Алексей проводит ещё 23 экскурсии

Что вас ожидает

Морская поездка на скоростном катере. С пирса Чалонг, который находится под горой со статуей Большого Будды, вы за двадцать минут доберетесь до острова Корал.

С пирса Чалонг, который находится под горой со статуей Большого Будды, вы за двадцать минут доберетесь до острова Корал. Релакс по-тайски. Вы насладитесь особенной атмосферой спокойствия на острове Корал, позагораете на пляже и искупаетесь в чистейшей воде.

Вы насладитесь особенной атмосферой спокойствия на острове Корал, позагораете на пляже и искупаетесь в чистейшей воде. Ночевка и завтрак. Чтобы отдых прошел без спешки, мы приготовили для вас номер в отеле и вкусный завтрак.

Чтобы отдых прошел без спешки, мы приготовили для вас номер в отеле и вкусный завтрак. Подводный мир Корала. Визитная карточка острова — коралловые рифы, в которых обитают сотни видов рыб. Вы понаблюдаете за жизнью, которая царит в «морских тропических лесах» Корала, а за отдельную плату — попробуете погружение с аквалангом, чтобы стать одним из действующих героев морской истории.

Программа поездки

День 1

08:00-08:45 — трансфер из отелей на Пхукете (точное время мы сообщим после бронирования);

09:00 — отправление на остров Корал с пирса Чалонг на спидботе;

09:15 — прибытие на остров Корал, пляжный отдых, снорклинг, купание, активный отдых (не входит в стоимость);

12:00-13:00 — обед в ресторане Корал;

14:00 — заселение в номер, пляжный или активный отдых, предоставляемый отелем;

18:00 — ужин в ресторане на пляже.

День 2

07:00-10:00 — завтрак в отеле и свободное время;

10:00-12:00 — пляжный отдых;

12:00 — сборы;

16:00 — прибытие в порт Чалонг, трансфер в отель.