Владимир проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Идеальность момента: рассвет и вы

Ранний подъём в этот день определённо будет оправдан. Час в пути, и мы доберёмся до точки с потрясающими видами: вам откроется панорама группы островов Джеймса Бонда, которые послужили вдохновением для создателей фильма Аватар. Уверен, что эти пейзажи воодушевят вас не меньше, ведь архипелаг будет освещаться первыми лучами солнца. Сказочный миг, который вам предстоит прочувствовать сполна.

Утро бодрое: освещающие брызги водопада

Опьянённые эмоциями от встречи нового дня, вы отправитесь на следующее свидание с природой. Водопад Лампи расположился недалеко от смотровой площадки: в пути вы будете чуть больше получаса. Здесь вы искупаетесь в прохладных водах или просто насладитесь бурным потоком. Если захотите, я расскажу вам интересные истории о Таиланде, если нет — оставлю наедине с первозданной природой.

Relax, take it easy: тайский «Баунти»

Последним штрихом нашего путешествия станет визит на безлюдный пляж. Нырять с разбегу, нежиться на шезлонге, созерцать тени от раскинувшихся пальм на тёплом песке — можно делать всё, что пожелает ваша душа. Это поездка-перезагрузка, поездка-релакс, в которой самое важное — побыть в гармонии с собой и природой. После уединённого отдыха на пляже мы отправимся обратно.