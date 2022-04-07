Рязань — это деталь пазла огромной и пёстрой мозаики России. Без понимания того, какое место занимает наш город в общей картине страны, невозможно представить всю Россию. На экскурсии я расскажу, как менялась Рязань на протяжении столетий, какую роль сыграли её жители в развитии государства.
Наш маршрут
Улица Павлова и музей-усадьба Павловых.
Улица Семинарская и Музей истории ВДВ.
Площадь Ленина и торговые ряды.
Площадь Соборная и Губернский театр.
Кремлевский вал и музей «Рязанский кремль».
Также вы увидите храмы допетровской эпохи, уникальную для России колокольню и Новобазарную площадь. Посмотрите на памятник Ленину и узнаете о его приключениях в Рязани, а также сможете приобрести изделия традиционных рязанских промыслов
Организационные детали
Экскурсия пешая, лестниц на маршруте нет. Длина маршрута 3 км.
Одевайтесь, пожалуйста, по погоде.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Павлова, 25, Рязань
Завершение: Соборная улица, 2, Рязань
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 или 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Экскурсия пешая
Лестниц на маршруте нет. Длина маршрута 3 км. Для группы до 10 человек. Одевайтесь по погоде. Дополнительные расходы не предусмотрены
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 или 13:00