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О городе, короле и шансоне

5
1 отзыв
Лена М.
Лена М. – Гид из Твери
О городе, короле и шансоне
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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О городе, короле и шансоне
О городе, короле и шансоне

Что вы увидите

  • Миллионную
  • Часы, под которыми назначена встреча
  • Городской сад, в котором падал снег
  • Пролетарку, казармы, Париж
  • Головинский вал, Слоболку, Афанасия, который спускает ладью.
  • И памятник королю русского шансона, и ресторан "Лазурный".
  • Если нужно - на могилу съездим. Туда часто ездят. Помянуть
Это странно, но в Твери о Михаиле Круге говорят редко. Будто бы стыдятся его песен. Как в фильме 🎥 "День радио" - "нас захватило радио шансон".
Но ведь - "Король русского шансона" - это действительно про него.
И он из Твери. Родился, жил, а автоколонне водителем работал. Запел... И о Твери песни пел. И о друзьях своих. Пусть не совсем праведного были они поведения, но все - из Твери.
Мы тоже родились, выросли, учились, работали в Твери. Мы знаем то время, тот город 🏙️. Мы с Пролетарки, Слободки, Вагонного, Хлама... Мы так же как он влюблялись в Городском Саду и приходили на свидания под часы. Тверь из песен Михаила Круга можно увидеть.
Что может быть проще - приехать и увидеть...
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Поход в легендарный ресторан "Лазурный" за пивом. Пойти в "Лазурный можем"
  • но по предварительной договоренности в мемориальную комнату
  • которую иногда незаслуженно обзывают музеем. Это не музей. Это - люди сделали.
Начало
🚩 О месте встречи договоримся. Чтобы вам было удобно
Место завершения
🏁 У памятника Михаилу Кругу.
О городе, короле и шансоне
О городе, короле и шансоне
О городе, короле и шансоне
О городе, короле и шансоне
О городе, короле и шансоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лена М.
Лена М.
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1 отзыв оставили туристы

Лена М. проводит ещё 1 экскурсию

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