Приглашаем вас посетить экскурсию, во время которой вы увидите мыс Ликандера, кекур “Штаны”, островной ботанический сад, пляжи красный и “французский”, а также границу Амурского и Уссурийского заливов. Вы обогнете полуостров по периметру и в сопровождении сотрудника Морского заповедника пройдете по тропинке и камням вдоль морского прибоя.

Остров Попова находится в заливе Петра Великого, от Владивостока в 1-1.5 часах хода на катере. Морские ландшафты острова очень разнообразны, а близкое расположение заповедных территорий благоприятно повлияли на флору, фауну и подводный мир островов.

Здесь есть мелководные песчаные пляжи и участки с каменистым рельефом, где в чистых водах бухты можно наблюдать богатый подводный мир. Здешние места славятся хорошей летней рыбалкой на лодках с выходом в море. Берега бухт украшает лесной массив, а на сопках встречаются грибы и дикая малина.

Знакомясь с растительностью и животным миром южного Приморья, вы почувствуете себя настоящим первооткрывателем!