Морозовский городок. Вчера. Сегодня. Завтра

Посетить архитектурный заповедник кирпичного стиля 19-20 веков и оценить масштабы замысла
Я приглашаю вас в уникальное место — ничего подобного в России не строили! Названий у него несколько: Морозовский городок, Морозовские казармы, двор Пролетарки или просто Пролетарка. А суть одна: рабочий микрорайон, возведённый фабрикантами Морозовыми.

Говоря языком кинематографистов, это место — уходящая натура, так что давайте поспешим познакомиться с ним и его историей.
Морозовский городок. Вчера. Сегодня. Завтра
Морозовский городок. Вчера. Сегодня. Завтра
Морозовский городок. Вчера. Сегодня. Завтра
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

За 60 лет знаменитые фабриканты Морозовы построили целый микрорайон — город в городе. Здесь было всё для комфортной жизни рабочих: магазины, бани, аптека, больница с родильным отделением, школа, дом престарелых, детский сад, библиотека, народный театр и пекарня. Всего — более 50 зданий.

Это, без преувеличения, архитектурный заповедник кирпичного стиля середины 19 – начала 20 веков, музей под открытым небом. Ничего подобного — по масштабам и по замыслу — в России никогда не строили!

Вы увидите основные локации городка:

  • дома для служащих
  • главную фабрика мануфактуры (ныне БЦ «Этажи»)
  • народный театр
  • школу
  • пожарное депо
  • казармы, в том числе жемчужину городка — казарму «Париж»

Погрузитесь в увлекательный рассказ с внушительным объёмом информации: поговорим и об архитектуре, и об истории российского предпринимательства, и о семейных перипетиях Морозовых.

Познакомитесь с основными вехами развития Морозовской мануфактуры — с момента её зарождения до расцвета и увы, бесславного конца.

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию, но интересующимся историей детям (от 10 лет) тоже может быть интересно.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На остановке «Пролетарка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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