Идея иммерсивной квест-экскурсии заключается в полном погружении туристов в процесс исследования города. Вы станете не просто слушателями, а главными действующими лицами!
Что Вас ожидает:
1. Увлекательное знакомство с главными достопримечательностями 🏛️ города. Используя послание-загадку Афанасия Никитина, мы проследуем по историческому центру города, любуясь прекрасной набережной р. Волга, увидим Путевой дворец, окунемся в историю 📖 вместе с Салтыковым-Щедриным, узнаем о Трехсвятской улице и многое другое.
2. Интересный мастер-класс. Вы не только будете разгадывать загадки и узнавать новую информацию о городе, но и прибегнете к ручному труду, изготовив собственные сувениры 🎁 на память о городе.
3. Традиционная кухня 🥧 Тверского края. После выполнения заданий и прослушивания самых интересных фактов из истории Твери, вы отведаете традиционные тверские блюда и узнаете способы их приготовления.
Важно знать:
За дополнительную плату можно посетить смотровую площадку, которая располагается на 24 этаже БЦ «Тверь» и насладиться красотой города с 77 метровой высоты. На площадке мы выполним ритуал с загадыванием желания и оставим свой красочный след в облике города!
Весь маршрут пешеходный и его протяженность 5 км, ваши ноги будут благодарны за удобную обувь.
Что входит
Услуги гида
Мастер-класс
Традиционная тверская еда
Что не входит
За дополнительную плату можно посетить смотровую площадку
которая располагается на 24 этаже БЦ «Тверь» и насладиться красотой города с 77 метровой высоты. На площадке мы выполним ритуал с загадыванием желания и оставим свой красочный след в облике города!
Начало
🚩 Набережная Афанасия Никитина, 3
Место завершения
🏁 Ул. Крылова, 20
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.