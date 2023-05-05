Три столицы Поволжья

4.7
3 отзыва
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Приглашаем исследовать уникальную столицу Татарстана — Казань, столицу Чувашии — Чебоксары и столицу Марий Эл — Йошкар-Олу в красивом путешествии, которое подарит светлые эмоции и яркие впечатления.

От казанского Арбата — улицы Баумана до набережных ослепительной Йошкар-Олы Брюгге и Амстердам — вместе мы откроем самобытные региональные центры, узнаем их историю во всех подробностям и, конечно же, просто великолепно отдохнем.

Экскурсионный тур «Три столицы Поволжья» — победитель Первой Всероссийской туристической премии «Маршрут года-2014», также он занял первое место в номинации «Лучший туристский маршрут, объединяющий несколько городов».
Три столицы Поволжья
Три столицы Поволжья
Три столицы Поволжья
Три столицы Поволжья
Три столицы Поволжья
Три столицы Поволжья
Три столицы Поволжья
Три столицы Поволжья
Три столицы Поволжья
Три столицы Поволжья
Три столицы Поволжья
Три столицы Поволжья
Три столицы Поволжья
Три столицы Поволжья
Ближайшие даты:
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23
июн
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июл
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даты

Что вас ожидает:

Национальный мастер-класс
Национальный мастер-класс
Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику приготовления национальных блюд и научит нас готовить их дома
История пива
История пива
В уютном музее увидим огромное количество экспонатов, рассказывающих историю пивоварения с древнейших времен и до современности
Многообразие культур
Многообразие культур
В рамках одного тура посетим сразу три республики и познакомимся с их уникальной культурой

Программа тура по дням

1 день

Прибытие Казань

Прибытие в Казань.

Встреча на ж/д вокзале с гидом:

  • в 08:00/09:25/10:45/11:18 Казань-1 (Центральный) у скульптуры «Белые барсы»;
  • в 08:00 Казань-2 (ст. Восстание) в центральном зале.

Трансфер в гостиницу.

Сдача вещей в камеру хранения отеля или раннее размещение за дополнительную оплату.

12:00 Обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя» поможет вам открыть для себя столицу Татарстана в полной мере.

Во время обзорной экскурсии вы побываете:

  • в Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов и мечети XVIII века;
  • на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери);
  • на Площади Свободы, там вы сможете осмотреть административном сердце Татарстана, где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание), Театр оперы и балета им. М. Джалиля, концертный зал им. С. Сайдашева, кабинет министров РТ;
  • Дворец Земледельцев на Дворцовой площади и новую набережную;
  • спортивные объекты, построенные к Летней Универсиаде 2013 года (панорамный показ).

14:00 Обед с мастер-классом «Секреты татарской кухни».

Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику приготовления национальных блюд и научит вас готовить их дома.

Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» (по улице Баумана).

Во время экскурсии вы увидите:

  • площадь Габдуллы Тукая и колокольню церкви Богоявления;
  • здание Государственного Банка, где в годы Гражданской войны хранился золотой запас царской России;
  • Собор Петра и Павла с семиярусным иконостасом — один ярких образцов Петровского барокко;
  • точную копию кареты Екатерины II и множество малых архитектурных форм, отражающих самобытность казанской земли.

Экскурсия в музей-заповедник «Казанский кремль».

На территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, вы увидите:

  • Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;
  • Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного;
  • Парадную Резиденцию Президента и падающую Башню Сююмбике.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Прибытие КазаньПрибытие КазаньПрибытие КазаньПрибытие Казань
2 день

Автобусная экскурсия «Чебоксары - столица Чувашии»

Завтрак в гостинице.

Автобусная экскурсия «Чебоксары — столица Чувашии» с театрализованной встречей гостей (~150 км от Казани).

Чебоксары — культурный, научный и промышленный центр Чувашской Республики — расположен в самом сердце Поволжья.

Как было заведено в стародавние времена, местные жители встречают гостей в национальных костюмах с приветственной песней и хлебом-солью.

Во время экскурсии вы увидите:

  • набережные Волги и Чебоксарки, вдоль которых раскинулся город;
  • знаменитую «Дорогу к храму», на которой расположены православные жемчужины города — Успенская церковь и Свято-Троицкий мужской монастырь;
  • исторический центр города — улицу Константина Иванова, где находятся кафедральный Введенский собор и церковь Михаила Архангела;
  • пешеходный бульвар купца Ефремова, где можно сделать фото на память с бронзовыми фигурами Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова;
  • магический камень Таганаит, который дарит свет, любовь и тепло.

Над камнем возвышается скульптура «Птица счастья», символизирующая возрождение.

Эта композиция — подарок первого президента республики жителям города к новому тысячелетию.

  • монументальную скульптуру «Мать Покровительница» и фонтаны в заливе (в летнее время), памятники В. И. Чапаеву, Ю. Гагарину и Ф. Дзержинскому;
  • Спасо-Преображенский женский монастырь, здание Музыкального театра, фонтаны и Парадную лестницу города;
  • Республиканский мемориальный Парк Победы.

Посещение музея Пива.

Пиво — традиционный напиток чувашей, которые знают толк в пивном искусстве, ведь именно на территории этой республики растет 90% российского хмеля.

Коллекция пивных бутылок XIX века, кружек, этикеток, пробок и бирдекелей впечатляет.

В случае закрытия музея Пива — посещение Чувашского национального музея.

Здесь вы узнаете историю становления Волжской Булгарии, в состав которой раньше входила Чувашия.

Обед в ресторане города.

22:00 Возвращение в Казань.

Автобусная экскурсия «Чебоксары - столица Чувашии»Автобусная экскурсия «Чебоксары - столица Чувашии»Автобусная экскурсия «Чебоксары - столица Чувашии»Автобусная экскурсия «Чебоксары - столица Чувашии»
3 день

Автобусная экскурсия «Йошкар-Ола - столица Марий Эл». Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров, вещи в автобус.

Путевая экскурсия во время переезда Казань — Йошкар-Ола.

09:00 Автобусная экскурсия «Йошкар-Ола — столица Марий Эл» (142 км от Казани).

Во время экскурсии вы увидите:

  • Царевококшайский Кремль, построенный в 2009 году с красивой часовней и макетами пушек;
  • архитектурный комплекс «12 апостолов», возведенный по мотивам замка помещика Шереметьева, расположенного в 200 км от Йошкар-Олы, в башне комплекса находятся анимационные часы, воспроизводящие одну из сцен Нового Завета «Вход Господень в Иерусалим»;
  • памятник Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II и Патриаршую площадь.

Обязательно сфотографируйтесь здесь на фоне набережной Брюгге, выполненной во фламандском стиле.

  • республиканский театр кукол — настоящий средневековый замок, который производит впечатление сказочного миража;
  • собор Благовещенья Пресвятой Богородицы — архитектурный микс из православных храмов России — Василия Блаженного в Москве и Спаса-на-Крови в Петербурге.

Собор стоит на площади Девы Марии, неподалеку от Благовещенской башни, являющейся уменьшенной копией Спасской башни Московского Кремля.

  • площадь И. А. Оболенского-Ноготкова, первого воеводы Царевококшайская (дореволюционное название Йошкар-Олы), выполненную в стиле венецианских палаццо.

Великолепие архитектуры зданий дополняют музыкальные часы с трогательным сюжетом: ослик везет на святую гору Афон чудотворную икону Божией Матери «Троеручица».

Национальный обед в кафе города: вы попробуете главное и самое вкусное блюдо марийской кухни — подкоголи (особые марийские пельмени).

Этнографическая композиция «Наследие».

Артисты Марийского национального театра драмы имени М. Шкетана познакомят зрителя с календарно-обрядовыми событиями народа мари.

Программа длится 30 минут и состоятся при наборе группы от 10 человек.

Возвращение в Казань.

Трансфер на ж/д вокзал (рекомендуемые поезда с отправлением в Москву № 001 в 20:00, № 025 в 21:47, № 111 в 21:59).

Автобусная экскурсия «Йошкар-Ола - столица Марий Эл». ОтъездАвтобусная экскурсия «Йошкар-Ола - столица Марий Эл». ОтъездАвтобусная экскурсия «Йошкар-Ола - столица Марий Эл». ОтъездАвтобусная экскурсия «Йошкар-Ола - столица Марий Эл». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:

Гостиницы

(центр города)

Категория номеровВзрослыеДети до 11 лет на доп. местеДоп. местоДоплата за 1-но местн. станд. разм.
ВыходныеПраздникиВыходныеПраздники
«Мираж» 5*2-м. станд. 32 67036 04027 29027 6208 49011 850
1-м. станд. 41 16047890--
«Кортъярд Марриотт» 4*2-м. станд. 37 39044 12027 62027 96011 78013 470
1-м. станд. 49 17057 590---
«Шаляпин Палас Отель» 4*2-м. станд. 29 81029 98025 10026 2805 3906 100
1-м. станд. 35 20036 080---
«Сулейман» 4*2-м. станд. 28 63029 31028 30028 4607 4108 750
1-м. станд. 36 04038 060---
«Джузеппе» 4*2-м. станд. 27 79029 64025 27025 4304 5506 400
1-м. станд. 32 34036 040---
«Гранд Отель Казань» 4*2-м. станд. 28 40029 31025 10026 2803 2604 040
1-м. станд. 31 66033 350---
«Биляр Палас Отель» 4*2-м. станд. 27 29027 62026 28026 4405 0505 390
1-м. станд. 32 34033 010---
«Релита» 4*2-м. станд. 28 97030 65025 60026 2804 3806 060
1-м. станд. 33 35036 710---
«Ногай» 3*2-м станд. 30 25026 78026 9507 000
1-м станд. 37 250 --
«Парк Отель» 3*2-м. станд. 27 42028 430--5 4606 430
1-м. станд. 32 88034 860---
«Татарстан» 3*2-м. станд. 26 16027 22024 09024 2603 1803 640
1-м. станд. 29 34030 860---

Варианты проживания

«Мираж» 5

2 ночи

«Кортъярд Марриотт» 4

2 ночи

«Шаляпин Палас Отель» 4

2 ночи

«Сулейман» 4

2 ночи

«Джузеппе» 4

2 ночи

«Гранд Отель Казань» 4

2 ночи

«Биляр Палас Отель» 4

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание по программе:1 день — обед2 день — завтрак, обед3 день — завтрак, обед
  • 1 день — обед
  • 2 день — завтрак, обед
  • 3 день — завтрак, обед
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Казань и обратно
  • Личные расходы
  • Питание, не предусмотренное программой
  • Индивидуальный трансфер ж/д вокзал — гостиница: 1 000 руб. за машину (в дневное время) 1 200 руб. за машину (с 19:00-08:00)
  • Индивидуальный трансфер аэропорт — гостиница: 1 600 руб. за машину (в дневное время) 1 800 руб. за машину (с 19:00-08:00)
  • Посещение музеев, не входящих в программу тура
  • Вечерняя обзорная экскурсия «Огни ночного города» — 900 руб. /чел + по желанию посещение колеса обозрения «Вокруг света» — 400 руб. /чел
Место начала и завершения?
Республика Татарстан, Казань
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
5 мая 2023
Спасибо большое
М
28 апр 2023
Организатору спасибо, отвечали на все вопросы
Всё удобно и понятно
И
12 янв 2023
Не понравилось питание в поезде — каждый день абсолютно одинаковый сухой паёк. Завтраки съедобны. В вагон- ресторан без предварительной брони столика попасть невозможно. А столиков на такое количество туристов не достаточно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям о питании, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем их в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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