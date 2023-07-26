Об истории и искусстве Узбекистана - легко и просто

Нескучные беседы о Великом шёлковом пути, тюбетейках и ташкентском метро на групповой прогулке

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1 отзыв
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Если вам кажется, что история Узбекистана — это сложно и неинтересно, то я сумею вас переубедить! В неторопливом темпе мы пройдёмся от Музея истории до Музея прикладных искусств, прокатимся по лучшим станциям метро.

А по пути поймём, как тюбетейка заменяла паспорт, почему дворец Романовых построили в Ташкенте, чем знаменит внук Тамерлана и при чём тут космос.
Об истории и искусстве Узбекистана - легко и просто
Об истории и искусстве Узбекистана - легко и просто
Об истории и искусстве Узбекистана - легко и просто
Об истории и искусстве Узбекистана - легко и просто
Об истории и искусстве Узбекистана - легко и просто
Об истории и искусстве Узбекистана - легко и просто
Об истории и искусстве Узбекистана - легко и просто
Об истории и искусстве Узбекистана - легко и просто
Об истории и искусстве Узбекистана - легко и просто
Об истории и искусстве Узбекистана - легко и просто
Ближайшие даты:
19
авг
20
авг
30
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7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Главный музей истории Узбекистана. Легко и доступно я расскажу вам о первых людях на территории Узбекистана, о возникновении городов и зарождении Великого шёлкового пути. Упомяну о религиях, существовавших здесь до ислама, и самых ярких правителях Узбекистана с древних времён до нынешнего времени. Покажу главные артефакты музея и объясню их ценность.

Дворец Романовых, который мы увидим во время прогулки по центру Ташкента. Я расскажу об истории появления дворца (в деле замешаны любовные интриги и фамильные бриллианты!) и о том, кому именно он принадлежал.

Метрополитен Ташкента. Прокатимся по самым красивым станциям, поговорим об их уникальном оформлении, традиционной архитектуре и… космонавтике. Обсудим, какое отношение к звёздам имел внук Тамерлана и за что ему поставили памятник.

Музей прикладного искусства. Вы разберётесь, что такое «сюзане» и как по нему определить характер будущей жены, а также зачем носят тюбетейки и как они выдают ваши место жительства, возраст и статус. Научитесь отличать керамику разных регионов и вникнете в тонкости производства золотошвейной вышивки.

После завершения прогулки вы можете отправиться в тихий бассейн недалеко от Музея прикладного искусства и переждать у воды самые жаркие ташкентские часы.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна с детьми от 13 лет

Дополнительные расходы

  • Проезд в метро — 1400 сум
  • Входные билеты в музеи — 85000 сум с человека
  • Вход в бассейн: в будни — 100000 сум с человека, в выходные — 150000 сум

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Музея истории Узбекистана
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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26 июля 2023
Большое спасибо Татьяне за увлекательную, познавательную экскурсию. Буду рекомендовать экскурсию своим друзьям.

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