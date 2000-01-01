Хотите прикоснуться к настоящему Таиланду - вдохнуть полной грудью запах джунглей и окунуться в целительные воды горячих источников? Поверьте, вас ждут не протоптанные тропы, а день, полный приключений и ярких, незабываемых эмоций - истинная красота реликтового тропического леса, прогулка 👣 по мангровым каналам, древние храмы и прогулка на слонах!

Удивительные сказания и легенды, захватывающий экскурс в историю 📖 Азии, красочный рассказ о ее настоящем и, возможно, даже будущем – наши знатоки Таиланда поведают такие подробности, каких больше ни от кого не узнаешь.

Ваше путешествие начнется с прогулки на добрых, лопоухих друзьях человека - слонах. Вам предстоит увлекательная прогулка верхом на серых гигантах через тропический лес 🌳, а также купание в большом бассейне со слоником. В завершение визита в слоновью деревню, маленький слоник покажет вам свое озорное шоу!

Беспокойные, прожорливые непоседы-макаки, с незапамятных времен облюбовавшие пещеры на вершине горы ⛰️, к подножию которой они каждый день спускаются, чтобы принять съедобные дары от посетителей расположившегося здесь легендарного Храма Обезьян, также известного как Храм Золотой Пещеры, будут несомненно рады видеть нас. Еще бы! Наверняка, вы купите им бананы или немножко орехов, чтобы улучшить свою карму. Даже, если нет, то они все равно с удовольствием вам попозируют для фотографий.

Очень важная часть нашей экскурсии 🧭 – это прогулка на традиционной тайской длиннохвостой лодке ⚓ по лабиринтам мангрового леса, и посещение двух очень древних пещер, одна из которых – пещера Большоголового Духа – стала широко известной после обнародования истории с найденными в ней наскальными рисунками, возраст которых составляет приблизительно 3 – 4, 5 тысячи лет!

После вкусного и сытного обеда, лучшим способом времяпровождения станет отдых на целительных горячих источниках в роскошном тропическом саду, после чего вы прогуляетесь по знаменитой набережной вдоль самой короткой реки Таиланда, потрете на удачу памятник черным крабам, которые, несмотря на созвучие, никак не связаны с названием провинции, а во время посещения Белого Храма, где под успокаивающее пение мантр монахами открывается истина мироздания, вы наверняка загадаете желание еще раз вернуться в Краби!