1000 и 1 сказка Узбекистана: Ташкент, Бухара и Самарканд

Увидеть, как ткут ковры, научиться готовить самаркандский плов и услышать местные легенды и тайны

Что если совместить сказочные мотивы Востока и волшебство зимы? Получится большое путешествие по Узбекистану без изнуряющей жары и палящего солнца.

Мы пройдёмся по современным кварталам Ташкента и поплутаем по извилистым улочкам Самарканда, увидим, как переливается на свету майолика величественных медресе, и насладимся вкуснейшей национальной кухней.

Заглянем на шумные базары и научимся торговаться, попробуем восточные сладости и увезём с собой яркие фотографии, необычные сувениры и незабываемые впечатления.
1000 и 1 сказка Узбекистана: Ташкент, Бухара и Самарканд
1000 и 1 сказка Узбекистана: Ташкент, Бухара и Самарканд
1000 и 1 сказка Узбекистана: Ташкент, Бухара и Самарканд
1000 и 1 сказка Узбекистана: Ташкент, Бухара и Самарканд
1000 и 1 сказка Узбекистана: Ташкент, Бухара и Самарканд
1000 и 1 сказка Узбекистана: Ташкент, Бухара и Самарканд
1000 и 1 сказка Узбекистана: Ташкент, Бухара и Самарканд
1000 и 1 сказка Узбекистана: Ташкент, Бухара и Самарканд
1000 и 1 сказка Узбекистана: Ташкент, Бухара и Самарканд
1000 и 1 сказка Узбекистана: Ташкент, Бухара и Самарканд
1000 и 1 сказка Узбекистана: Ташкент, Бухара и Самарканд
Ближайшие даты:
20
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

С 10.06 сняты все ограничения для въезда в Узбекистан.

Путешествие не требует физической подготовки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, рейсы до 18:00
Завершение: Аэропорт Ташкента, рейсы после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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