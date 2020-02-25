Что вас ожидает

Символы Твери

Вы проедете по улице, параллельной Волге, и увидите все важнейшие городские достопримечательности: мечеть, костел, гостиницу со смешным прозвищем «Рюмка», ансамбль парадных площадей и старинный парк «Воксал», известный с XVIII века. Полюбуетесь знаменитыми мостами и сравните Тверь с Петербургом. Я расскажу о местных средневековых героях, подвиге Михаила Тверского, путешествии Афанасия Никитина и поясню, почему центр Твери можно смело назвать музеем архитектуры под открытым небом.

Старинные храмы и местные ремесла

Тверь знаменита не только дворцами и площадями, но и древними церквями. Вы увидите старейший храм города — Белая Троица — молодой Свято-Екатерининский монастырь, возрождающийся Спас Златоверхий и церковь, освященную во имя Михаила Ярославича, князя Тверского и великого князя Владимирского. В завершение ступите на ладью Никитина и станете счастливыми обладателями фигурки настоящего тверского козла. Ведь Тверь — единственный город страны, где отговорка «у нас своих козлов хватает» не работает.