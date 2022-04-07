Об экскурсии

Тверь — настоящий музей под открытым небом! Мы пройдем по центральным улицам и парадным площадям нашего города, восхитимся творением великих архитекторов XVII – XIX веков, сравним их шедевры с образцами сталинского ампира, поговорим о фактах и легендах тверской истории, удивимся основательности тверского купечества.

Почему Старый Волжский мост моложе нового? Что делал в Твери митрополит Филипп? Почему горожан называют «Тверскими козлами»? На эти и другие вопросы вы узнаете ответ в ходе нашей экскурсии!