Путешествие начинается в столице Верхневолжской земли — городе Твери, расположенной на 4 реках, основанной почти 900 лет назад, хранящей в себе воспоминания о жизни князей, царей, императоров и иностранных послов.

В отличие от многих русских городов Старица свой наивысший расцвет пережила во времена Ивана Грозного, когда считалась чуть ли не столицей ⭐️ русского государства. Город 🏙️ на Волге имеет 700 лет истории 📖 и ослепительный белокаменный монастырь, который ждёт своего 1000-летия!

Берново — это центр Пушкинского мира. Из всех дворянских усадеб русских губерний великого русского поэта каждый раз тянуло именно сюда, о чём хозяева очень трепетно вспоминали.

И наконец, Торжок — древнейший город Тверского края, где расположен один первых русских монастырей. Здесь время словно застыло. В воздухе витает дух древности и старины, на каждой улице — кирпичик истории. Удивительное ощущение дарит это святое место.

Организационные моменты:

Экскурсию возможно осуществлять на транспорте туристов (от легковых авто до экскурсионных автобусов) или с предварительной арендой транспорта (согласовывается и оплачивается заранее).

Во время экскурсии 🧭 предполагается время для посещения музеев. Не забудьте взять наличные средства. Позаботиться об организации питания рекомендуем заранее (как же остаться без пожарских котлет!)