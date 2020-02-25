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Увидеть знаковые места древнего города и услышать их историю на автомобильной экскурсии

Лена
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Лена – ваш гид
Вы рассмотрите главные достопримечательности Твери и узнаете, какую роль сыграли в ее развитии варяги, греки, Петр I и Екатерина II.

Сравните местную имперскую архитектуру с петербургской и раскроете секрет появления в городе четвертого в мире «версальского трезубца»!
4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Знакомьтесь, Тверь!
Знакомьтесь, Тверь!

Что вас ожидает

Символы Твери
Вы проедете по улице, параллельной Волге, и увидите все важнейшие городские достопримечательности: мечеть, костел, гостиницу со смешным прозвищем «Рюмка», ансамбль парадных площадей и старинный парк «Воксал», известный с XVIII века. Полюбуетесь знаменитыми мостами и сравните Тверь с Петербургом. Я расскажу о местных средневековых героях, подвиге Михаила Тверского, путешествии Афанасия Никитина и поясню, почему центр Твери можно смело назвать музеем архитектуры под открытым небом.

Старинные храмы и местные ремесла
Тверь знаменита не только дворцами и площадями, но и древними церквями. Вы увидите старейший храм города — Белая Троица — молодой Свято-Екатерининский монастырь, возрождающийся Спас Златоверхий и церковь, освященную во имя Михаила Ярославича, князя Тверского и великого князя Владимирского. В завершение ступите на ладью Никитина и станете счастливыми обладателями фигурки настоящего тверского козла. Ведь Тверь — единственный город страны, где отговорка «у нас своих козлов хватает» не работает.

Организационные детали

  • Стоимость указана из расчета, что экскурсия проходит на вашем автомобиле. Если вам нужен транспорт, я подберу для вас машину (1-3 человека) или минивен (4-15 человек). Стоимость уточняйте в личном сообщении.
  • Если вы едете на машине, я встречу вас на подъезде к центральной части города. Если на «Ласточке» или «Сапсане» — на Привокзальной площади.
Знакомьтесь, Тверь!
Знакомьтесь, Тверь!
Знакомьтесь, Тверь!
Знакомьтесь, Тверь!
Знакомьтесь, Тверь!
Знакомьтесь, Тверь!
Знакомьтесь, Тверь!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лена
Лена
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я профессиональный гид. В Твери живу всю жизнь, знаю здесь каждый уголок и с радостью покажу вам огромный и удивительный мир под названием Верхневолжье. Я убеждена, что экскурсия не имеет права быть скучной. Для детей она должна стать приключением интереснее любой компьютерной игры. А для взрослых — откровением.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Особая благодарность гиду. Елена рассказывала очень интересно, видно что она сама любит свой город, знает его историю, много читает. Знания у нее обширные и глубокие. Рассказ живой и увлекательный. Мы были с детьми 12-ти лет, молодым человеком 19-ти лет и сами пенсионерки. Интересно было всем. От души советую по возможности выбирать гидом именно Елену. Не прогадаете, не пожалеете.

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