На Селигер! Нилова пустынь и Осташков

Погрузиться в историю и природу края, пленившего уездных аристократов, художников и поэтов

Индивидуальная
Озеро Селигер и его окрестности — живые иллюстрации русских сказок, и неслучайно именно здесь появилась на свет картина «Утро в сосновом лесу».

Вы оцените вдохновляющие пейзажи места.

Услышите историю подвижника, который провел на острове 26 лет в строжайшей аскезе.

И познакомитесь со столицей Селигера, славившейся в 19 веке своей благоустроенностью.
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
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Что вас ожидает

Путешествие в озерный край

От Твери до Селигера 220 км, это 3 часа пути. Но в дороге скучать не придется. Проезжая по живописным местам тверской земли, мы поговорим на самые разные темы: как путешествовали до появления машин и поездов. Какие яркие личности оставили свой след в нашей истории. Чем примечательны населенные пункты, которые вы встретите на маршруте. Если захотите, уделим немного времени и патриархальному Торжку.

Душа Селигера, Нило-Столобенская пустынь

Приближаясь к жемчужине Валдая, поговорим о селигерских владениях, куда входит 160 острова со своими внутренними озерами. На о. Столбный вы откроете удивительное умиротворяющее место, где в Средние века ушел в отшельничество монах Нил. Здесь у вас будет достаточно времени, чтобы осмотреть территорию монастыря, больше похожего на одну из площадей Санкт-Петербурга, послушать историю духовного подвига и ощутить чистую атмосферу сакральности.

Старинный Осташков — столица Селигера

Также вы посетите город, который Александр Островский называл одним из самых благоустроенных в Российской империи. Но дело было в 19 веке, а сейчас это небольшой провинциальный город, чей облик сохраняет черты большого культурного и архитектурного прошлого. О нем мы поговорим на прогулке по основным улочкам Осташкова. Вы побываете на территории Богородицкого женского монастыря — летом обитель утопает в цветах и декоративных кустарниках. А у бывшего Вознесенского монастыря речь пойдет об исторических личностях, связанных с этим местом.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Твери и проводится на транспорте гида (7-местный минивен)
  • Время поездки в одну сторону 3 часа, продолжительность экскурсии, включая дорогу — 10-12 часов
  • Питание оплачивается отдельно — я посоветую хорошее кафе в Осташкове и найду по дороге заведение, куда можно будет заехать за хорошим кофе

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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