Нескучные беседы о Великом шёлковом пути, тюбетейках и ташкентском метро на групповой прогулке
А по пути поймём, как тюбетейка заменяла паспорт, почему дворец Романовых построили в Ташкенте, чем знаменит внук Тамерлана и при чём тут космос.
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Описание
Что вас ожидает
Главный музей истории Узбекистана. Легко и доступно я расскажу вам о первых людях на территории Узбекистана, о возникновении городов и зарождении Великого шёлкового пути. Упомяну о религиях, существовавших здесь до ислама, и самых ярких правителях Узбекистана с древних времён до нынешнего времени. Покажу главные артефакты музея и объясню их ценность.
Дворец Романовых, который мы увидим во время прогулки по центру Ташкента. Я расскажу об истории появления дворца (в деле замешаны любовные интриги и фамильные бриллианты!) и о том, кому именно он принадлежал.
Метрополитен Ташкента. Прокатимся по самым красивым станциям, поговорим об их уникальном оформлении, традиционной архитектуре и… космонавтике. Обсудим, какое отношение к звёздам имел внук Тамерлана и за что ему поставили памятник.
Музей прикладного искусства. Вы разберётесь, что такое «сюзане» и как по нему определить характер будущей жены, а также зачем носят тюбетейки и как они выдают ваши место жительства, возраст и статус. Научитесь отличать керамику разных регионов и вникнете в тонкости производства золотошвейной вышивки.
После завершения прогулки вы можете отправиться в тихий бассейн недалеко от Музея прикладного искусства и переждать у воды самые жаркие ташкентские часы.
Организационные детали
- Экскурсия возможна с детьми от 13 лет
Дополнительные расходы
- Проезд в метро — 1400 сум
- Входные билеты в музеи — 85000 сум с человека
- Вход в бассейн: в будни — 100000 сум с человека, в выходные — 150000 сум
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Музея истории Узбекистана
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.