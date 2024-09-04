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Круга, где родился, жил, учился, как проходили первые концерты. Интересно было послушать про город Тверь, так как я была в нём впервые. Город очень красивый, чистый, можно влюбится с первого взгляда. Мне кажется Михаил Владимирович был фанатом своего родного города, так как очень часто упоминал его в своих песнях. После экскурсии стали более понятны песни Михаила Круга и о каких местах Твери он в них пел. Кто-то уже писал в отзывах, что экскурсия душевная, думаю лучшего слова тут не подобрать, так оно и есть. Очень советую побывать на этой экскурсии, не пожалеете) Ольга Владимировна спасибо Вам за Ваш труд и за то что Вы делаете)