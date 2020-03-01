Владимир проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Пхукет: магия утра и слияние с природой

Встретить рассвет одним из первых, окунуться в прохладный водопад и поймать дзен на безлюдном пляже

Владимир
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Владимир – представитель гидов
Отдыхая на шумном Пхукете, порой хочется полюбоваться его идилличными пейзажами в гордом одиночестве.

Маршрут путешествия построен так, чтобы вы насладились красотой видов без шумных туристов.

Встречая рассвет, купаясь в водах бурного потока, расслабляясь на пляже — везде у вас будет стойкое ощущение, будто вы — первопроходец в этих живописных местах.
$160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Пхукет: магия утра и слияние с природой
Пхукет: магия утра и слияние с природой

Что вас ожидает

Идеальность момента: рассвет и вы
Ранний подъём в этот день определённо будет оправдан. Час в пути, и мы доберёмся до точки с потрясающими видами: вам откроется панорама группы островов Джеймса Бонда, которые послужили вдохновением для создателей фильма Аватар. Уверен, что эти пейзажи воодушевят вас не меньше, ведь архипелаг будет освещаться первыми лучами солнца. Сказочный миг, который вам предстоит прочувствовать сполна.

Утро бодрое: освещающие брызги водопада
Опьянённые эмоциями от встречи нового дня, вы отправитесь на следующее свидание с природой. Водопад Лампи расположился недалеко от смотровой площадки: в пути вы будете чуть больше получаса. Здесь вы искупаетесь в прохладных водах или просто насладитесь бурным потоком. Если захотите, я расскажу вам интересные истории о Таиланде, если нет — оставлю наедине с первозданной природой.

Relax, take it easy: тайский «Баунти»
Последним штрихом нашего путешествия станет визит на безлюдный пляж. Нырять с разбегу, нежиться на шезлонге, созерцать тени от раскинувшихся пальм на тёплом песке — можно делать всё, что пожелает ваша душа. Это поездка-перезагрузка, поездка-релакс, в которой самое важное — побыть в гармонии с собой и природой. После уединённого отдыха на пляже мы отправимся обратно.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на автомобиле класса седан
  • Дополнительные расходы:
    — обед (200-300 батт/чел.)
    — билет в национальный парк (100 батт/взрослые, 50 батт/дети) и подъем на пикапе (90 батт/чел.)
Пхукет: магия утра и слияние с природой
Пхукет: магия утра и слияние с природой
Пхукет: магия утра и слияние с природой
Пхукет: магия утра и слияние с природой
Пхукет: магия утра и слияние с природой
Пхукет: магия утра и слияние с природой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Когда человеку что-то нравится, у него горят глаза. Если вам нужен такой гид — он у вас есть! Я живу на Пхукете три года, все это время работаю гидом, а также собрал команду единомышленников, так же сильно любящих эту райскую страну. Объездил остров вдоль и поперек и знаю все его «секретные» места. Сфера моих интересов довольна обширна: тайский бокс, буддизм, путешествия, нетуристические тропы, быт и жизнь тайцев. А еще я знаю, как заставить макаку собирать кокосы и почему слон спит стоя, о чем с радостью расскажу. Тем, на которые у меня «есть что рассказать» о Таиланде столько, что не хватит ни недели, ни месяца. Я поделюсь с вами самым главным. До встречи на экскурсии!
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Владимир проводит ещё 2 экскурсии

Первое свидание с ПхукетомПервое свидание с ПхукетомПервое свидание с Пхукетом
$128 за экскурсию
5.5 часов
96 отзывов
Захватывающие панорамы и великолепные храмы на автомобильной экскурсии
Вы посетите все самые интересные и красивые места Пхукета: храмовый комплекс «Большой Будда», мыс Промтеп, смотровую площадку «Ветряк», гору обезьян и слоновью ферму. Я расскажу о местной жизни, основываясь на историях из уст тайцев и личном опыте, и развею многочисленные мифы о Таиланде. Вы влюбитесь в «страну улыбок» за один день и захотите вернуться в нее еще не раз!
Детский тур по ПхукетуДетский тур по ПхукетуДетский тур по Пхукету
$100 за экскурсию
5 часов
22 отзыва
Увлекательное знакомство с природой, животным миром и развлечениями острова для детей и взрослых!
Это семейное путешествие откроет перед вами самые захватывающие уголки острова Пхукет — от высотных панорам бухты Чалонг до морских глубин. За один день вы объедете нетуристические смотровые площадки, покормите мартышек на Горе обезьян, прокатитесь на слониках, увидите сотни экзотических птиц и пройдете по подводному тоннелю Аквариума. А сопровождать вас будут небанальные истории о традициях и быте тайцев, особенностях местной культуры и волшебной природе. Интересно и весело будет и взрослым, и маленьким путешественникам!

Необычные маршруты по Пхукету

Рассвет на Биг БуддеРассвет на Биг БуддеРассвет на Биг Будде
скидка10%
$56
$51 за человека
2.5 часа
7 отзывов
Без шумных туристов полюбоваться символом Пхукета и морскими панорамами на дружеской экскурсии
Увидеть настоящую жизнь Таиланда? Возможно, только если проснуться до рассвета, как местные. Отправившись в это путешествие, вы взглянете на остров без туристов и транспорта на дорогах, а самые красивые минуты утра проведете у подножия Большого Будды. Вы полюбуетесь видами с секретной смотровой, пообщаетесь со слонами и сделаете сотни классных снимков!
Фотопрогулка по Пхукет-ТаунуФотопрогулка по Пхукет-ТаунуФотопрогулка по Пхукет-Тауну
$125 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
Погрузиться в повседневную жизнь Старого города и запечатлеть себя на его атмосферных улицах
Приготовьтесь к встрече с легендарным Пхукет-Тауном, запутанные улочки которого станут идеальными декорациями для фотографий! Я проведу вас мимо интересных магазинчиков, старинных китайских особняков и буддийских храмов, расскажу малоизвестные факты о Таиланде, познакомлю с бытом и традициями местных жителей и постараюсь поймать самые яркие моменты нашей прогулки. В результате вы увидите настоящую, а не туристическую «райскую» жизнь острова и получите отличные снимки от профессионального фотографа.
Другой Пхукет: секретные места островаДругой Пхукет: секретные места островаДругой Пхукет: секретные места острова
скидка20%
$300
$240 за экскурсию
5 часов
Путешествие по нетуристическим локациям от первозданных джунглей до закоулков Пхукет-Тауна
Приготовьтесь исследовать обратную сторону Пхукета и взглянуть на остров с небанального ракурса. Наш маршрут охватит укромные и труднодоступные уголки, до которых не добираются местные гиды и туристы. Вы отдохнете на пустынном белоснежном пляже, отыщете потрясающую панорамную площадку в сердце острова, прокрадетесь через джунгли к заповедному водопаду и заглянете в самобытные деревушки северного Пхукета.
Биг Будда и самые красивые пляжи ПхукетаБиг Будда и самые красивые пляжи ПхукетаБиг Будда и самые красивые пляжи Пхукета
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Захватывающие дух смотровые площадки, купание в райских местах и лучший Том-ям на острове
Вы отдохнете на великолепных пляжах, искупаетесь в теплом море, впечатлитесь видами острова с высоты и сделаете роскошные фотографии на фоне пальм и белоснежного песка. Я не дам вам заскучать ни на минуту и расскажу о местных традициях, медицине, культуре и особенностях менталитета.
Большой двухдневный тур в Краби из ПхукетаБольшой двухдневный тур в Краби из ПхукетаБольшой двухдневный тур в Краби из Пхукета
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13 часов
Открыть живой и искренний Таиланд в одной из красивейших провинций страны
Краби — это место, где слились воедино все картинки из фильмов, снятых в Таиланде. В двухдневном путешествии вы исколесите всю провинцию вдоль и поперек. Проедете по извилистым живописным дорогам; покоритесь видами в стиле Аватара с волшебными долинами и скалами, поросшими зеленью. Посетите самобытные храмы и секретные площадки. Прокатитесь на лодочке по гротам и пещерам, изведаете джунгли и встретите сумасшедшие рассветы и закат. А под звуки регги погрузитесь в атмосферу пляжа Рэйли — одного из 10 самых красивых пляжей мира.
Мототур «Дикий север»Мототур «Дикий север»Мототур «Дикий север»
скидка15%
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$74 за человека
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Дружеское путешествие-приключение по неизведанным тропам и райским пляжам Пхукета
Вы искупаетесь в водопаде среди джунглей и на пляжах без толп туристов, насладитесь тишиной в секретном храме и покормите сомов, сделаете открыточные снимки со смотровых и даже «коснетесь» летящего самолета — за один день всё это возможно на севере острова. Дополнят впечатления рассказы о культуре Таиланда и полезные советы.

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