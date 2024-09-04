На Рождество – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Твери, цены от 535 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
Пешая
81 отзыв
1.5 часа
Групповая
до 29 чел.
В тренде
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
Расписание: в субботу в 14:00 и 16:00, в воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
535 за человека
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
Пешая
160 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
В тренде
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На Свободном переулке, возле ЗАГСа
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
от 3 350 за всё до 4 чел.
Тверь Михаила Круга
На машине
32 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам
Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города
Начало: На ул. Освобождения
9 сен в 13:00
12 сен в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    4 сентября 2024
    Тверь Михаила Круга
    Были с мужем проездом в Твери, выбрали экскурсию Тверь Михаила Круга и не прогадали. За 4 часа узнали много интересных
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    фактов об истории Твери, о жизни и творчестве Михаила Круга. Информация подается интересно, живым языком. Узнали много нового и интересного, хочется еще вернуться в город Тверь. Узнали интересные факты о жизни Михаила Круга из "первых уст" (от его сестры), его творчество теперь воспринимается по иному. Думаю экскурсия будет интересна как поклонникам Михаила Круга, так и тем кто не совсем знаком с его творчеством.

  • Н
    Наталья
    2 сентября 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Очень понравилась экскурсия! Однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым именно Алексея. Отлично структурированный рассказ, речь четкая и быстрая, за 1,5
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    часа успевает дать много информации. Не скучно, не утомительно, с юмором. Мы подгадали поездку так, чтобы попасть на экскурсию сразу по приезду, и далее когда гуляли всё время вспоминали детали рассказа гида. По сравнению с предыдущей поездкой в 2019 году Тверь очень похорошела, гулять одно удовольствие. Маршрут экскурсии построен грамотно, в группе ходить и слушать комфортно. Желаю удачи и большое спасибо!

  • Е
    Елена
    29 августа 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Если Вы любите историю, и хотите лучше сориентироваться в средневековой и даже более ранней истории Твери - Вам к Алексею
  • Д
    Дмитрий
    28 августа 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Были с Алексеем на экскурсии 11.08.2024 года. Алексей замечательно владеет материалом, интересная подача, такие лекции в университетах не услышишь:) Маршрут продуман грамотно. Как
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    отмечалось самим Алексеем, экскурсия носит характер тематической лекции, поэтому тем, кому нужны обзорки по Твери - не сюда. Прямо перед началом экскурсии, еще до встречи с Алексеем, начался сильный дождь. Алексей предложил встретиться в кофейне и лекцию начать там, отчего мы нисколько не потеряли:) Экскурсию рекомендую любителям истории, особенно старшеклассникам, планирующим поступление на исторический или юридический.

  • М
    Милена
    27 августа 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Посещали экскурсию во время туристической поездки в Тверь и всей нашей компанией (7 человек, из которых не все интересуются историей)
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    остались невероятно довольны. Экскурсовод Алексей умеет интересно и необычно и местами с юмором подать материал, с радостью отвечает на возникающие вопросы, развеивает существующие мифы о тех или иных событиях. В ходе экскурсии у нас была возможность увидеть и поддержать в руках древние монеты и иные предметы, найденные во время раскопок. 1,5 часа пешей прогулки пролетели очень быстро. Всем, кто думает над покупкой билетов на эту экскурсию, настоятельно рекомендую их взять - точно не пожалеете, она стоит своих денег и оставляет положительные впечатления)

  • А
    Алексей
    25 августа 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Здравствуйте. Кто желает пройти в глубь истории помимо школьной программы и отойти отштампов, это ваш гид. Очень понравилась экскурсия. Алексей знает и любит своё дело и свой город. Больше спасибо Алексею!
  • В
    Виктория
    19 августа 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Экскурсия прошла на одном дыхании, живо и весело. Экскурсовод Алексей очень интересно и доступно, с юмором рассказывал об истории города, показал различные археологические находки. Тема экскурсии выдержана полностью. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    9 августа 2024
    Тверь Михаила Круга
    Хочу выразить огромную благодарность Ольге Владимировне, за увлекательную экскурсию. Наверно лучше чем родная сестра никто не расскажет про жизнь Михаила
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    Круга, где родился, жил, учился, как проходили первые концерты. Интересно было послушать про город Тверь, так как я была в нём впервые. Город очень красивый, чистый, можно влюбится с первого взгляда. Мне кажется Михаил Владимирович был фанатом своего родного города, так как очень часто упоминал его в своих песнях. После экскурсии стали более понятны песни Михаила Круга и о каких местах Твери он в них пел. Кто-то уже писал в отзывах, что экскурсия душевная, думаю лучшего слова тут не подобрать, так оно и есть. Очень советую побывать на этой экскурсии, не пожалеете) Ольга Владимировна спасибо Вам за Ваш труд и за то что Вы делаете)

  • Е
    Евгений
    7 августа 2024
    Тверь Михаила Круга
    Очень познавательная и обзорная экскурсия, много нового для себя открыли, большое спасибо Ольге Владимировне за экскурсию и желаем ей крепкого здоровья успехов и удачи в сохранении памяти о Михаиле Круге!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «На Рождество»

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  1. Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
  2. Средневековая Тверь: альтернативная столица России
  3. Тверь Михаила Круга
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Спасо-Преображенский собор
  6. Памятник Афанасию Никитину
  7. Набережная Степана Разина
  8. Городской сад
  9. Трехсвятская улица
  10. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Твери в сентябре 2024
Сейчас в Твери в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 535 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 273 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Твери на 2024 год на рождество, 273 ⭐ отзыва, цены от 535₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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