Я приглашаю вас в уникальное место — ничего подобного в России не строили! Названий у него несколько: Морозовский городок, Морозовские казармы, двор Пролетарки или просто Пролетарка. А суть одна: рабочий микрорайон, возведённый фабрикантами Морозовыми. Говоря языком кинематографистов, это место — уходящая натура, так что давайте поспешим познакомиться с ним и его историей.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

За 60 лет знаменитые фабриканты Морозовы построили целый микрорайон — город в городе. Здесь было всё для комфортной жизни рабочих: магазины, бани, аптека, больница с родильным отделением, школа, дом престарелых, детский сад, библиотека, народный театр и пекарня. Всего — более 50 зданий.

Это, без преувеличения, архитектурный заповедник кирпичного стиля середины 19 – начала 20 веков, музей под открытым небом. Ничего подобного — по масштабам и по замыслу — в России никогда не строили!

Вы увидите основные локации городка:

дома для служащих

главную фабрика мануфактуры (ныне БЦ «Этажи»)

народный театр

школу

пожарное депо

казармы, в том числе жемчужину городка — казарму «Париж»

Погрузитесь в увлекательный рассказ с внушительным объёмом информации: поговорим и об архитектуре, и об истории российского предпринимательства, и о семейных перипетиях Морозовых.

Познакомитесь с основными вехами развития Морозовской мануфактуры — с момента её зарождения до расцвета и увы, бесславного конца.

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию, но интересующимся историей детям (от 10 лет) тоже может быть интересно.