дом, в котором родился и вырос актер Э. П. Гарин
  • Дом, в котором открыл свою первую парикмахерскую Макс Фактор
  • Торговые ряды постройки начала XIX века
  • Пешеходная улица
  • «Рязанский Арбат»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Во время экскурсии мы совершим прогулку по историческому центру Рязани. Перенесемся сквозь века в древний город, прогулявшись по территории Кремля, и узнаем немало интересного о современном городе.
Я расскажу вам, почему Рязань «косопузая» и почему у нас грибы с глазами. Мы пройдемся по самым фешенебельным улицам губернского города, познакомимся поближе с известными людьми, которые были когда-то с ним связаны. И, если пожелаете, посидим в уютной купеческой чайной за чашечкой ароматного чая и отведаем рязанские каравайцы!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная улица, 14 / 2, Рязань
Завершение: Почтовая улица, 49, Рязань
Когда и сколько длится
Когда: Со вторника по субботу включительно с 10:00 до 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Со вторника по субботу включительно с 10:00 до 17:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рязани

🎩Индивидуальные🚶ПешеходныеРязанский кремль🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Рязани

Обзорная экскурсия по Рязани с посещением музея Путешественников
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
МК-Тревел
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением музея Путешественников
Программа начинается с тематической экскурсии «Прогулка по Переяславлю Рязанскому», которая погрузит вас
2 550 за 1 человека
«По Рязани с купцом» - обзорная прогулка с экскурсией в Галерею пряников
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ксения
Нет отзывов
«По Рязани с купцом» - обзорная прогулка с экскурсией в Галерею пряников
Пройдитесь по древним улицам купеческого квартала Рязани, познакомьтесь с его обитателями, посмотрите на памятники седой
5 250 за 1-40 чел.
Рязань - город воинской доблести! Город научных открытий
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
МК-Тревел
Нет отзывов
Рязань - город воинской доблести! Город научных открытий
Мы начинаем нашу программу тематической экскурсией «Рязань - город воинской доблести»
2 550 за 1 человека
С добрым утром, Рязань
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Инна
Нет отзывов
С добрым утром, Рязань
Обзорная экскурсия по Рязани ранним утром раскроет перед вами картины, как просыпается
4 500 за 1-8 чел.
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
4.9
173 отзыва
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
Полюбоваться замысловатой архитектурой города под старинные легенды и узнать всю правду о рязанцах
4 250 за 1-8 чел.
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Кирилл
4.9
162 отзыва
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
Понять устройство Рязани и ее роль в ключевом этапе развития страны на прогулке с историком
3 250 за 1-30 чел.
Рязань умеет удивлять (2 дня / 1 ночь)
1 день 12 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
МК-Тревел
Нет отзывов
Рязань умеет удивлять (2 дня / 1 ночь)
Вы познакомитесь с Рязанским Кремлем и самой Рязанью, побываете
от 8 450 за 1 человека
Кремль - сердце и душа Рязани
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Андрей
5
1 отзыв
Кремль - сердце и душа Рязани
Мы увидим центр старинного города, древние храмы, реликвии
4 500 за 1-10 чел.
Рязань и рязанцы в истории России
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Валентин
5
1 отзыв
Рязань и рязанцы в истории России
Рязань - это деталь пазла огромной и пёстрой мозаики России
4 000 за 1-10 чел.
Древняя, но юная Рязань
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
5
21 отзыв
Древняя, но юная Рязань
Приглашаю вас на увлекательную прогулку назад в прошлое
4 250 за 1-8 чел.
Усадьба Рюмина. Жизнь Рязани конца XVIII - начала XIX века
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Валентин
3.7
3 отзыва
Усадьба Рюмина. Жизнь Рязани конца XVIII - начала XIX века
Усадебная архитектура России и влияние знаменитого рязанского мецената на развитие Рязани
3 200 за 1-15 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Рязани
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
4.7
10 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Рязани
от 4 000 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Рязани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Рязани
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ