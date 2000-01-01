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Путешествие на катамаране HYPE

Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Пхукета
Путешествие на катамаране HYPE
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $129 за человека

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Путешествие на катамаране HYPE
Путешествие на катамаране HYPE

Что вы увидите

  • остров Рача
Путешествие на катамаране HYPE на острова неподалеку от Пхукета – это уникальный шанс отправиться всей компанией на замечательную морскую прогулку 👣. На судне предусмотрены все составляющие незабываемого отдыха: бар 🍹, оборудованная палуба, душевая, вай-фай, две туалетные комнаты и даже зона для диджея! Во время возвращения диджей ставит более быстрые мелодии, благодаря чему плавание становится зажигательной вечеринкой. Все располагаются на удобных мягких диванах. Второй этаж оборудован местами с вместительными подушками (каждая рассчитана на двоих). Также на центральной палубе находятся удобные подушки для принятия солнечных ванн. Они предлагаются для всех, так что поспешите «зарезервировать» одну себе!

Программа экскурсии:

  • 10:00 – 11:00 Трансфер из отеля.
11:00 – 11:30 Посадка на катамаран
11:30 – 14:15 Обед, плавание, снорклинг и пляжный 🏖️ отдых на острове 🏝️ Корал
14:15 – 16:30 Отправлени на остров Рача для плавания и снорклинга
16:30 – 18:30 Встреча заката на борту катамарана и отправление на пирс
Что входит
  • Питание и напитки
  • Свежие фрукты
  • Приветственный коктейль
  • Страхование
  • Лежаки для принятия солнечных ванн и отдыха
Что не входит
  • Алкогольные напитки
  • Трансфер
  • Фотосессия на экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Ресепция Вашего отеля
Путешествие на катамаране HYPE
Путешествие на катамаране HYPE
Путешествие на катамаране HYPE
Путешествие на катамаране HYPE
Путешествие на катамаране HYPE

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алекс Т.
Алекс Т.
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