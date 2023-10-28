По Владимиру пешком

Узнать главное о городе на 1,5-часовой экскурсии в мини-группе

Описание
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Ответы на вопросы
Вы отправитесь на прогулку по одному из самых древних городов России.

Увидите легендарные православные соборы и Золотые ворота, пройдётесь по княжеским дворам и полюбуетесь городскими панорамами со смотровых площадок. Узнаете, кто такой шалопай, и прикоснётесь к местному фольклору.
По Владимиру пешком
По Владимиру пешком
По Владимиру пешком
По Владимиру пешком
По Владимиру пешком
По Владимиру пешком
По Владимиру пешком
По Владимиру пешком
Ближайшие даты:
28
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы посмотрите главные достопримечательности — Золотые ворота, Успенский кафедральный собор, Дмитриевский собор. Посетите три смотровые площадки и пройдётесь по трём княжеским дворам. На старинной Георгиевской улочке проникнетесь духом губернского Владимира и познакомитесь с местным шалопаем.

Узнаете, кто основал город и почему ворота — золотые. Услышите, откуда взялась Владимирская вишня, и познакомитесь с местными легендами и байками.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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