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Города вдохновения: Тверь — Старица — Торжок

Наталья Д.
Наталья Д. – Гид из Твери
Города вдохновения: Тверь — Старица — Торжок
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Города вдохновения: Тверь — Старица — Торжок
Города вдохновения: Тверь — Старица — Торжок

Что вы увидите

  • Тверь
  • Старица
  • Торжок
  • Городской сад
  • Берново
Путешествие начинается в столице Верхневолжской земли — городе Твери, расположенной на 4 реках, основанной почти 900 лет назад, хранящей в себе воспоминания о жизни князей, царей, императоров и иностранных послов.
В отличие от многих русских городов Старица свой наивысший расцвет пережила во времена Ивана Грозного, когда считалась чуть ли не столицей ⭐️ русского государства. Город 🏙️ на Волге имеет 700 лет истории 📖 и ослепительный белокаменный монастырь, который ждёт своего 1000-летия!
Берново — это центр Пушкинского мира. Из всех дворянских усадеб русских губерний великого русского поэта каждый раз тянуло именно сюда, о чём хозяева очень трепетно вспоминали.
И наконец, Торжок — древнейший город Тверского края, где расположен один первых русских монастырей. Здесь время словно застыло. В воздухе витает дух древности и старины, на каждой улице — кирпичик истории. Удивительное ощущение дарит это святое место.

Организационные моменты:

  • Экскурсию возможно осуществлять на транспорте туристов (от легковых авто до экскурсионных автобусов) или с предварительной арендой транспорта (согласовывается и оплачивается заранее).
Во время экскурсии 🧭 предполагается время для посещения музеев. Не забудьте взять наличные средства. Позаботиться об организации питания рекомендуем заранее (как же остаться без пожарских котлет!)
Что входит
  • Услуги гида на всём протяжении маршрута
Что не входит
  • Транпорт
  • Билеты в музеи
  • Питание.
Начало и место завершения
🚩 Площадь Михаила Тверского
Города вдохновения: Тверь — Старица — Торжок
Города вдохновения: Тверь — Старица — Торжок

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья Д.
Наталья Д.
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Наталья Д. проводит ещё 1 экскурсию

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