Узнать главное о городе на 1,5-часовой экскурсии в мини-группе
Вы отправитесь на прогулку по одному из самых древних городов России.
Увидите легендарные православные соборы и Золотые ворота, пройдётесь по княжеским дворам и полюбуетесь городскими панорамами со смотровых площадок. Узнаете, кто такой шалопай, и прикоснётесь к местному фольклору.
Увидите легендарные православные соборы и Золотые ворота, пройдётесь по княжеским дворам и полюбуетесь городскими панорамами со смотровых площадок. Узнаете, кто такой шалопай, и прикоснётесь к местному фольклору.
Ближайшие даты:
28
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы посмотрите главные достопримечательности — Золотые ворота, Успенский кафедральный собор, Дмитриевский собор. Посетите три смотровые площадки и пройдётесь по трём княжеским дворам. На старинной Георгиевской улочке проникнетесь духом губернского Владимира и познакомитесь с местным шалопаем.
Узнаете, кто основал город и почему ворота — золотые. Услышите, откуда взялась Владимирская вишня, и познакомитесь с местными легендами и байками.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Театральной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваша команда гидов во Владимире
Провели экскурсии для 619 туристов
Привет, я — Таня, аккредитованный и внештатный гид Владимиро-Суздальского музея заповедника. Со мной работает целая команда профессиональных гидов по Владимиру, Боголюбово и Суздалю! Мы знакомим гостей с нашим городом и дарим частичку своей любви к нему каждому, кто приходит прогулку. Мы проведем вас сквозь века по городу и покажем разный Владимир. От древней столицы и великих князей до революции. Погрузим в атмосферу губернского, купеческого города. Вы запомните интересную историю не в цифрах и датах, а в интересных фактах и смешных историях. А еще приглашаем вас в наши замечательные музеи! Нам есть что показать: фрески Андрея Рублева, наш знаменитый хрусталь и многое другое!
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Дата и количество участников выбирается при бронировании