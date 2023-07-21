Узнать историю города из первых уст: грустить, смеяться, удивляться, восхищаться
Главный герой спектакля — Ташкент, молодой, старый, многоликий. Он поведает свою историю голосами людей, которые жили тут в разные эпохи. Расскажет о своей непростой суровой судьбе искренне, как умеет, душевно и без прикрас. Наш спектакль трогает до слёз даже местных жителей. И для нас это верный знак, что мы всё сделали правильно. И сделали это не зря.
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Описание
Что вас ожидает
Это спектакль для тех, кто уже, казалось, знает о городе всё, и для тех, кто здесь впервые. Вы наденете наушники и отправитесь на совместную прогулку по знаковым и неочевидным местам города. В основе спектакля — многочисленные воспоминания и интервью ташкентцев, известных личностей и обычных жителей.
Вы пройдёте по такому маршруту:
- река Анхор. Место старта символично. Река делит Старый и Новый Ташкент на два разных мира, на две эпохи.
- театр «Ильхом». Вы узнаете о формировании самого сложного и экстравагантного театра в Узбекистане.
- гостиница «Шодлик». Посетите самое фарцовочное место в республике во времена СССР.
- стадион «Пахтакор». Вспомните трагедию 40-летней давности, когда разбился самолет с футбольной командой «Пахтакор», и услышите историю о том, как команду восстанавливали игроками со всего Советского Союза.
- проспект Алишера Навои. Выясните, почему именно Ташкент, жемчужина Великого шёлкового пути, стал столицей Узбекистана.
- Площадь Независимости. Здесь вас ждёт лиричный момент про любовь.
- Ташкентский метрополитен. Вспомните о землетрясении, которое разделило всю историю Ташкента на «до» и «после».
- Дворец Романовых. Поймёте, почему великий князь Константин Романов, отправленный в Ташкент в ссылку, вовсе не чувствовал себя здесь ссыльным.
- театр оперы и балета. Узнаете, как горожане относились к японским военнопленным, достраивавшим здание театра.
- гостиница «Ташкент», первая и самая старая гостиница города. Здесь и завершится наш маршрут.
Вы услышите:
- фрагмент из романа уроженки Ташкента Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы» — о том, как зарождался и развивался город, о землетрясении и эвакуации во время войны;
- отрывки из документальных фильмов о Тамаре Ханум, знаменитой танцовщице, певице и хореографе — о её нелёгкой судьбе и о том, как она стала узбекской легендой;
- фрагменты из интервью режиссёров Марка Вайля, Эльёра Ишмухаметова, Али Хамраева — об их становлении в профессии и любви к городу;
- и, конечно, повествование от лица главного героя — самого Ташкента.
В начале спектакля Ташкент скажет вам «Добро пожаловать домой» и будет совершенно искренен. Для него нет чужих или своих. Он рад каждому, долгожданному гостю или местному жителю. Он окутает вас теплом и заботой. И вы действительно почувствуете себя здесь, как в родном доме. Именно эту атмосферу мы и хотим передать в нашем необычном спектакле, сделанном с любовью к родному городу.
Организационные детали
- На всём маршруте группу сопровождает ассистент из нашей команды
- Приходите в удобной обуви и постарайтесь не брать тяжёлых или неудобных сумок
- При небольшом дожде аудиопроменад состоится. Только обязательно возьмите зонт или дождевик. В случае серьёзной непогоды мы перенесём прогулку на другой день.
- Спектакль подойдёт для детей с 10 лет
ежедневно в 10:00, 17:30 и 19:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на набережной Анхора
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00, 17:30 и 19:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фатима — Организатор в Ташкенте
Провела экскурсии для 27 туристов
Нет лучшего удовольствия, чем познавать страну с теми, кто родился, вырос и впитал всю культуру своего места. Тёплый, родной, вкусный и нестандартный. Всё, что так отзывается в сердце, всё, что так дорого и ценно для нас, для тех, кто был рожден здесь. Именно такой Узбекистан мы и готовы вам показать. Наше агентство – это не про туры по достопримечательностям, а про эмоции и погружение в сердце Узбекистана.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Kristina
21 июля 2023
Этот тур был одним из лучших аудиотуров, в которых я когда-либо участвовал. Это была очень подробная история с точки зрения местных жителей и их рассказов. Включает в себя часть города, которую вы бы никогда не посетили, если бы не этот тур. Я очень рекомендую!
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