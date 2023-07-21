Главный герой спектакля — Ташкент, молодой, старый, многоликий. Он поведает свою историю голосами людей, которые жили тут в разные эпохи. Расскажет о своей непростой суровой судьбе искренне, как умеет, душевно и без прикрас. Наш спектакль трогает до слёз даже местных жителей. И для нас это верный знак, что мы всё сделали правильно. И сделали это не зря.

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Описание

Что вас ожидает

Это спектакль для тех, кто уже, казалось, знает о городе всё, и для тех, кто здесь впервые. Вы наденете наушники и отправитесь на совместную прогулку по знаковым и неочевидным местам города. В основе спектакля — многочисленные воспоминания и интервью ташкентцев, известных личностей и обычных жителей.

Вы пройдёте по такому маршруту:

река Анхор . Место старта символично. Река делит Старый и Новый Ташкент на два разных мира, на две эпохи.

. Место старта символично. Река делит Старый и Новый Ташкент на два разных мира, на две эпохи. театр «Ильхом» . Вы узнаете о формировании самого сложного и экстравагантного театра в Узбекистане.

. Вы узнаете о формировании самого сложного и экстравагантного театра в Узбекистане. гостиница «Шодлик» . Посетите самое фарцовочное место в республике во времена СССР.

. Посетите самое фарцовочное место в республике во времена СССР. стадион «Пахтакор» . Вспомните трагедию 40-летней давности, когда разбился самолет с футбольной командой «Пахтакор», и услышите историю о том, как команду восстанавливали игроками со всего Советского Союза.

. Вспомните трагедию 40-летней давности, когда разбился самолет с футбольной командой «Пахтакор», и услышите историю о том, как команду восстанавливали игроками со всего Советского Союза. проспект Алишера Навои . Выясните, почему именно Ташкент, жемчужина Великого шёлкового пути, стал столицей Узбекистана.

. Выясните, почему именно Ташкент, жемчужина Великого шёлкового пути, стал столицей Узбекистана. Площадь Независимости . Здесь вас ждёт лиричный момент про любовь.

. Здесь вас ждёт лиричный момент про любовь. Ташкентский метрополитен . Вспомните о землетрясении, которое разделило всю историю Ташкента на «до» и «после».

. Вспомните о землетрясении, которое разделило всю историю Ташкента на «до» и «после». Дворец Романовых . Поймёте, почему великий князь Константин Романов, отправленный в Ташкент в ссылку, вовсе не чувствовал себя здесь ссыльным.

. Поймёте, почему великий князь Константин Романов, отправленный в Ташкент в ссылку, вовсе не чувствовал себя здесь ссыльным. театр оперы и балета . Узнаете, как горожане относились к японским военнопленным, достраивавшим здание театра.

. Узнаете, как горожане относились к японским военнопленным, достраивавшим здание театра. гостиница «Ташкент», первая и самая старая гостиница города. Здесь и завершится наш маршрут.

Вы услышите:

фрагмент из романа уроженки Ташкента Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы» — о том, как зарождался и развивался город, о землетрясении и эвакуации во время войны;

«На солнечной стороне улицы» — о том, как зарождался и развивался город, о землетрясении и эвакуации во время войны; отрывки из документальных фильмов о Тамаре Ханум , знаменитой танцовщице, певице и хореографе — о её нелёгкой судьбе и о том, как она стала узбекской легендой;

, знаменитой танцовщице, певице и хореографе — о её нелёгкой судьбе и о том, как она стала узбекской легендой; фрагменты из интервью режиссёров Марка Вайля, Эльёра Ишмухаметова, Али Хамраева — об их становлении в профессии и любви к городу;

— об их становлении в профессии и любви к городу; и, конечно, повествование от лица главного героя — самого Ташкента.

В начале спектакля Ташкент скажет вам «Добро пожаловать домой» и будет совершенно искренен. Для него нет чужих или своих. Он рад каждому, долгожданному гостю или местному жителю. Он окутает вас теплом и заботой. И вы действительно почувствуете себя здесь, как в родном доме. Именно эту атмосферу мы и хотим передать в нашем необычном спектакле, сделанном с любовью к родному городу.

Организационные детали