7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Без шумных туристов полюбоваться символом Пхукета и морскими панорамами на дружеской экскурсии

Артём
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Артём – ваш гид
Увидеть настоящую жизнь Таиланда? Возможно, только если проснуться до рассвета, как местные.

Отправившись в это путешествие, вы взглянете на остров без туристов и транспорта на дорогах, а самые красивые минуты утра проведете у подножия Большого Будды.

Вы полюбуетесь видами с секретной смотровой, пообщаетесь со слонами и сделаете сотни классных снимков!
$56
$51 за человека
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На мотоцикле
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча ваш отель
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии7 отзывов
5
Рассвет на Биг Будде
Рассвет на Биг Будде

Что вас ожидает

Биг Будда в тишине и лучах утра
Грандиозная мраморная фигура сидящего Будды охраняет храм на высоте 360 метров над уровнем моря — это идеальное место для встречи рассвета в Таиланде! В утреннем мягком свете и без толп туристов вы сделаете открыточные фотографии и насладитесь тишиной и прохладой в этом священном месте. Здесь же мы понаблюдаем за игрой местных хулиганов — обезьян, выходящих из джунглей по утрам.

Живописная панорама и наблюдения о Таиланде
На обратном пути мы остановимся на секретной обзорной площадке с видом на пляж Карон и заедем на пирс Чалонг, самый большой на Пхукете, чтобы понаблюдать за утренней суетой и отправляющимися на острова капитанами. А еще вы покормите малыша-слоника и, по желанию, покатаетесь на взрослом слоне. На протяжении путешествия вас ждут рассказы о культуре Таиланда, об особенностях местной жизни и традициях тайцев, ответы на вопросы и полезные рекомендации.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на мотобайках с опытными русскими водителями-гидами, которые более 3 лет живут на острове и катают туристов. Путешественник — пассажир на байке. Возможно проведение экскурсии на машине (уточняйте в переписке).
  • ВАЖНО: оплата гиду на месте в батах в начале экскурсии или на российскую карту за день до встречи.
  • Мы можем забрать вас из почти любого района Пхукета. Доплата 300 бат/чел. потребуется только для районов Камала, Сурин, БангТао, МайКхао и Найтон.
Рассвет на Биг Будде
Рассвет на Биг Будде
Рассвет на Биг Будде
Рассвет на Биг Будде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артём
Артём
Привет! Меня зовут Артём. Более 4 лет я живу на Пхукете. За это время я изучил его вдоль и поперек, знаю, где найти пустынные секретные пляжи, аутентичные храмы, обзорные площадки без толп туристов, где поесть вкуснейший Том Ям и Пад Тай. Я покажу все интересные места и расскажу о культуре, обычаях и лайфхаках. В моей команде только опытные водители-гиды, и с нами вы будете в безопасности на экскурсии! За последние 4 года я посетил 16 стран, проехал около 150 тыс. км на мотоцикле по дорогам Европы и Азии и каждый год знакомлю с нашим островом более сотни туристов.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Отличная необычная экскурсия. Рассвет возле Большого Будды стоит раннего подъема! Спасибо!
6 февраля 2020
Встречать ли рассвет на Big Buddha? Определенно «ДА»!
Этот опыт не передать словами!!! Огромная благодарность Артёму, за такую возможность!
4 февраля 2020
Однозначно рекомендую! До этой экскурсии были ещё 3 групповые с англо- и русскоязычными гидами. Так вот в особенности на фоне их эта экскурсия стала любимой) во-первых, Артём - отличный гид и собеседник) и даже если вы «от природы» молчаливый (как я!), все равно много чего узнаёте про традиции Тая и уклад жизни местных жителей. Во-вторых, утренний Пхукет без суеты - прекрасен. И в третьих, рассвет у Будды без туристов однозначно стоит раннего подъема, каким бы ни был сам рассвет) если боитесь мопедов, не переживайте - Артём хорошо водит и контролит, на месте ли вы и все ли с вами хорошо)
1 декабря 2019
Отличная программа, интересное место и индивидуальный подход! Встретили рассвет и посмотрели все до наплава туристов. Отличный вариант для тех, кто не готов тратить целый день на экскурсию. Катание на байках по утреннему Пхукету - только положительные эмоции!
12 ноября 2019
Спасибо Артему! Все очень понравилось! Я не первый раз на Пхукете, но не была никогда на такой экскурсии. Получила много позитивных впечатлений и эмоций! Еще раз спасибо и всем рекомендую)
3 ноября 2019
Пхукет с туристами я уже видел, хотелось посмотреть что то нового. Нашёл эту рассветную экскурсию на сайте Tripster.
Артём был у моего отеля даже чуть раньше назначенного времени, приятно что человек ответственно подходит к делу. Кстати на новом авто, не знаю что это было, в России я таких ещё не встречал.
Мне кажется, что эта смотровая идеально подходит именно для рассвета, нет толп туристов только тишина и величественный вид восходящего солнца, плавно освещающего Будду. Потом прибежали ржачные макаки но сними лучше не заигрыватся, фотографируя их рекомендую очень крепко держать камеру в руках!
На обратном пути заехали на обзорную площадку с видом на другую сторону острова. Затем покормили слона и позавтракали в местной тайской кафешке, очень вкусно кстати (не бойтесь местной еды)
Определенно чувствуется, что гид живет тут не первый год, то что он рассказывает это не банальные экскурсионные истории, так что одназначно - рекомендую!
22 октября 2019
Был на Пхукете впервые, один. Нашёл Артема на сайте. Привлекли нестандартные программы на байках, сам боюсь садится на байк, решил, что лучше это доверить профессионалу.
Артём отлично знает Пхукет, уверенно водит байк и рассказывал много интересных историй о Таиланде и культуре. Мне понравилось, рекомендую всем!
Спасибо Артем.

Артём проводит ещё 5 экскурсий

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