От казанского Арбата — улицы Баумана до набережных ослепительной Йошкар-Олы Брюгге и Амстердам — вместе мы откроем самобытные региональные центры, узнаем их историю во всех подробностям и, конечно же, просто великолепно отдохнем.
Экскурсионный тур «Три столицы Поволжья» — победитель Первой Всероссийской туристической премии «Маршрут года-2014», также он занял первое место в номинации «Лучший туристский маршрут, объединяющий несколько городов».
июн
июн
июл
июл
авг
авг
сен
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие Казань
Прибытие в Казань.
Встреча на ж/д вокзале с гидом:
- в 08:00/09:25/10:45/11:18 Казань-1 (Центральный) у скульптуры «Белые барсы»;
- в 08:00 Казань-2 (ст. Восстание) в центральном зале.
Трансфер в гостиницу.
Сдача вещей в камеру хранения отеля или раннее размещение за дополнительную оплату.
12:00 Обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя» поможет вам открыть для себя столицу Татарстана в полной мере.
Во время обзорной экскурсии вы побываете:
- в Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов и мечети XVIII века;
- на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери);
- на Площади Свободы, там вы сможете осмотреть административном сердце Татарстана, где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание), Театр оперы и балета им. М. Джалиля, концертный зал им. С. Сайдашева, кабинет министров РТ;
- Дворец Земледельцев на Дворцовой площади и новую набережную;
- спортивные объекты, построенные к Летней Универсиаде 2013 года (панорамный показ).
14:00 Обед с мастер-классом «Секреты татарской кухни».
Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику приготовления национальных блюд и научит вас готовить их дома.
Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» (по улице Баумана).
Во время экскурсии вы увидите:
- площадь Габдуллы Тукая и колокольню церкви Богоявления;
- здание Государственного Банка, где в годы Гражданской войны хранился золотой запас царской России;
- Собор Петра и Павла с семиярусным иконостасом — один ярких образцов Петровского барокко;
- точную копию кареты Екатерины II и множество малых архитектурных форм, отражающих самобытность казанской земли.
Экскурсия в музей-заповедник «Казанский кремль».
На территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, вы увидите:
- Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;
- Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного;
- Парадную Резиденцию Президента и падающую Башню Сююмбике.
Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная экскурсия «Чебоксары - столица Чувашии»
Завтрак в гостинице.
Автобусная экскурсия «Чебоксары — столица Чувашии» с театрализованной встречей гостей (~150 км от Казани).
Чебоксары — культурный, научный и промышленный центр Чувашской Республики — расположен в самом сердце Поволжья.
Как было заведено в стародавние времена, местные жители встречают гостей в национальных костюмах с приветственной песней и хлебом-солью.
Во время экскурсии вы увидите:
- набережные Волги и Чебоксарки, вдоль которых раскинулся город;
- знаменитую «Дорогу к храму», на которой расположены православные жемчужины города — Успенская церковь и Свято-Троицкий мужской монастырь;
- исторический центр города — улицу Константина Иванова, где находятся кафедральный Введенский собор и церковь Михаила Архангела;
- пешеходный бульвар купца Ефремова, где можно сделать фото на память с бронзовыми фигурами Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова;
- магический камень Таганаит, который дарит свет, любовь и тепло.
Над камнем возвышается скульптура «Птица счастья», символизирующая возрождение.
Эта композиция — подарок первого президента республики жителям города к новому тысячелетию.
- монументальную скульптуру «Мать Покровительница» и фонтаны в заливе (в летнее время), памятники В. И. Чапаеву, Ю. Гагарину и Ф. Дзержинскому;
- Спасо-Преображенский женский монастырь, здание Музыкального театра, фонтаны и Парадную лестницу города;
- Республиканский мемориальный Парк Победы.
Посещение музея Пива.
Пиво — традиционный напиток чувашей, которые знают толк в пивном искусстве, ведь именно на территории этой республики растет 90% российского хмеля.
Коллекция пивных бутылок XIX века, кружек, этикеток, пробок и бирдекелей впечатляет.
В случае закрытия музея Пива — посещение Чувашского национального музея.
Здесь вы узнаете историю становления Волжской Булгарии, в состав которой раньше входила Чувашия.
Обед в ресторане города.
22:00 Возвращение в Казань.
Автобусная экскурсия «Йошкар-Ола - столица Марий Эл». Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, вещи в автобус.
Путевая экскурсия во время переезда Казань — Йошкар-Ола.
09:00 Автобусная экскурсия «Йошкар-Ола — столица Марий Эл» (142 км от Казани).
Во время экскурсии вы увидите:
- Царевококшайский Кремль, построенный в 2009 году с красивой часовней и макетами пушек;
- архитектурный комплекс «12 апостолов», возведенный по мотивам замка помещика Шереметьева, расположенного в 200 км от Йошкар-Олы, в башне комплекса находятся анимационные часы, воспроизводящие одну из сцен Нового Завета «Вход Господень в Иерусалим»;
- памятник Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II и Патриаршую площадь.
Обязательно сфотографируйтесь здесь на фоне набережной Брюгге, выполненной во фламандском стиле.
- республиканский театр кукол — настоящий средневековый замок, который производит впечатление сказочного миража;
- собор Благовещенья Пресвятой Богородицы — архитектурный микс из православных храмов России — Василия Блаженного в Москве и Спаса-на-Крови в Петербурге.
Собор стоит на площади Девы Марии, неподалеку от Благовещенской башни, являющейся уменьшенной копией Спасской башни Московского Кремля.
- площадь И. А. Оболенского-Ноготкова, первого воеводы Царевококшайская (дореволюционное название Йошкар-Олы), выполненную в стиле венецианских палаццо.
Великолепие архитектуры зданий дополняют музыкальные часы с трогательным сюжетом: ослик везет на святую гору Афон чудотворную икону Божией Матери «Троеручица».
Национальный обед в кафе города: вы попробуете главное и самое вкусное блюдо марийской кухни — подкоголи (особые марийские пельмени).
Этнографическая композиция «Наследие».
Артисты Марийского национального театра драмы имени М. Шкетана познакомят зрителя с календарно-обрядовыми событиями народа мари.
Программа длится 30 минут и состоятся при наборе группы от 10 человек.
Возвращение в Казань.
Трансфер на ж/д вокзал (рекомендуемые поезда с отправлением в Москву № 001 в 20:00, № 025 в 21:47, № 111 в 21:59).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:
Гостиницы
(центр города)
|Категория номеров
|Взрослые
|Дети до 11 лет на доп. месте
|Доп. место
|Доплата за 1-но местн. станд. разм.
|Выходные
|Праздники
|Выходные
|Праздники
|«Мираж» 5*
|2-м. станд.
|32 670
|36 040
|27 290
|27 620
|8 490
|11 850
|1-м. станд.
|41 160
|47890
|-
|-
|«Кортъярд Марриотт» 4*
|2-м. станд.
|37 390
|44 120
|27 620
|27 960
|11 780
|13 470
|1-м. станд.
|49 170
|57 590
|-
|-
|-
|«Шаляпин Палас Отель» 4*
|2-м. станд.
|29 810
|29 980
|25 100
|26 280
|5 390
|6 100
|1-м. станд.
|35 200
|36 080
|-
|-
|-
|«Сулейман» 4*
|2-м. станд.
|28 630
|29 310
|28 300
|28 460
|7 410
|8 750
|1-м. станд.
|36 040
|38 060
|-
|-
|-
|«Джузеппе» 4*
|2-м. станд.
|27 790
|29 640
|25 270
|25 430
|4 550
|6 400
|1-м. станд.
|32 340
|36 040
|-
|-
|-
|«Гранд Отель Казань» 4*
|2-м. станд.
|28 400
|29 310
|25 100
|26 280
|3 260
|4 040
|1-м. станд.
|31 660
|33 350
|-
|-
|-
|«Биляр Палас Отель» 4*
|2-м. станд.
|27 290
|27 620
|26 280
|26 440
|5 050
|5 390
|1-м. станд.
|32 340
|33 010
|-
|-
|-
|«Релита» 4*
|2-м. станд.
|28 970
|30 650
|25 600
|26 280
|4 380
|6 060
|1-м. станд.
|33 350
|36 710
|-
|-
|-
|«Ногай» 3*
|2-м станд.
|30 250
|26 780
|26 950
|7 000
|1-м станд.
|37 250
|-
|-
|«Парк Отель» 3*
|2-м. станд.
|27 420
|28 430
|-
|-
|5 460
|6 430
|1-м. станд.
|32 880
|34 860
|-
|-
|-
|«Татарстан» 3*
|2-м. станд.
|26 160
|27 220
|24 090
|24 260
|3 180
|3 640
|1-м. станд.
|29 340
|30 860
|-
|-
|-
Варианты проживания
«Мираж» 5
«Кортъярд Марриотт» 4
«Шаляпин Палас Отель» 4
«Сулейман» 4
«Джузеппе» 4
«Гранд Отель Казань» 4
«Биляр Палас Отель» 4
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице выбранной категории
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание по программе:1 день — обед2 день — завтрак, обед3 день — завтрак, обед
- 1 день — обед
- 2 день — завтрак, обед
- 3 день — завтрак, обед
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Казань и обратно
- Личные расходы
- Питание, не предусмотренное программой
- Индивидуальный трансфер ж/д вокзал — гостиница: 1 000 руб. за машину (в дневное время) 1 200 руб. за машину (с 19:00-08:00)
- Индивидуальный трансфер аэропорт — гостиница: 1 600 руб. за машину (в дневное время) 1 800 руб. за машину (с 19:00-08:00)
- Посещение музеев, не входящих в программу тура
- Вечерняя обзорная экскурсия «Огни ночного города» — 900 руб. /чел + по желанию посещение колеса обозрения «Вокруг света» — 400 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Республика Татарстан, Казань
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Может ли измениться программа тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Всё удобно и понятно