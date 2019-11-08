4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Покупая экскурсию на трипстере, мы рассчитывали на тур, который проводится гидом, зарегистрированным на данном сайте. Но Алексей и "команда его гидов" выступили лишь как перепродавцы тура. Мы плыли на корабле в окружении иностранцев всех наций, русских было 10 человек. Большинство из них купили эту экскурсию на улице или на пляже по цене ниже нашей. То есть Алексей просто продал нам место на корабль "в сборной солянке".



Побывав в разных странах для нас экскурсия - это получение новой информации от экскурсовода. Здесь же русскоговорящий "гид" назвал себя лодочником, работающими в порту и не имеющим отношение к людям, продавшим тур. Он лишь присутствовал на борту, спал внизу, просто сообщая наименования остановок лодки. Никакого рассказа об истории этих мест, флоре и фауне не было.



В названии экскурсии и ее программе заявлен пляжный отдых (купание на острове Лана). Также гид в сообщениях подтвердил эту информацию, посоветовав взять ласты и маски. Но такого пункта в экскурсии не было. Купания ВООБЩЕ не было. Мы не получили обещанного и нужного нам пункта в программе. Это наша первая морская прогулка, где мы не окунулись в море!!!

Природа данной провинции, конечно, потрясающая, персонал лодки был вежлив, обед вкусный, также давали фрукты, в постоянном доступе были кофе и чай с печеньем.



В итоге считаем, что урезанная программа без информационного сопровождения не стоит заявленных денег. Просим вернуть часть оплаты, с связи с несовпадением обещанного и полученного.