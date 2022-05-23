Остров Попова

Смешанная: автобусная, пешеходная, морская прогулка на катере, отдых на пляже и купание в море

Смешанная: автобусная, пешеходная, морская прогулка на катере, отдых на пляже и купание в море.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем взять с собой на экскурсию: удобную одежду и обувь для прогулок, а также воду и еду на весь день, подстилку, пляжный инвентарь, мусорные пакеты.

На пляжах нет киосков и магазинов, шезлонгов и зонтиков.

Время в пути на катере до острова Попова - 1 час.

Время в пути на автобусе до бухты Пограничная - 20-30 минут.

Экскурсия не проводится в зимний период.
Остров Попова
Остров Попова
Остров Попова
Остров Попова

Что вас ожидает 🤩

  • Остров Петрова
  • Мыс Ликандера
  • Островной ботанический сад
  • Кекур «Штаны»
  • Красный пляж
  • Граница Уссурийского и Амурского заливов
  • Пляж Французский в бухте Пограничная
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 8 дней до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас посетить экскурсию, во время которой вы увидите мыс Ликандера, кекур “Штаны”, островной ботанический сад, пляжи красный и “французский”, а также границу Амурского и Уссурийского заливов. Вы обогнете полуостров по периметру и в сопровождении сотрудника Морского заповедника пройдете по тропинке и камням вдоль морского прибоя.

Остров Попова находится в заливе Петра Великого, от Владивостока в 1-1.5 часах хода на катере. Морские ландшафты острова очень разнообразны, а близкое расположение заповедных территорий благоприятно повлияли на флору, фауну и подводный мир островов.

Здесь есть мелководные песчаные пляжи и участки с каменистым рельефом, где в чистых водах бухты можно наблюдать богатый подводный мир. Здешние места славятся хорошей летней рыбалкой на лодках с выходом в море. Берега бухт украшает лесной массив, а на сопках встречаются грибы и дикая малина.

Знакомясь с растительностью и животным миром южного Приморья, вы почувствуете себя настоящим первооткрывателем!

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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