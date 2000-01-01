Путешествие на катамаране HYPE на острова неподалеку от Пхукета – это уникальный шанс отправиться всей компанией на замечательную морскую прогулку 👣. На судне предусмотрены все составляющие незабываемого отдыха: бар 🍹, оборудованная палуба, душевая, вай-фай, две туалетные комнаты и даже зона для диджея! Во время возвращения диджей ставит более быстрые мелодии, благодаря чему плавание становится зажигательной вечеринкой. Все располагаются на удобных мягких диванах. Второй этаж оборудован местами с вместительными подушками (каждая рассчитана на двоих). Также на центральной палубе находятся удобные подушки для принятия солнечных ванн. Они предлагаются для всех, так что поспешите «зарезервировать» одну себе!

Программа экскурсии:

10:00 – 11:00 Трансфер из отеля.

11:00 – 11:30 Посадка на катамаран

11:30 – 14:15 Обед, плавание, снорклинг и пляжный 🏖️ отдых на острове 🏝️ Корал

14:15 – 16:30 Отправлени на остров Рача для плавания и снорклинга

16:30 – 18:30 Встреча заката на борту катамарана и отправление на пирс