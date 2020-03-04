6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Белоснежные пляжи, коралловые рифы и фантастические лагуны

Татьяна
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Татьяна – экскурсионное агентство
За один день вы успеете посетить три потрясающих острова в Андаманском море.

Вы побываете на недавно открытом частном острове Майтон, откроете белоснежные, похожие на муку, пляжи Корала, окруженного красочными рифами, а на Раче поплаваете в одной из прекрасных лагун и пообедаете в приятном местном ресторанчике.
$60 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 9 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча — холл отеля
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У этой экскурсии6 отзывов
3.33
Острова Корал, Майтон и Рача
Острова Корал, Майтон и Рача

Что вас ожидает

🌴 Поездка начнется со снорклинга возле частного острова Майтон, который длительное время был закрыт для туристов. Сами пляжи острова покрыты белоснежным мягким песком, а вокруг него находится множество коралловых рифов с красочными морскими обитателями.

🌊 Затем вы отправитесь на остров Корал, где у вас будет возможность позагорать на роскошных пляжах, поплавать с маской в самых удачных для этого местах или заняться водным спортом.

🐠 В завершении вы познакомитесь с красотами острова Рача Яй, где также находятся отели и хорошие рестораны. На Раче вы сможете поплавать с маской в одной из прекрасных лагун (Конкаре или Тё), где в прозрачной воде увидите кораллы, рифовых рыб и других подводных обитателей. А после этого сможете отдохнуть на чудесном пляже с мелким коралловым песком.

📷 Не забудьте с собой фотоаппараты — в поездке можно сделать незабываемые снимки!

Программа
06:10 — 07:00 Сбор из отелей
07:30 Прибытие на пирс. Перерыв на чай и кофе, знакомство с гидом
08:00 Отправление лодки на остров Рача яй
09:30 Прибытие на остров Рача яй; пляжный отдыха и купание
11:20 Снорклинг у остров Рача
12:00 Прибытие на остров Корал, обед в пляжном ресторане; свободное время, пляжный отдых
14:30 Прибытие на остров Майтон, снорклинг, пляжный отдых
15:00 Прибытие на Жемчужный остров (Ранг яй), купание и пляжный отдых; возращение на пирс Чалонг
06:00- 16:15 Прибытие на пирс Яму, отправление в отель

Кому подойдет поездка

Острова находятся близко к острову Пхукет, дорога до первой остановки занимает всего 30 мин, поэтому вы сможете отправиться в эту поездку, если не любите долгих утомительных переездов или путешествуете с детьми.

В то же время наша программа достаточно насыщенная, поэтому подойдет людям, которые хотят не только позагорать на красивом пляже, но и заняться водными видами спорта, исследовать мир подводных обитателей и просто поплавать с маской.

Организационные детали

Поездку необходимо полностью оплатить до 17:00 дня, предшествующего дню тура, переводом на счет компании в рублях.

Как проходит поездка

  • Водитель заедет за вами на автобусе и привезет на пирс, где после короткого знакомства мы отправимся на лодке по островам. После поездки мы отвезем вас обратно в отель.
  • Выезд из отелей примерно в 06:00-06:30

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включен трансфер из Chalong, Kata, Karon, Patong, Tri Trang, Kamala, Surin, Bang-Tao, Laguna, Kathu, Kalim, Naiharn, Rawai
  • Дополнительно оплачивается индивидуальный трансфер (туда и обратно) из Koh Sirey, Phuket Town, Cape Panwa — 1000 бат за 1-10 человек; из Ao Por, Yamu — 1800 бат за человека
Острова Корал, Майтон и Рача
Острова Корал, Майтон и Рача

Экскурсия проводится ежедневно в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура — холл отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я люблю свою работу, и мне нравится планирование и организация ярких, увлекательных путешествий по самым интересным местам южного Таиланда. Я работаю с замечательной командой профессионалов, которые знают толк в своем деле, а наш подход к организации отдыха подразумевает индивидуальную работу с каждым клиентом. Более 10 тыс. гостей уже воспользовались нашими услугами, а их положительные отзывы - это лучшая характеристика проделанной нами работы. Наше знание культуры и истории, а также искреннее желание предложить нашим гостям лучшее, учитывая их интересы и бюджет – залог того, что ваш отдых в Таиланде будет незабываемым!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Хорошая экскурсия.Все спланировано,нигде не приходилось ждать.Советую тем,кто хочет просто отдохнуть на новых красивых пляжах.Поплавать с маской.Ничено познавательно нет.,но это как бы и не предпологается форматом
22 января 2020
Организация очень плохая. Во-первых, спидбоут (лодка) видавшая виды и слишком маленькая для такого количества народа. Отойдя от пристани на триста метров у неё сразу вышел из строя один двигатель, сразу завоняло соляркой и собственно воняло ей всю поездку, отчего лично у меня начала болеть голова и появилась тошнота. Из-за отсутствия одного двигателя плыли мы долго. Матросы (тайцы) не спешили помогать выходить и садится в лодку и вообще вели себя так, будто это они отдыхающие, а не те люди которые заплатили немаленькие деньги за экскурсию. Информации сопровождающий не предоставил абсолютно никакой - не предлагалось совместного осмотра с сопровождающим островов, ни информации о достопримечательностях островов ( к примеру, на одном из островов были игуаны о которых мы узнали совсем не от сопровождающего). Обед плохой, не вкусный, из самых дешёвых копеечных продуктов из напитков, только вода.
При низком сервисе, отсутствии полноценной информации, дрянном питании, цена на слишком завышена!
22 января 2020
Неоднозначно. Для тех, кто любит подводный мир- достаточно интересно. На пирсе ничего не покупайте, цены в три дорога, а выхлопа от покупок -0. Пугают рифами, а в итоге по рифам и не ходим. На последнем острове много времени, если плавать и загорать надоело, от солнца можно спрятаться только в толпе китайцев или в безумно дорогом ресторане. В целом экскурсия по деньгам. Соотношение цена-качество приемлемое
13 января 2020
Хорошая экскурсия. Нам понравилась.
25 декабря 2019
Итак, 25 декабря не только католическое рождество, но и мой день рождения.
Решила справить его сплавом с мужем на острова при помощи трипстера. Это было круто, честно. Вот прям очень понравилось и никаких минусов. Быстро, организованно, повезло с погодой. Рифы, много-много самых разных рыб и много-много хороших впечатлений. Острова нереальные. Гид (Руслан, надеюсь, правильно запомнила) - отличный открытый парень, ха дающий правильное настроение.
Все классно, все круто. Всем желаю путешествовать побольше.
Александр
3 августа 2018
Очень странная экскурсия. Очень долго надо ехать на катере по штормящему морю, совсем неинтересные места для купания, пляжи обычные, еда не вкусная, экскурсовод отсутствует. Есть руководитель группы, который выдает в течении 50ти секунд информацию про острова и остальное время просто стоит. Не тратьте время и деньги, а лучше просто проведите день на пляже в Пхукете.

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