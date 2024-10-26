Посетить архитектурный заповедник кирпичного стиля 19-20 веков и оценить масштабы замысла
Я приглашаю вас в уникальное место — ничего подобного в России не строили! Названий у него несколько: Морозовский городок, Морозовские казармы, двор Пролетарки или просто Пролетарка. А суть одна: рабочий микрорайон, возведённый фабрикантами Морозовыми.
Говоря языком кинематографистов, это место — уходящая натура, так что давайте поспешим познакомиться с ним и его историей.
За 60 лет знаменитые фабриканты Морозовы построили целый микрорайон — город в городе. Здесь было всё для комфортной жизни рабочих: магазины, бани, аптека, больница с родильным отделением, школа, дом престарелых, детский сад, библиотека, народный театр и пекарня. Всего — более 50 зданий.
Это, без преувеличения, архитектурный заповедник кирпичного стиля середины 19 – начала 20 веков, музей под открытым небом. Ничего подобного — по масштабам и по замыслу — в России никогда не строили!
Вы увидите основные локации городка:
дома для служащих
главную фабрика мануфактуры (ныне БЦ «Этажи»)
народный театр
школу
пожарное депо
казармы, в том числе жемчужину городка — казарму «Париж»
Погрузитесь в увлекательный рассказ с внушительным объёмом информации: поговорим и об архитектуре, и об истории российского предпринимательства, и о семейных перипетиях Морозовых.
Познакомитесь с основными вехами развития Морозовской мануфактуры — с момента её зарождения до расцвета и увы, бесславного конца.
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию, но интересующимся историей детям (от 10 лет) тоже может быть интересно.
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Твери
Провела экскурсии для 24 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я лицензированный гид. Живу в Твери с 1995 года, и за это время она стала мне по-настоящему родной. Увлекаюсь историей, архитектурой и искусством. Буду рада поделиться накопленными знаниями.