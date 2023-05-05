2 день

Автобусная экскурсия «Чебоксары - столица Чувашии»

Завтрак в гостинице.

Автобусная экскурсия «Чебоксары — столица Чувашии» с театрализованной встречей гостей (~150 км от Казани).

Чебоксары — культурный, научный и промышленный центр Чувашской Республики — расположен в самом сердце Поволжья.

Как было заведено в стародавние времена, местные жители встречают гостей в национальных костюмах с приветственной песней и хлебом-солью.

Во время экскурсии вы увидите:

набережные Волги и Чебоксарки, вдоль которых раскинулся город;

Волги и Чебоксарки, вдоль которых раскинулся город; знаменитую «Дорогу к храму» , на которой расположены православные жемчужины города — Успенская церковь и Свято-Троицкий мужской монастырь ;

, на которой расположены православные жемчужины города — ; исторический центр города — улицу Константина Иванова, где находятся кафедральный Введенский собор и церковь Михаила Архангела;

пешеходный бульвар купца Ефремова, где можно сделать фото на память с бронзовыми фигурами Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова;

где можно сделать фото на память с бронзовыми фигурами Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова; магический камень Таганаит, который дарит свет, любовь и тепло.

Над камнем возвышается скульптура «Птица счастья», символизирующая возрождение.

Эта композиция — подарок первого президента республики жителям города к новому тысячелетию.

монументальную скульптуру «Мать Покровительница» и фонтаны в заливе (в летнее время), памятники В. И. Чапаеву, Ю. Гагарину и Ф. Дзержинскому;

и фонтаны в заливе (в летнее время), памятники В. И. Чапаеву, Ю. Гагарину и Ф. Дзержинскому; Спасо-Преображенский женский монастырь, здание Музыкального театра, фонтаны и Парадную лестницу города;

Республиканский мемориальный Парк Победы.

Посещение музея Пива.

Пиво — традиционный напиток чувашей, которые знают толк в пивном искусстве, ведь именно на территории этой республики растет 90% российского хмеля.

Коллекция пивных бутылок XIX века, кружек, этикеток, пробок и бирдекелей впечатляет.

В случае закрытия музея Пива — посещение Чувашского национального музея.

Здесь вы узнаете историю становления Волжской Булгарии, в состав которой раньше входила Чувашия.

Обед в ресторане города.

22:00 Возвращение в Казань.