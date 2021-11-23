Что вас ожидает:

День 1. Прибытие в Ташкент

По прибытии в международный аэропорт Ташкента вас встретит наш водитель и отвезет в отель на ночевку. После отдыха в отеле вы начнете свою экскурсию по Ташкенту. Посетите старый город с комплексом имама Хастима, Коран Османа VII века, базар Чорсу, Ташкентское метро и Оперный театр. Ночь в отеле.

День 2. Ташкент — Ургенч-Хива

Трансфер в аэропорт для перелета в Ургенч и поездка в Хиву, экскурсия по городу на целый день. Начните день в Ичан-Кале, городе-музее под открытым небом. Ваш отель расположен внутри Ичан-калы или прямо напротив древнего комплекса — чтобы вы смогли прочувствовать атмосферу жизни в старом городе. Вы откроете для себя город с его мечетями, минаретами, музеями, караван-сараем, мастерскими. Хорезм славится своим ремеслом по дереву, резьбой по дереву, а также плетением шелковых ковров. Самым захватывающим местом является Джума-мечеть с деревянными колоннами и мавзолеем Пехлевана Махмуда. Ночевка в Зухре или Малика Хива или аналогичной гостинице.

День 3. Хива — Бухара поездом или на машине

Трансфер на железнодорожный вокзал на поезд до Бухары. 45 минут езды. Встреча на вокзале в Бухаре и трансфер в отель. Свободный день прогулки по исторической части города. Самым впечатляющим местом в Бухаре является Лаби Хауз — сердце Бухары, где вы увидите чайхану, кафе, рестораны, водоем, мечети, медресе, Ханаку Надир Диван Бгеи, галерею, мастерскую и сувенирные магазины. Посетите торговые купола Бухары: Таки Сарафан, Таки Телпак фурушон и Таки Заргарон и древнееврейский квартал со школой и синагогой. Продолжайте посещать цитадель Арк, построенную в 1-19 веках, минарет Калян и мечеть Калян. Вы закончите тур в Исмаиле — Мавзолей Самани и мавзолей Чашма Аюб. Ночь в бутик-отеле Биби ханим.

День 4. Бухара и окрестности

После завтрака в отеле, начните посещение Летнего дворца Ситорай Мохи Хоса — одна из самых известных достопримечательностей Бухары, где вы откроете для себя смесь местного и русско-европейского архитектурного стиля. Дворец был построен за городом с большим садом и гаремом. Продолжайте путь к мавзолею и некрополю Бахауддина Накшабанди, лидер суфизма в Бухаре. С давних времен паломники приходили и посещали святое место перед тем, как отправиться на Хадж, и те, кто не может совершить поездку на Хадж, они приходят сюда место такое же, как и то, которое вы посещаете в Мекке. Вечером возвращайтесь в свой отель и наслаждайтесь своим свободным временем. Вы можете попробовать местный Бухарский хаммам или насладиться вечерней народной музыкой и Танцевальное шоу в медресе Надир Диван Беги. Ночь в бутик-отеле Биби ханим.

Вечерние мероприятия (по желанию):

Местный ужин в частной семье.

Шоу народной музыки и танцев в Надир Диван Беги

День 5. Из Бухары в Самарканд через Шахрисабз

Переезд в Самарканд через Шахрисабз — родной город Амира Темура (Тамерлана), который основал великую империю в Азии, включающую 27 стран. Вы посетите его дворец Аксарай, его пустую гробницу и Джума мечеть, мавзолей Джахангира, Мечеть Кок Гумбаз. Обед в местном ресторане самостоятельно. После обеда поездка в Самарканд и заселение для отдыха в гостиницу. Ночевка.

День 6. Самарканд

После завтрака осмотр достопримечательностей начнётся с посещения мавзолея Гур Эмир — место захоронения Амира Темура, его духовного учителя, а также его сыновей и внуков. Позже вы отправитесь в знаменитое место Самарканда, площадь Регистан с тремя медресе, построенными в 15- 17 вв. Медресе Улугбека, медресе Шердор и мечеть Тилла Шейха. Сиабский базар и мечеть Биби ханум завершат осмотр достопримечательностей на сегодня, и вечером вы можете самостоятельно осмотреть город и насладиться местной кухней во время ужина в местной чайхане. Ночевка.

День 7. Экскурсия по Самарканду на целый день

Начните день с завтрака «шведский стол», а затем продолжите экскурсию по городу. Посетите обсерваторию Улугбека, Музей Афросиаба с фресками и артефактами, найденными в старом поселении Афросиаба, датируемом 6 годом до н. э. до 13 года н. э. Шахи-Зинда — святое место всех мусульман Центральной Азии, ежедневно посещаемое многими местными жителями, где вы увидите мавзолей сестер Темура, генералов, Архитектора и мавзолей Кусама Ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. Вы увидите знаменитое производство Самаркандской шелковой бумаги мастерская. Вечерний трансфер на железнодорожный вокзал на поезд до Ташкента. По прибытии вас заберут в ваш отель на ночь.

День 8. Ташкент. Отъезд

Трансфер в международный аэропорт Ташкента для перелета. Отъезд обратно домой. Окончание тура.

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