1.5 часа
Групповая
до 29 чел.
В трендеЭкскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
Расписание: в субботу в 14:00 и 16:00, в воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
535₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
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Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На Свободном переулке, возле ЗАГСа
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
от 3 350₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам
Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города
Начало: На ул. Освобождения
9 сен в 13:00
12 сен в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина4 сентября 2024Были с мужем проездом в Твери, выбрали экскурсию Тверь Михаила Круга и не прогадали. За 4 часа узнали много интересных
- ННаталья2 сентября 2024Очень понравилась экскурсия! Однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым именно Алексея. Отлично структурированный рассказ, речь четкая и быстрая, за 1,5
- ЕЕлена29 августа 2024Если Вы любите историю, и хотите лучше сориентироваться в средневековой и даже более ранней истории Твери - Вам к Алексею
- ДДмитрий28 августа 2024Были с Алексеем на экскурсии 11.08.2024 года. Алексей замечательно владеет материалом, интересная подача, такие лекции в университетах не услышишь:) Маршрут продуман грамотно. Как
- ММилена27 августа 2024Посещали экскурсию во время туристической поездки в Тверь и всей нашей компанией (7 человек, из которых не все интересуются историей)
- ААлексей25 августа 2024Здравствуйте. Кто желает пройти в глубь истории помимо школьной программы и отойти отштампов, это ваш гид. Очень понравилась экскурсия. Алексей знает и любит своё дело и свой город. Больше спасибо Алексею!
- ВВиктория19 августа 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, живо и весело. Экскурсовод Алексей очень интересно и доступно, с юмором рассказывал об истории города, показал различные археологические находки. Тема экскурсии выдержана полностью. Рекомендую!
- ТТатьяна9 августа 2024Хочу выразить огромную благодарность Ольге Владимировне, за увлекательную экскурсию. Наверно лучше чем родная сестра никто не расскажет про жизнь Михаила
- ЕЕвгений7 августа 2024Очень познавательная и обзорная экскурсия, много нового для себя открыли, большое спасибо Ольге Владимировне за экскурсию и желаем ей крепкого здоровья успехов и удачи в сохранении памяти о Михаиле Круге!
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Твери в сентябре 2024
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