Вы могли бы представить себе совсем другой Тайланд?.. Как будто взяли всю самобытность и уникальность Тайланда и поместили в какой-то крохотный европейский городок с его узкими уютными улочками и брусчаткой под ногами. Представили? Забавно да? А такое место на Пхукете есть, и оно уникально! Здесь можно побродить по старым улочкам, разглядывая необычные сувениры 🎁 ручной работы, заглянуть в мастерскую местного художника, попробовать лучшее мороженое на Пхукете с необычными вкусами или просто выпить 🍹 чашечку ароматного кофе, а также познакомиться с местным стрит-артом! И все это с изюминкой местной культуры и колорита. Вы получите огромное удовольствие от этой прогулки! А в завершение вы сможете увидеть этот уютный городок с высоты птичьего полёта, с самой потрясающей обзорной площадки острова

В чем преимущества наших Экскурсий:

Вы получаете личного гида-водителя на байке

Мы заберём вам из отеля и привезём обратно!

Нам не страшны никакие пробки! Экскурсия ⛳ получается яркой и насыщенной, мы посещаем максимальное количество достопримечательностей 🏛️ за время тура

Вы ощутите невероятное удовольствие от самой езды на байке с ветерком, любуясь невероятными видами по дороге

Вы проведёте время в дружеской атмосфере и узнаете о культуре страны, в которую приехали

Что вас ожидает:

Прогулка по Старому городу. Колоритные улочки в китайско-португальском стиле с настенными граффити где каждый отель 🏨 или кафе представляет собой мини-музей. Здесь можно сделать нестандартные и яркие фото, попробовать вкуснейшее мороженое, а также приобрести оригинальные украшения и сувениры ручной работы

Знаменитый и атмосферный отель, где снимался знаменитый фильм 🎥 «Пляж» с Леонардо Ди Каприо

Гора обезьян - место, где живут десятки обезьян

Одна из самых красивых 🤩 обзорных площадок острова - вид на Старый город 🏙️, лучшее место для запоминающихся фото

Нетуристический и очень красивый буддийский храм - место, где можно помедитировать и подумать о жизни

водопад Кату - излюбленное место тайцев для семейного отдыха, здесь можно освежиться после насыщенного тура

Что взять с собой: