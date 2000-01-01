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Мототур Загадки Старого города

Anastasia A.
Anastasia A. – Гид из Пхукета
Вы могли бы представить себе совсем другой Таиланд? Как будто взяли всю самобытность и уникальность Таиланда и поместили в какой-то крохотный европейский городок с его узкими уютными улочками и брусчаткой под ногами.

Именно это я и предлагаю увидеть во время нашего путешествия по историческому Пхукету.

Здесь можно побродить по старым улочкам, разглядывая необычные сувениры 🎁 ручной работы, заглянуть в мастерскую местного художника, попробовать лучшее мороженое на Пхукете с необычными вкусами или просто выпить 🍹 чашечку ароматного кофе, а также познакомиться с местным стрит-артом.

Вы получите огромное удовольствие от этой прогулки, а в конце вы сможете увидеть этот уютный городок с высоты птичьего полёта, с самой потрясающей обзорной площадки острова
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $63 за экскурсию

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Мототур Загадки Старого города
Мототур Загадки Старого города

Что вы увидите

  • Старый город
  • Знаменитый отель, где снимался Ди Каприо
  • Гора обезьян
  • Водопад Кату
  • Обзорная площадка на Старый город
Вы могли бы представить себе совсем другой Тайланд?.. Как будто взяли всю самобытность и уникальность Тайланда и поместили в какой-то крохотный европейский городок с его узкими уютными улочками и брусчаткой под ногами. Представили? Забавно да? А такое место на Пхукете есть, и оно уникально! Здесь можно побродить по старым улочкам, разглядывая необычные сувениры 🎁 ручной работы, заглянуть в мастерскую местного художника, попробовать лучшее мороженое на Пхукете с необычными вкусами или просто выпить 🍹 чашечку ароматного кофе, а также познакомиться с местным стрит-артом! И все это с изюминкой местной культуры и колорита. Вы получите огромное удовольствие от этой прогулки! А в завершение вы сможете увидеть этот уютный городок с высоты птичьего полёта, с самой потрясающей обзорной площадки острова

В чем преимущества наших Экскурсий:

  • Вы получаете личного гида-водителя на байке
  • Мы заберём вам из отеля и привезём обратно!
  • Нам не страшны никакие пробки! Экскурсия ⛳ получается яркой и насыщенной, мы посещаем максимальное количество достопримечательностей 🏛️ за время тура
  • Вы ощутите невероятное удовольствие от самой езды на байке с ветерком, любуясь невероятными видами по дороге
  • Вы проведёте время в дружеской атмосфере и узнаете о культуре страны, в которую приехали

Что вас ожидает:

  • Прогулка по Старому городу. Колоритные улочки в китайско-португальском стиле с настенными граффити где каждый отель 🏨 или кафе представляет собой мини-музей. Здесь можно сделать нестандартные и яркие фото, попробовать вкуснейшее мороженое, а также приобрести оригинальные украшения и сувениры ручной работы
  • Знаменитый и атмосферный отель, где снимался знаменитый фильм 🎥 «Пляж» с Леонардо Ди Каприо
  • Гора обезьян - место, где живут десятки обезьян
  • Одна из самых красивых 🤩 обзорных площадок острова - вид на Старый город 🏙️, лучшее место для запоминающихся фото
  • Нетуристический и очень красивый буддийский храм - место, где можно помедитировать и подумать о жизни
  • водопад Кату - излюбленное место тайцев для семейного отдыха, здесь можно освежиться после насыщенного тура

Что взять с собой:

  • Полотенце, купальник, солнцезащитный крем
  • Деньги на дополнительные расходы
  • Хорошее настроение
Что входит
  • Личный гид на мотобайке
  • Шлем, дождевик
  • Приятная дружеская атмосфера и рассказы о Пхукете и тайской культуре
Что не входит
  • Обед (50-150 бат)
  • Корм для обезьян (20-50 бат)
Начало
🚩 Мы забираем вас из отеля!
Место завершения
🏁 И привозим обратно!
Мототур Загадки Старого города
Мототур Загадки Старого города
Мототур Загадки Старого города
Мототур Загадки Старого города
Мототур Загадки Старого города
Мототур Загадки Старого города
Мототур Загадки Старого города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Anastasia A.
Anastasia A.
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Anastasia A. проводит ещё 2 экскурсии

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