Тверь-городок - Петербурга уголок

Тверь - настоящий музей под открытым небом! Мы пройдем по центральным улицам

Индивидуальная
Тверь — настоящий музей под открытым небом! Мы пройдем по центральным улицам и парадным площадям нашего города, восхитимся творением великих архитекторов XVII – XIX веков, сравним их шедевры с образцами сталинского ампира, поговорим о фактах и легендах тверской истории, удивимся основательности тверского купечества.
Тверь-городок - Петербурга уголок
Тверь-городок - Петербурга уголок
Тверь-городок - Петербурга уголок
Тверь-городок - Петербурга уголок
Тверь-городок - Петербурга уголок
Тверь-городок - Петербурга уголок

Что вас ожидает 🤩

  • Центральные улицы города
  • Площади Михаила Тверского, Ленина, Театральная и Соборная
  • Набережная Волги
  • Мосты
  • Дом ворошиловских стрелков
  • Императорский дворец
  • Улица Трехсвятская
  • Архитектура сталинской эпохи и другое

Об экскурсии

Тверь — настоящий музей под открытым небом! Мы пройдем по центральным улицам и парадным площадям нашего города, восхитимся творением великих архитекторов XVII – XIX веков, сравним их шедевры с образцами сталинского ампира, поговорим о фактах и легендах тверской истории, удивимся основательности тверского купечества.
Почему Старый Волжский мост моложе нового? Что делал в Твери митрополит Филипп? Почему горожан называют «Тверскими козлами»? На эти и другие вопросы вы узнаете ответ в ходе нашей экскурсии!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Михаила Тверского, Тверь
Завершение: Площадь Ленина, Тверь
Когда и сколько длится
Когда: С четверга по воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

С четверга по воскресенье в 10:00

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