1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Чимганские горы и водопад «Фата невесты»: однодневное приключение из Ташкента
Погрузитесь в величие гор, прокатитесь на канатных дорогах и насладитесь красотой водопада «Фата невесты» и реки Чаткал в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €120 за всё до 20 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия Все краски Ташкента: путешествие по сердцу Узбекистана
Откройте для себя душу Ташкента, прогуливаясь по его историческим и культурным местам в компании опытного гида
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
103€98 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
От майолики до сюзане: Погружение в прикладные искусства Узбекистана
Приглашаем на уникальное путешествие по Ташкенту, где каждый уголок хранит секреты древних ремесел и вековых традиций
Начало: В старой части Ташкента
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия по сердцу Узбекистана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от величественных памятников до вкуснейшей местной кухни. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ташкент: столица дружбы и тепла - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Ташкента: от монумента Мужество до дворца Романова, через красоту местного метро
Начало: От вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
105€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Институт Солнца: наука и природа в гармонии
Откройте мир науки и природы с экскурсией в Институт Солнца. Гигантская солнечная печь, инновационные разработки и великолепные виды
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexandr6 июня 2024Стараниями Батыра вечер был прекрасным! Стандартный набор информации вы можете получить, я думаю, у любого гида и даже просто из
- AALLA4 июня 2024Замечательный гид!
- ААнастасия3 июня 2024Спасибо Александру большое! Все было просто потрясающе ❤️
- ППолина3 июня 2024Экскурсию проводила Тамара. Действительно хорошо знает историю города, рассказывает не в пространство, лишь бы выдать материал, а именно гостям персонально. Рекомендую экскурсовода тем, кто действительно заинтересован получить новые знания.
- ААнастасия1 июня 2024Прекрасно погуляли и пообщались с Ириной! Уже порекомендовала кому смогла:)
- ААнгелина1 июня 2024Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло классно, хороший душевный рассказ,душевная беседа, однозначно рекомендуем гида, Узбекистан наша любовь отныне, мы вернемся)
- ССтанислав30 мая 2024Невероятная красота в хорошей компании! Спасибо
- ААнгелина30 мая 2024Экскурсия великолепна. Александр лучший гид!!!!! Прекрасно знает историю страны и разных городов. Отличный проводник, который учитывает особенности группы, всегда на
- ВВладимир27 мая 2024Экскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всей души хотим поблагодарить этих
- ДДенис23 мая 2024Прекрасная и очень познавательная экскурсия по Ташкенту! Огромное спасибо нашему гиду Артему за такую увлекательную прогулку, человек оказался очень начитанный и любящий свой город! Мы получили море положительных эмоций и полезной информации)) Всем добра!
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Главное в Ташкенте»
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