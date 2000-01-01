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Озеро Чеолан (авторская экскурсия из цикла "Сокровища Королевства")

Владимир Б.
Владимир Б. – Гид из Пхукета
Озеро Чеолан (авторская экскурсия из цикла "Сокровища Королевства")
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • $72 за экскурсию

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Озеро Чеолан (авторская экскурсия из цикла "Сокровища Королевства")
Озеро Чеолан (авторская экскурсия из цикла "Сокровища Королевства")

Что вы увидите

  • слоновья деревня
  • храм Золотая Пещера или обезьяний храм
  • храм Банг Тонг или Храм Его Величества Короля Рамы Десятого
  • смотровая площадка на дамбе Ратчапрапа с панорамным видом на озеро Чеолан
  • скалы Гуйлинь
  • деревня Путаван с капсульными домиками.
Национальный парк 🌳 Кхао Сок, в центре которого раскинулось бескрайнее живописное озеро Чеолан, окруженное миллионлетними гигантскими скалами, является самой настоящей жемчужиной южного Таиланда и по праву считается редчайшей природной сокровищницей на планете!
Реликтовый тропический вечнозеленый лес, по оценкам ученых, гораздо старше Амазонских лесов, что делает его одним из самых древних и нетронутых человеком лесом на планете! Джунгли Као Сока стали домом для множества редких краснокнижных животных, птиц и растений. Именно здесь можно, если повезет, увидеть цветение легендарной Раффлезии Керии – самого большого цветка на планете!
Когда вы хотите поехать на озеро Чеолан, это значит, что вы должны увидеть больше, чем видят другие, и провести на озере больше времени, чем проводят все остальные. Мы создали сбалансированную по программе экскурсию ⛳, которая даст вам эксклюзивную возможность получить максимум удовольствия от посещения озера Чеолан и достопримечательностей 🏛️, которые расположены вдоль экскурсионного маршрута, включая один из самых величественных и ярких храмов юга страны - Ват Банг Тонг, а также увидеть легендарные скалы, напоминающие скалы Гуйлинь в Китае, во время прогулки по озеру на традиционной тайской длиннохвостой лодке ⚓ путешествие будет под надежной защитой опытной и профессиональной команды, посвятившей себя Таиланду без остатка, и которая поделится с вами частичкой бесконечного восторга и любви к этому экзотическому уголку земли.
Мы гарантируем вам яркий день, полный приключений, веселья и искренней радости!
Что входит
  • трансфер от отеля и обратно на кондиционированном 12-местном микроавтобусе
  • страховка
  • входные билеты в национальный парк
  • обед и напитки (чай, кофе, вода)
  • русский гид
Что не входит
  • сувениры
  • алкогольные напитки
  • пожертовования в храмах. В некоторых храмах они могут быть обязательными. Обычно это 20 или 50 бат с человека
Начало и место завершения
🚩 ресепшн/лобби вашего отеля
Озеро Чеолан (авторская экскурсия из цикла "Сокровища Королевства")
Озеро Чеолан (авторская экскурсия из цикла "Сокровища Королевства")
Озеро Чеолан (авторская экскурсия из цикла "Сокровища Королевства")
Озеро Чеолан (авторская экскурсия из цикла "Сокровища Королевства")
Озеро Чеолан (авторская экскурсия из цикла "Сокровища Королевства")

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир Б.
Владимир Б.
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Владимир Б. проводит ещё 3 экскурсии

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