Национальный парк 🌳 Кхао Сок, в центре которого раскинулось бескрайнее живописное озеро Чеолан, окруженное миллионлетними гигантскими скалами, является самой настоящей жемчужиной южного Таиланда и по праву считается редчайшей природной сокровищницей на планете!

Реликтовый тропический вечнозеленый лес, по оценкам ученых, гораздо старше Амазонских лесов, что делает его одним из самых древних и нетронутых человеком лесом на планете! Джунгли Као Сока стали домом для множества редких краснокнижных животных, птиц и растений. Именно здесь можно, если повезет, увидеть цветение легендарной Раффлезии Керии – самого большого цветка на планете!

Когда вы хотите поехать на озеро Чеолан, это значит, что вы должны увидеть больше, чем видят другие, и провести на озере больше времени, чем проводят все остальные. Мы создали сбалансированную по программе экскурсию ⛳, которая даст вам эксклюзивную возможность получить максимум удовольствия от посещения озера Чеолан и достопримечательностей 🏛️, которые расположены вдоль экскурсионного маршрута, включая один из самых величественных и ярких храмов юга страны - Ват Банг Тонг, а также увидеть легендарные скалы, напоминающие скалы Гуйлинь в Китае, во время прогулки по озеру на традиционной тайской длиннохвостой лодке ⚓ путешествие будет под надежной защитой опытной и профессиональной команды, посвятившей себя Таиланду без остатка, и которая поделится с вами частичкой бесконечного восторга и любви к этому экзотическому уголку земли.

Мы гарантируем вам яркий день, полный приключений, веселья и искренней радости!