Индивидуальная
до 7 чел.
Ночная прогулка по Волгограду
Насладитесь ночным Волгоградом, его историей и культурой. Погрузитесь в атмосферу тишины и загадочности, открывая для себя жизнь города в свете огней
26 сен в 19:30
27 сен в 19:30
от 12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Вокруг острова Сарпинский - на катере
Неспешная прогулка по Волге из Волгограда
Начало: У сквера под Волгоградским мостом
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
от 41 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка-викторина по набережной
Погрузитесь в атмосферу Волгограда через увлекательную викторину по его топонимам. Откройте для себя храм Иоанна Предтечи и другие памятники
Начало: На Центральной набережной
Сегодня в 22:00
Завтра в 01:30
1734 ₽ за всё до 10 чел.
