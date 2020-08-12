1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Тверь с нового ракурса

Вы рассмотрите с воды знаменитую Волжскую набережную XVIII века, побываете на границе и даже за границей Старого и Нового городов и оцените элитный коттеджный поселок в Затверечье. А также увидите устья рек Тверцы и Тьмаки и узнаете, где была основана Тверь, кем и когда был построен древний кремль и при каких обстоятельствах он был разрушен.

Волжские секреты

Я не дам вам заскучать на борту и расскажу о великой и могучей Волге. Вы услышите, где она берет начало, какой путь преодолевает до Твери, через какие города проходит и какими притоками питается. А также раскроете, какие водные виды спорта популярны в Тверской области, что такое оверштаг и фордевинд и почему парусный спорт называют «шахматами на воде».

Организационные детали

Дети до 16 лет допускаются на экскурсию ⛳ только в сопровождении взрослых.