Смотрите ближайшие свободные даты

Рязань умеет удивлять (2 дня / 1 ночь)

Вы познакомитесь с Рязанским Кремлем и самой Рязанью, побываете в музее истории воздушно-десантных...

Вы познакомитесь с Рязанским Кремлем и самой Рязанью, побываете в музее истории воздушно-десантных войск и отправитесь на экскурсию в исторический салон «Аромат времени» и в музей автомобильной техники
Рязань умеет удивлять (2 дня / 1 ночь)
День 1

Прогулка по «Переяславлю Рязанскому»

Программа погрузит вас в атмосферу древнего города Переяславль Рязанский, который вот уже более 900 лет стоит в центре земли Русской, прекрасный и неповторимый. Старинные улочки поделятся своими тайнами, а колорит шумных базарных площадей перенесет вас на 500 лет назад и вскружит вам голову буйством цвета и аромата.
Экскурсия по территории Рязанского Кремля
Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. С земляного вала открываются чудесные виды на город и заоские дали. Внешний осмотр великолепного Успенского собора. Успенский собор возведён в третьей четверти XVII века величайшим народным архитектором Яковом Бухвостовым. Это настоящий шедевр «нарышкинского» барокко, богато украшенный роскошной белокаменной «кружевной» резьбой, которую можно рассматривать часами. Если собор будет открыт, вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.
Экскурсия в исторический салон «Аромат времени»
Не секрет, что в конце XIX века в Рязани открылся первый магазин Максимилиана Факторовича, который позже приобрел мировую известность под именем Макс Фактор (Max Factor). Именно здесь, в нашем городе он делал первые шаги по созданию своей эксклюзивной косметики и парфюмерии. Каким был Мир красоты и здоровья Рязани на заре ХХ века? Обо всём этом вы сможете теперь узнать в историческом салоне «Аромат времени». А о судьбе и работе Максимилиана Факторовича расскажет экспозиция, посвященная его «голливудскому периоду». Это — не музей, здесь нет крытых витрин и многие экспонаты можно трогать руками, осязать и внимательно рассматривать. Мы хотим погрузить всех в эпоху и околдовать «Ароматом времени».
День 2

Музей истории воздушно-десантных войск

Филиал Центрального музея Вооруженных Сил Министерства обороны Российской Федерации. Он был открыт 28 июля 1972 года на первом этаже здания бывшей Духовной семинарии, построенного в 1816 году. Основу экспозиции составляют реликвийные знамена, образцы формы солдат начиная с царской армии, образцы отечественного и иностранного стрелкового оружия, коллекции десантных парашютов, боевой и парашютно-десантной техники. Большинство экспонатов можно потрогать, подержать в руках.
Потрясающий музей автомобильной техники
Это масштабный, интереснейший музей на территории бывшего автомобильного института. Три огромных крытых павильона, открытая площадка с военной техникой, бывшей на вооружении в советской и российской армии. Можно не только смотреть, то и осмотреть некоторые экспонаты внутри. Самый первый «Запорожец» и шикарные послевоенные «Победы» с начищенными до блеска хромированными ручками, машины, учувствовавшие в чеченской кампании, военные машины-кухни, танки и многое другое. Самый частный отзыв туристов, посетивших Рязань: «Мы не ожидали, что это такой интересный город. », мы уверены, что в конце вашего путешествия вы скажете то же самое! До новых встреч!
Обратите внимание! Экскурсию необходимо будет оплатить заранее в офисе. После бронирования с вами свяжется гид по телефону и подробнее расскажет про место встречи и оплату экскурсии.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-30 человек
Гостиница 3* (Пик) Дополнительное место
7 300 ₽
Гостиница 3* (Пик) Место в двухместном номере
7 300 ₽
Гостиница 3* (Пик) Одноместный номер
8 000 ₽
Детский Гостиница 3* (Пик) Дополнительная ночь Двухместный номер
3 300 ₽
Детский Гостиница 3* (Пик) Дополнительное место
7 100 ₽
Детский Гостиница 3* (Пик) Место в двухместном номере
7 100 ₽
Гостиница 3* (Пик) Дополнительная ночь Двухместный номер
3 500 ₽
Гостиница 3* (Пик) Дополнительная ночь Одноместный номер
3 000 ₽
Гостиница 4* (Форум) Место в двухместном номере
7 900 ₽
Гостиница 4* (Форум) Одноместный номер
9 300 ₽
Гостиница 4* (Форум) Дополнительное место
6 900 ₽
Гостиница 4* (Форум) Дополнительная ночь Двухместный номер
5 000 ₽
Гостиница 4* (Форум) Дополнительная ночь Одноместный номер
3 900 ₽
Гостиница 4* (Форум) Детский Место в двухместном номере
7 700 ₽
Гостиница 4* (Форум) Детский Дополнительное место
6 700 ₽
Гостиница 4* (Форум) Детский Дополнительная ночь Двухместный номер
4 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле
  • Питание по программе
  • Входные билеты
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Комиссия агентствам.
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
ж/д вокзале Рязань-I
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите ближайшие свободные даты
Экскурсия длится около 1 дня 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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МК-Тревел
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