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Квест-экскурсия Afanasiy Nikitin Challenge

5
1 отзыв
Смирнов
Смирнов – Гид из Твери
Тема экскурсии 🧭 — приключение Афанасия Никитина.

Этот славный купец (с помощью своего друга-гида) подкинет нам множество заданий и научит правильно исследовать новый город 🏙️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Квест-экскурсия Afanasiy Nikitin Challenge
Квест-экскурсия Afanasiy Nikitin Challenge

Что вы увидите

  • Городской сад
  • Круг
  • Набережная Степана Разина
  • Памятник Афанасия Никитина
  • Памятник Салтыкова-Щедрина
  • Путевой дворец
  • Тверская Богодельня
  • Улица Трехсвятская и многое другое
Идея иммерсивной квест-экскурсии заключается в полном погружении туристов в процесс исследования города. Вы станете не просто слушателями, а главными действующими лицами!

Что Вас ожидает:

  • 1. Увлекательное знакомство с главными достопримечательностями 🏛️ города. Используя послание-загадку Афанасия Никитина, мы проследуем по историческому центру города, любуясь прекрасной набережной р. Волга, увидим Путевой дворец, окунемся в историю 📖 вместе с Салтыковым-Щедриным, узнаем о Трехсвятской улице и многое другое.
  • 2. Интересный мастер-класс. Вы не только будете разгадывать загадки и узнавать новую информацию о городе, но и прибегнете к ручному труду, изготовив собственные сувениры 🎁 на память о городе.
  • 3. Традиционная кухня 🥧 Тверского края. После выполнения заданий и прослушивания самых интересных фактов из истории Твери, вы отведаете традиционные тверские блюда и узнаете способы их приготовления.

Важно знать:

  • За дополнительную плату можно посетить смотровую площадку, которая располагается на 24 этаже БЦ «Тверь» и насладиться красотой города с 77 метровой высоты. На площадке мы выполним ритуал с загадыванием желания и оставим свой красочный след в облике города!
  • Весь маршрут пешеходный и его протяженность 5 км, ваши ноги будут благодарны за удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
  • Мастер-класс
  • Традиционная тверская еда
Что не входит
  • За дополнительную плату можно посетить смотровую площадку
  • которая располагается на 24 этаже БЦ «Тверь» и насладиться красотой города с 77 метровой высоты. На площадке мы выполним ритуал с загадыванием желания и оставим свой красочный след в облике города!
Начало
🚩 Набережная Афанасия Никитина, 3
Место завершения
🏁 Ул. Крылова, 20
Квест-экскурсия Afanasiy Nikitin Challenge
Квест-экскурсия Afanasiy Nikitin Challenge
Квест-экскурсия Afanasiy Nikitin Challenge
Квест-экскурсия Afanasiy Nikitin Challenge

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Смирнов
Смирнов
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