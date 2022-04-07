Об экскурсии

Рязань — это деталь пазла огромной и пёстрой мозаики России. Без понимания того, какое место занимает наш город в общей картине страны, невозможно представить всю Россию. На экскурсии я расскажу, как менялась Рязань на протяжении столетий, какую роль сыграли её жители в развитии государства.

Наш маршрут

Улица Павлова и музей-усадьба Павловых.

Улица Семинарская и Музей истории ВДВ.

Площадь Ленина и торговые ряды.

Площадь Соборная и Губернский театр.

Кремлевский вал и музей «Рязанский кремль».

Также вы увидите храмы допетровской эпохи, уникальную для России колокольню и Новобазарную площадь. Посмотрите на памятник Ленину и узнаете о его приключениях в Рязани, а также сможете приобрести изделия традиционных рязанских промыслов

Организационные детали