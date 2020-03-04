6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

🌴 Поездка начнется со снорклинга возле частного острова Майтон, который длительное время был закрыт для туристов. Сами пляжи острова покрыты белоснежным мягким песком, а вокруг него находится множество коралловых рифов с красочными морскими обитателями.

🌊 Затем вы отправитесь на остров Корал, где у вас будет возможность позагорать на роскошных пляжах, поплавать с маской в самых удачных для этого местах или заняться водным спортом.

🐠 В завершении вы познакомитесь с красотами острова Рача Яй, где также находятся отели и хорошие рестораны. На Раче вы сможете поплавать с маской в одной из прекрасных лагун (Конкаре или Тё), где в прозрачной воде увидите кораллы, рифовых рыб и других подводных обитателей. А после этого сможете отдохнуть на чудесном пляже с мелким коралловым песком.

📷 Не забудьте с собой фотоаппараты — в поездке можно сделать незабываемые снимки!

Программа

06:10 — 07:00 Сбор из отелей

07:30 Прибытие на пирс. Перерыв на чай и кофе, знакомство с гидом

08:00 Отправление лодки на остров Рача яй

09:30 Прибытие на остров Рача яй; пляжный отдыха и купание

11:20 Снорклинг у остров Рача

12:00 Прибытие на остров Корал, обед в пляжном ресторане; свободное время, пляжный отдых

14:30 Прибытие на остров Майтон, снорклинг, пляжный отдых

15:00 Прибытие на Жемчужный остров (Ранг яй), купание и пляжный отдых; возращение на пирс Чалонг

06:00- 16:15 Прибытие на пирс Яму, отправление в отель

Кому подойдет поездка

Острова находятся близко к острову Пхукет, дорога до первой остановки занимает всего 30 мин, поэтому вы сможете отправиться в эту поездку, если не любите долгих утомительных переездов или путешествуете с детьми.

В то же время наша программа достаточно насыщенная, поэтому подойдет людям, которые хотят не только позагорать на красивом пляже, но и заняться водными видами спорта, исследовать мир подводных обитателей и просто поплавать с маской.