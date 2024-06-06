Главное в Ташкенте – экскурсии в Ташкенте

Найдено 7 экскурсий в категории «Главное в Ташкенте» в Ташкенте на русском языке, цены от €95, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
117 отзывов
Чимганские горы и водопад «Фата невесты»: однодневное приключение из Ташкента
Погрузитесь в величие гор, прокатитесь на канатных дорогах и насладитесь красотой водопада «Фата невесты» и реки Чаткал в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 120 за всё до 20 чел.
Все краски Ташкента
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
221 отзыв
Индивидуальная экскурсия Все краски Ташкента: путешествие по сердцу Узбекистана
Откройте для себя душу Ташкента, прогуливаясь по его историческим и культурным местам в компании опытного гида
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
10398 за всё до 3 чел.
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
От майолики до сюзане: Погружение в прикладные искусства Узбекистана
Приглашаем на уникальное путешествие по Ташкенту, где каждый уголок хранит секреты древних ремесел и вековых традиций
Начало: В старой части Ташкента
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
120 за всё до 3 чел.
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
105 отзывов
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия по сердцу Узбекистана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от величественных памятников до вкуснейшей местной кухни. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Ташкент - столица дружбы и тепла
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Ташкент: столица дружбы и тепла - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Ташкента: от монумента Мужество до дворца Романова, через красоту местного метро
Начало: От вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 2 чел.
Магия вечернего Ташкента
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
10595 за всё до 4 чел.
Из Ташкента - в Институт Солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
29 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Институт Солнца: наука и природа в гармонии
Откройте мир науки и природы с экскурсией в Институт Солнца. Гигантская солнечная печь, инновационные разработки и великолепные виды
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexandr
    6 июня 2024
    Магия вечернего Ташкента
    Стараниями Батыра вечер был прекрасным! Стандартный набор информации вы можете получить, я думаю, у любого гида и даже просто из
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    интернета, а вот за интересными историческими фактами и легендами города, обычно скрытыми от глаз туристов местечек (в том числе для покушать и купить что- нибудь действительно интересненькое и по ценам для местных)- это к Батыру. Великолепный рассказчик и просто прекрасный человек! Спасибо огромное за прекрасный вечер. Вернемся обязательно и заберем Батыра с собой и в Самарканд, и в Бухару))

    Стараниями Батыра вечер был прекрасным! Стандартный набор информации вы можете получить, я думаю, у любого гида
  • A
    ALLA
    4 июня 2024
    Из Ташкента - в Институт Солнца
    Замечательный гид!
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
    Спасибо Александру большое! Все было просто потрясающе ❤️
  • П
    Полина
    3 июня 2024
    Ташкент - столица дружбы и тепла
    Экскурсию проводила Тамара. Действительно хорошо знает историю города, рассказывает не в пространство, лишь бы выдать материал, а именно гостям персонально. Рекомендую экскурсовода тем, кто действительно заинтересован получить новые знания.
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    «Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
    Прекрасно погуляли и пообщались с Ириной! Уже порекомендовала кому смогла:)
  • А
    Ангелина
    1 июня 2024
    Магия вечернего Ташкента
    Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло классно, хороший душевный рассказ,душевная беседа, однозначно рекомендуем гида, Узбекистан наша любовь отныне, мы вернемся)
    Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло
  • С
    Станислав
    30 мая 2024
    Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
    Невероятная красота в хорошей компании! Спасибо
  • А
    Ангелина
    30 мая 2024
    Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
    Экскурсия великолепна. Александр лучший гид!!!!! Прекрасно знает историю страны и разных городов. Отличный проводник, который учитывает особенности группы, всегда на
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    страже нашего здоровья и отличных впечатлений. В нашей компании были девушки 70+, которые с помощью гида прошли полностью весь маршрут. Рекомендую Александра Михеева

  • В
    Владимир
    27 мая 2024
    «Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
    Экскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всей души хотим поблагодарить этих
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    замечательных людей, которые не просто делают свою работу, а отдают часть своей души. Два дня пролетели просто незаметно. Азиз - прекрасный рассказчик, приятный человек, сумел за короткий период рассказать нам многовековую историю так, что голова не пошла кругом. Отдельное спасибо за комфортную машину и то,что был нашим фотографом временами. Светлана знакомила нас с русской частью города, удивила своими глубоким историческими знаниями, теплотой повествования. Крайне рекомендуем этот тур и этих гидов. Спасибо!

    Экскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всейЭкскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всейЭкскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всейЭкскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всейЭкскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всей
  • Д
    Денис
    23 мая 2024
    Все краски Ташкента
    Прекрасная и очень познавательная экскурсия по Ташкенту! Огромное спасибо нашему гиду Артему за такую увлекательную прогулку, человек оказался очень начитанный и любящий свой город! Мы получили море положительных эмоций и полезной информации)) Всем добра!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Главное в Ташкенте»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
  2. Все краски Ташкента
  3. От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
  4. «Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
  5. Ташкент - столица дружбы и тепла
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
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Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Главное в Ташкенте», 623 ⭐ отзыва, цены от €95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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