Это странно, но в Твери о Михаиле Круге говорят редко. Будто бы стыдятся его песен. Как в фильме 🎥 "День радио" - "нас захватило радио шансон".

Но ведь - "Король русского шансона" - это действительно про него.

И он из Твери. Родился, жил, а автоколонне водителем работал. Запел... И о Твери песни пел. И о друзьях своих. Пусть не совсем праведного были они поведения, но все - из Твери.

Мы тоже родились, выросли, учились, работали в Твери. Мы знаем то время, тот город 🏙️. Мы с Пролетарки, Слободки, Вагонного, Хлама... Мы так же как он влюблялись в Городском Саду и приходили на свидания под часы. Тверь из песен Михаила Круга можно увидеть.

Что может быть проще - приехать и увидеть...