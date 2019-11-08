4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. На большом корабле к острову Джеймса Бонда

Морская прогулка к «звездной» бухте и пляжный отдых на острове Лан

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Эта поездка откроет перед вами несколько живописных островов: вы проплывете под сводами пещер острова Панак, побываете там, где снимали фильм о Джеймсе Бонде, а после отдохнете и искупаетесь на пляже острова Лан.

Мы позаботимся о вашем комфорте, организуем трансфер и сделаем морскую прогулку удобной и приятной.
$50 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 9 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
3.75
На большом корабле к острову Джеймса Бонда
На большом корабле к острову Джеймса Бонда

Что вас ожидает

  • По следам Джеймса Бонда. Вы посетите знаменитый остров Као Пинг Кан, на котором снимали один из фильмов Бондианы. Увидите красочную бухту и небольшой скалистый остров Ко Тапу, сужающийся к основанию: именно здесь происходила главная перестрелка киноленты.
  • Красоты залива Пханг Нга. У вас обязательно будет время, чтобы исследовать заповедные уголки залива. Например, во время отлива добраться на каноэ до пещер и лагуны острова Панак, осмотреть мангровые заросли и даже встретить летучих мышей.
  • Комфортная морская прогулка. Вам не грозит тряска, которая обычно сопровождает поездку на скоростном катере: благодаря большой лодке мы будем плавно скользить вокруг островов и любоваться красотами с высокого 6-метрового борта.

Тайминг

08:00 — 08:30 — трансфер из отеля
10:00 — отправление с пирса Ао По
10:45 — посещение острова Панак, а также пещеры бриллиантов или пещеры летучих мышей на каноэ
11:30 — катание на каноэ возле острова Хонг и обед на борту корабля (шведский стол)
13:00 — посещение острова Джеймса Бонда
14:30 — отдых и купание на острове Лана
17:00 — прибытие в порт и возвращение в отель

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: обед в на борту корабля, трансфер на минивэне с кондиционером туда и обратно, страховка, спасательный жилет
  • В стоимость не входит туристический сбор, взимаемый в порту — 30 бат за человека

Как проходит поездка

  • Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатно. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
  • В поездке сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
На большом корабле к острову Джеймса Бонда
На большом корабле к острову Джеймса Бонда
На большом корабле к острову Джеймса Бонда
На большом корабле к острову Джеймса Бонда
На большом корабле к острову Джеймса Бонда
На большом корабле к острову Джеймса Бонда
На большом корабле к острову Джеймса Бонда

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 ноября 2019
Покупая экскурсию на трипстере, мы рассчитывали на тур, который проводится гидом, зарегистрированным на данном сайте. Но Алексей и "команда его гидов" выступили лишь как перепродавцы тура. Мы плыли на корабле в окружении иностранцев всех наций, русских было 10 человек. Большинство из них купили эту экскурсию на улице или на пляже по цене ниже нашей. То есть Алексей просто продал нам место на корабль "в сборной солянке".

Побывав в разных странах для нас экскурсия - это получение новой информации от экскурсовода. Здесь же русскоговорящий "гид" назвал себя лодочником, работающими в порту и не имеющим отношение к людям, продавшим тур. Он лишь присутствовал на борту, спал внизу, просто сообщая наименования остановок лодки. Никакого рассказа об истории этих мест, флоре и фауне не было.

В названии экскурсии и ее программе заявлен пляжный отдых (купание на острове Лана). Также гид в сообщениях подтвердил эту информацию, посоветовав взять ласты и маски. Но такого пункта в экскурсии не было. Купания ВООБЩЕ не было. Мы не получили обещанного и нужного нам пункта в программе. Это наша первая морская прогулка, где мы не окунулись в море!!!
Природа данной провинции, конечно, потрясающая, персонал лодки был вежлив, обед вкусный, также давали фрукты, в постоянном доступе были кофе и чай с печеньем.

В итоге считаем, что урезанная программа без информационного сопровождения не стоит заявленных денег. Просим вернуть часть оплаты, с связи с несовпадением обещанного и полученного.
7 ноября 2019
Очень занудная экскурсия, хотя правильней назвать трансфер по островам, как таковой экскурсии нет. Лодка очень старая, кажется что развалится, в общем не советую.
14 июля 2019
Замечательная экскурсия, маршрут и организация хорошо продуманы. На большом корабле в полной мере насладились морскими пейзажами. Основная часть экскурсии также оставила очень приятные впечатления. Большое спасибо!
13 апреля 2019
Отличная экскурсия. Все было очень хорошо организовано, обед был на корабле. Нам понравилось именно на корабле, потому что он идёт не очень быстро, не прыгает по волнам, поэтому есть возможность все хорошо рассмотреть и пофоткать. Время на купание было не очень много, минут двадцать. Но несмотря на это мы посетили осень красивые места и остались очень довольны. Обед был вкусный. На корабле в достаточном количестве была вода, с собой можно не брать.

Алексей проводит ещё 17 экскурсий

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