2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по местам фотографической славы города и проявить снимки в красной комнате музея

Роман
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Роман – представитель гидов
Приготовьтесь к новому экскурсионному формату.

Вы прогуляетесь с профессиональным гидом по исторической части города и узнаете, как выглядела Тверь 100 лет назад, примете участие в ретро-фотосессии и сможете самостоятельно проявить кадры в лаборатории — и все это за один день! Фотография — искусство, и вы в этом убедитесь.
7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — у кинотеатра «Звезда»
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Фотогеничная Тверь
Фотогеничная Тверь

Что вас ожидает

Историческая фото-прогулка
Вы начнете знакомство с Тверью в излюбленном месте горожан — у памятника Афанасию Никитину. Рассказ о легендарном купце, его открытиях и «Хожении за три моря» дополнят архивные фотографии индийской делегации. Вы узнаете, как выглядел понтонный мост, который в народе прозвали лодочным, и пройдете по Староволжскому мосту, построенному на его месте. Городской сад перенесет вас в 80-е годы прошлого столетия. Гид расскажет, как раньше отдыхали тверичане, какие с ними происходили курьезы, где была установлена павильонная камера, а где фотограф предлагал снимки с обезьянкой. Среди других интересных локаций Тверской проспект, где находился крупнейший фото-магазин, дом Ивана Тачалова и старинное фотоателье.

Тайны красной комнаты
Благодаря множеству фото-материалов, отобранных краеведом, у вас будет возможность вписать исторический снимок в реальный пейзаж и запечатлеть изменения. По ходу экскурсии фотограф-ретушер в образе из 70-80-х годов будет делать снимки на винтажный фотоаппарат, и после прогулки вы отправитесь в музей фотографии — проявлять пленку и печатать снимки в лаборатории. А я расскажу о нюансах и секретах техники аналоговой печати и поделюсь любовью к искусству «светописи».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет профессиональный аккредитованный гид из нашей команды.
  • Фотосессию для вас проведет сотрудник музея фотографии, фотограф с 30-летним стажем.
  • В музее вам будут предложены чай и печенье.
  • В случае, если вас больше 8 человек, экскурсия будет стоить 10000 рублей.
Фотогеничная Тверь
Фотогеничная Тверь
Фотогеничная Тверь
Фотогеничная Тверь
Фотогеничная Тверь
Фотогеничная Тверь
Фотогеничная Тверь
Фотогеничная Тверь
Фотогеничная Тверь
Фотогеничная Тверь
Фотогеничная Тверь
Фотогеничная Тверь
Фотогеничная Тверь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у кинотеатра «Звезда».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Меня зовут Роман. Я увлекся фотографией еще в 1998 году. Она забирала все время и средства: я покупал пленку в 300-метровых рулонах, мешал растворы для проявки в ведрах, проводил ночи в темной комнате. Сейчас за моей спиной множество наград и выставок, два высших художественных образования и даже собственный музей фотографии, но я по-прежнему не выхожу на улицу без камеры. Ведь фотограф — это не только профессия, но и определенный взгляд на жизнь. Вместе с коллегами, любящими фотографию и город, я поделюсь с вами накопленным опытом и интересной информацией в рамках необычных экскурсий.
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Блестяще . УмнО , легко и с юмором ! Респект Роману !
15 февраля 2020
Спасибо большое Роману и Алине за такое замечательное сочетание истории фотографии и истории города в целом. Особенное удовольствие получили от фотосессии на старые камеры и от мастер-класса. Очень увлеченные люди! Увлекли и нас) . Отличная экскурсия, которую с удовольствием порекомендую и взрослым и детям!
Спасибо большое!

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