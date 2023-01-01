Новый год с восточным колоритом: Самарканд и Бухара

Научиться готовить манты и плов, побывать на винодельне и ощутить себя героем восточной сказки

Отправляемся в Узбекистан, чтобы за 5 дней погрузиться в культуру древнего народа и узнать традиции и обычаи.

Вы посетите фабрику по производству знаменитой самаркандской бумаги и увидите процесс тканья ковров — настоящих произведений искусства, освоите главные блюда узбекской кухни: плов и манты, и познакомитесь с процессом сбора урожая и создания вина.

Пройдёмся по колоритному Сиабскому базару и закупимся деликатесами и восточными сладостями, насладимся лазурью устремлённых в небо куполов, яркой мозаикой и сказочной архитектурой.
Новый год с восточным колоритом: Самарканд и Бухара
Новый год с восточным колоритом: Самарканд и Бухара
Новый год с восточным колоритом: Самарканд и Бухара
Новый год с восточным колоритом: Самарканд и Бухара
Новый год с восточным колоритом: Самарканд и Бухара
Новый год с восточным колоритом: Самарканд и Бухара
Новый год с восточным колоритом: Самарканд и Бухара
Новый год с восточным колоритом: Самарканд и Бухара
Ближайшие даты:
3
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 13 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Самарканда, 6:00
Завершение: Аэропорт Бухары, 7:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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