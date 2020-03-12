7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Биг Будда в тишине и лучах утра

Грандиозная мраморная фигура сидящего Будды охраняет храм на высоте 360 метров над уровнем моря — это идеальное место для встречи рассвета в Таиланде! В утреннем мягком свете и без толп туристов вы сделаете открыточные фотографии и насладитесь тишиной и прохладой в этом священном месте. Здесь же мы понаблюдаем за игрой местных хулиганов — обезьян, выходящих из джунглей по утрам.

Живописная панорама и наблюдения о Таиланде

На обратном пути мы остановимся на секретной обзорной площадке с видом на пляж Карон и заедем на пирс Чалонг, самый большой на Пхукете, чтобы понаблюдать за утренней суетой и отправляющимися на острова капитанами. А еще вы покормите малыша-слоника и, по желанию, покатаетесь на взрослом слоне. На протяжении путешествия вас ждут рассказы о культуре Таиланда, об особенностях местной жизни и традициях тайцев, ответы на вопросы и полезные рекомендации.