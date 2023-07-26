Если вам кажется, что история Узбекистана — это сложно и неинтересно, то я сумею вас переубедить! В неторопливом темпе мы пройдёмся от Музея истории до Музея прикладных искусств, прокатимся по лучшим станциям метро. А по пути поймём, как тюбетейка заменяла паспорт, почему дворец Романовых построили в Ташкенте, чем знаменит внук Тамерлана и при чём тут космос.

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Описание

Что вас ожидает

Главный музей истории Узбекистана. Легко и доступно я расскажу вам о первых людях на территории Узбекистана, о возникновении городов и зарождении Великого шёлкового пути. Упомяну о религиях, существовавших здесь до ислама, и самых ярких правителях Узбекистана с древних времён до нынешнего времени. Покажу главные артефакты музея и объясню их ценность.

Дворец Романовых, который мы увидим во время прогулки по центру Ташкента. Я расскажу об истории появления дворца (в деле замешаны любовные интриги и фамильные бриллианты!) и о том, кому именно он принадлежал.

Метрополитен Ташкента. Прокатимся по самым красивым станциям, поговорим об их уникальном оформлении, традиционной архитектуре и… космонавтике. Обсудим, какое отношение к звёздам имел внук Тамерлана и за что ему поставили памятник.

Музей прикладного искусства. Вы разберётесь, что такое «сюзане» и как по нему определить характер будущей жены, а также зачем носят тюбетейки и как они выдают ваши место жительства, возраст и статус. Научитесь отличать керамику разных регионов и вникнете в тонкости производства золотошвейной вышивки.

После завершения прогулки вы можете отправиться в тихий бассейн недалеко от Музея прикладного искусства и переждать у воды самые жаркие ташкентские часы.

Организационные детали

Экскурсия возможна с детьми от 13 лет

Дополнительные расходы