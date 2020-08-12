1 отзыв оставили туристы

Тверь с нового ракурса Вы рассмотрите с воды знаменитую Волжскую набережную XVIII века, побываете на границе и даже за границей Старого и Нового городов и оцените элитный коттеджный поселок в Затверечье. А также увидите устья рек Тверцы и Тьмаки и узнаете, где была основана Тверь, кем и когда был построен древний кремль и при каких обстоятельствах он был разрушен.
Волжские секреты Я не дам вам заскучать на борту и расскажу о великой и могучей Волге. Вы услышите, где она берет начало, какой путь преодолевает до Твери, через какие города проходит и какими притоками питается. А также раскроете, какие водные виды спорта популярны в Тверской области, что такое оверштаг и фордевинд и почему парусный спорт называют «шахматами на воде».
Организационные детали
Дети до 16 лет допускаются на экскурсию ⛳ только в сопровождении взрослых.
Начало и место завершения
🚩 на Речном вокзале
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Очень рада Тверскому гостю! Свой город люблю всей душой и с радостью поделюсь этой любовью с каждым путешественником! С 2010 года провожу экскурсии и по Твери, и по городам Тверской области (Торжок, Старица, Берново, Завидово). С одинаковым воодушевлением работаю с разными туристами: возрастные гости совершат неспешную прогулку с интеллигентной беседой, молодежным компаниям и корпоративным группам — захватывающие квесты, а юным туристам и их родителям — сказки, загадки и легенды! До встречи в Твери)
С удовольствием посмотрели на Тверь не только с берега, но и с воды: прошли на катере от Речного вокзала вверх по Волге и обратно. Большое спасибо нашему экскурсоводу Наталье за интересный рассказ, живую подачу, хорошее чувство юмора и прекрасное настроение! Интересно было и взрослым, и детям. Отдельно хочется отметить грамотную, связную, легко воспринимаемую речь. Спасибо капитану Константину за мастерство и кураж. Мы остались очень довольны.