Вы могли бы представить себе совсем другой Тайланд?.. Как будто взяли всю самобытность и уникальность Тайланда и поместили в какой-то крохотный европейский городок с его узкими уютными улочками и брусчаткой под ногами. Представили? Забавно да? А такое место на Пхукете есть, и оно уникально! Здесь можно побродить по старым улочкам, разглядывая необычные сувениры 🎁 ручной работы, заглянуть в мастерскую местного художника, попробовать лучшее мороженое на Пхукете с необычными вкусами или просто выпить 🍹 чашечку ароматного кофе, а также познакомиться с местным стрит-артом! И все это с изюминкой местной культуры и колорита. Вы получите огромное удовольствие от этой прогулки! А в завершение вы сможете увидеть этот уютный городок с высоты птичьего полёта, с самой потрясающей обзорной площадки острова
В чем преимущества наших Экскурсий:
Вы получаете личного гида-водителя на байке
Мы заберём вам из отеля и привезём обратно!
Нам не страшны никакие пробки! Экскурсия ⛳ получается яркой и насыщенной, мы посещаем максимальное количество достопримечательностей 🏛️ за время тура
Вы ощутите невероятное удовольствие от самой езды на байке с ветерком, любуясь невероятными видами по дороге
Вы проведёте время в дружеской атмосфере и узнаете о культуре страны, в которую приехали
Что вас ожидает:
Прогулка по Старому городу. Колоритные улочки в китайско-португальском стиле с настенными граффити где каждый отель 🏨 или кафе представляет собой мини-музей. Здесь можно сделать нестандартные и яркие фото, попробовать вкуснейшее мороженое, а также приобрести оригинальные украшения и сувениры ручной работы
Знаменитый и атмосферный отель, где снимался знаменитый фильм 🎥 «Пляж» с Леонардо Ди Каприо
Гора обезьян - место, где живут десятки обезьян
Одна из самых красивых 🤩 обзорных площадок острова - вид на Старый город 🏙️, лучшее место для запоминающихся фото
Нетуристический и очень красивый буддийский храм - место, где можно помедитировать и подумать о жизни
водопад Кату - излюбленное место тайцев для семейного отдыха, здесь можно освежиться после насыщенного тура
Что взять с собой:
Полотенце, купальник, солнцезащитный крем
Деньги на дополнительные расходы
Хорошее настроение
Что входит
Личный гид на мотобайке
Шлем, дождевик
Приятная дружеская атмосфера и рассказы о Пхукете и тайской культуре
Что не входит
Обед (50-150 бат)
Корм для обезьян (20-50 бат)
Начало
🚩 Мы забираем вас из отеля!
Место завершения
🏁 И привозим обратно!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.