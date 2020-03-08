2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Историческая фото-прогулка

Вы начнете знакомство с Тверью в излюбленном месте горожан — у памятника Афанасию Никитину. Рассказ о легендарном купце, его открытиях и «Хожении за три моря» дополнят архивные фотографии индийской делегации. Вы узнаете, как выглядел понтонный мост, который в народе прозвали лодочным, и пройдете по Староволжскому мосту, построенному на его месте. Городской сад перенесет вас в 80-е годы прошлого столетия. Гид расскажет, как раньше отдыхали тверичане, какие с ними происходили курьезы, где была установлена павильонная камера, а где фотограф предлагал снимки с обезьянкой. Среди других интересных локаций Тверской проспект, где находился крупнейший фото-магазин, дом Ивана Тачалова и старинное фотоателье.

Тайны красной комнаты

Благодаря множеству фото-материалов, отобранных краеведом, у вас будет возможность вписать исторический снимок в реальный пейзаж и запечатлеть изменения. По ходу экскурсии фотограф-ретушер в образе из 70-80-х годов будет делать снимки на винтажный фотоаппарат, и после прогулки вы отправитесь в музей фотографии — проявлять пленку и печатать снимки в лаборатории. А я расскажу о нюансах и секретах техники аналоговой печати и поделюсь любовью к искусству «светописи».