Отправляемся в Узбекистан, чтобы за 5 дней погрузиться в культуру древнего народа и узнать традиции и обычаи.



Вы посетите фабрику по производству знаменитой самаркандской бумаги и увидите процесс тканья ковров — настоящих произведений искусства, освоите главные блюда узбекской кухни: плов и манты, и познакомитесь с процессом сбора урожая и создания вина.



Пройдёмся по колоритному Сиабскому базару и закупимся деликатесами и восточными сладостями, насладимся лазурью устремлённых в небо куполов, яркой мозаикой и сказочной архитектурой.