Вы отправитесь на прогулку по одному из самых древних городов России. Увидите легендарные православные соборы и Золотые ворота, пройдётесь по княжеским дворам и полюбуетесь городскими панорамами со смотровых площадок. Узнаете, кто такой шалопай, и прикоснётесь к местному фольклору.

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Описание

Что вас ожидает

Вы посмотрите главные достопримечательности — Золотые ворота, Успенский кафедральный собор, Дмитриевский собор. Посетите три смотровые площадки и пройдётесь по трём княжеским дворам. На старинной Георгиевской улочке проникнетесь духом губернского Владимира и познакомитесь с местным шалопаем.

Узнаете, кто основал город и почему ворота — золотые. Услышите, откуда взялась Владимирская вишня, и познакомитесь с местными легендами и байками.