Идея иммерсивной квест-экскурсии заключается в полном погружении туристов в процесс исследования города. Вы станете не просто слушателями, а главными действующими лицами!

Что Вас ожидает:

1. Увлекательное знакомство с главными достопримечательностями 🏛️ города. Используя послание-загадку Афанасия Никитина, мы проследуем по историческому центру города, любуясь прекрасной набережной р. Волга, увидим Путевой дворец, окунемся в историю 📖 вместе с Салтыковым-Щедриным, узнаем о Трехсвятской улице и многое другое.

2. Интересный мастер-класс. Вы не только будете разгадывать загадки и узнавать новую информацию о городе, но и прибегнете к ручному труду, изготовив собственные сувениры 🎁 на память о городе.

3. Традиционная кухня 🥧 Тверского края. После выполнения заданий и прослушивания самых интересных фактов из истории Твери, вы отведаете традиционные тверские блюда и узнаете способы их приготовления.

Важно знать: