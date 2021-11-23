Культурно-исторический тур по Узбекистану (8 дней)

Восьмидневное путешествие по "Восточной сказке" Узбекистана, которая притягивает странников и дарит...

Восьмидневное путешествие по «Восточной сказке» Узбекистана, которая притягивает странников и дарит незабываемые эмоции.

Вы посетите 5 городов с многовековой интересной историей, загляните в «сокровищницы» Великого Шелкового пути, полюбуетесь на архитектурные памятники и побалуете себя традиционными узбекскими блюдами.
Культурно-исторический тур по Узбекистану (8 дней)
Культурно-исторический тур по Узбекистану (8 дней)
Культурно-исторический тур по Узбекистану (8 дней)
Культурно-исторический тур по Узбекистану (8 дней)
Культурно-исторический тур по Узбекистану (8 дней)
Культурно-исторический тур по Узбекистану (8 дней)

Что вы увидите 🤩

  • <b>Ташкент</b>: Комплекс имама Хастима, Коран Османа VII века, базар Чорсу, Ташкентское метро и Оперный театр.
  • <b>Хива и Ургенч:</b> Ичан-Кала, Хорезм, мечети, минареты, музеи, караван-сараи, мастерские
  • <b>Бухара:</b> Лаби Хауз, чайхану, кафе, рестораны, водоем, мечети, медресе, Ханаку Надир Диван Бгеи, галерею, мастерскую и сувенирные магазины, торговые купола, Таки Телпак фурушон и Таки Заргарон и древнееврейский квартал со школой и синагогой, Ситорай Мохи Хоса
  • <b>Самарканд:</b> мавзолей Гур Эмир, площадь Регистан с тремя медресе, обсерватория Улугбека, Музей Афросиаба, Шахи-Зинда
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    День 1. Прибытие в Ташкент
    По прибытии в международный аэропорт Ташкента вас встретит наш водитель и отвезет в отель на ночевку. После отдыха в отеле вы начнете свою экскурсию по Ташкенту. Посетите старый город с комплексом имама Хастима, Коран Османа VII века, базар Чорсу, Ташкентское метро и Оперный театр. Ночь в отеле.

    День 2. Ташкент — Ургенч-Хива

    Трансфер в аэропорт для перелета в Ургенч и поездка в Хиву, экскурсия по городу на целый день. Начните день в Ичан-Кале, городе-музее под открытым небом. Ваш отель расположен внутри Ичан-калы или прямо напротив древнего комплекса — чтобы вы смогли прочувствовать атмосферу жизни в старом городе. Вы откроете для себя город с его мечетями, минаретами, музеями, караван-сараем, мастерскими. Хорезм славится своим ремеслом по дереву, резьбой по дереву, а также плетением шелковых ковров. Самым захватывающим местом является Джума-мечеть с деревянными колоннами и мавзолеем Пехлевана Махмуда. Ночевка в Зухре или Малика Хива или аналогичной гостинице.
    День 3. Хива — Бухара поездом или на машине
    Трансфер на железнодорожный вокзал на поезд до Бухары. 45 минут езды. Встреча на вокзале в Бухаре и трансфер в отель. Свободный день прогулки по исторической части города. Самым впечатляющим местом в Бухаре является Лаби Хауз — сердце Бухары, где вы увидите чайхану, кафе, рестораны, водоем, мечети, медресе, Ханаку Надир Диван Бгеи, галерею, мастерскую и сувенирные магазины. Посетите торговые купола Бухары: Таки Сарафан, Таки Телпак фурушон и Таки Заргарон и древнееврейский квартал со школой и синагогой. Продолжайте посещать цитадель Арк, построенную в 1-19 веках, минарет Калян и мечеть Калян. Вы закончите тур в Исмаиле — Мавзолей Самани и мавзолей Чашма Аюб. Ночь в бутик-отеле Биби ханим.

    День 4. Бухара и окрестности

    После завтрака в отеле, начните посещение Летнего дворца Ситорай Мохи Хоса — одна из самых известных достопримечательностей Бухары, где вы откроете для себя смесь местного и русско-европейского архитектурного стиля. Дворец был построен за городом с большим садом и гаремом. Продолжайте путь к мавзолею и некрополю Бахауддина Накшабанди, лидер суфизма в Бухаре. С давних времен паломники приходили и посещали святое место перед тем, как отправиться на Хадж, и те, кто не может совершить поездку на Хадж, они приходят сюда место такое же, как и то, которое вы посещаете в Мекке. Вечером возвращайтесь в свой отель и наслаждайтесь своим свободным временем. Вы можете попробовать местный Бухарский хаммам или насладиться вечерней народной музыкой и Танцевальное шоу в медресе Надир Диван Беги. Ночь в бутик-отеле Биби ханим.

    Вечерние мероприятия (по желанию):

    • Местный ужин в частной семье.
    • Шоу народной музыки и танцев в Надир Диван Беги
    День 5. Из Бухары в Самарканд через Шахрисабз
    Переезд в Самарканд через Шахрисабз — родной город Амира Темура (Тамерлана), который основал великую империю в Азии, включающую 27 стран. Вы посетите его дворец Аксарай, его пустую гробницу и Джума мечеть, мавзолей Джахангира, Мечеть Кок Гумбаз. Обед в местном ресторане самостоятельно. После обеда поездка в Самарканд и заселение для отдыха в гостиницу. Ночевка.

    День 6. Самарканд

    После завтрака осмотр достопримечательностей начнётся с посещения мавзолея Гур Эмир — место захоронения Амира Темура, его духовного учителя, а также его сыновей и внуков. Позже вы отправитесь в знаменитое место Самарканда, площадь Регистан с тремя медресе, построенными в 15- 17 вв. Медресе Улугбека, медресе Шердор и мечеть Тилла Шейха. Сиабский базар и мечеть Биби ханум завершат осмотр достопримечательностей на сегодня, и вечером вы можете самостоятельно осмотреть город и насладиться местной кухней во время ужина в местной чайхане. Ночевка.
    День 7. Экскурсия по Самарканду на целый день
    Начните день с завтрака «шведский стол», а затем продолжите экскурсию по городу. Посетите обсерваторию Улугбека, Музей Афросиаба с фресками и артефактами, найденными в старом поселении Афросиаба, датируемом 6 годом до н. э. до 13 года н. э. Шахи-Зинда — святое место всех мусульман Центральной Азии, ежедневно посещаемое многими местными жителями, где вы увидите мавзолей сестер Темура, генералов, Архитектора и мавзолей Кусама Ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. Вы увидите знаменитое производство Самаркандской шелковой бумаги мастерская. Вечерний трансфер на железнодорожный вокзал на поезд до Ташкента. По прибытии вас заберут в ваш отель на ночь.

    День 8. Ташкент. Отъезд

    Трансфер в международный аэропорт Ташкента для перелета. Отъезд обратно домой. Окончание тура.

    Важная информация:

    • Цена 953 USD с человека для отелей 4*. В двухместном номере с 2 отдельными кроватями с питанием FB.
    • В Ташкенте — отели Ramada Tashkent, City Palace или Lotte city в Ташкенте.
    • В Самарканде — отель Регистан плаза или бутик-отель Ларгамак.
    • В Бухаре — отель Омар Хайям или Зарагрон плаза.
    • Цена 890 USD с человека для отелей 3*. D двухместном номере с 2 отдельными кроватями с питанием FB.
    • В Ташкенте — гостиница Навруз, гостиница Мишлен.
    • В Самарканде — гостиница Минор, гостиница Самарканд плаза.
    • В Бухаре — гостиница Азия или гостиница Малика

    Ответы на вопросы

    Что входит?
    • Все трансферы: на автобусе с кондиционером
    • Проживание на основе совместного проживания в двухместном номере с 2 отдельными кроватями
    • Завтрак включен
    • Экскурсионная программа по каждому городу
    • Входные билеты в достопримечательности, музеи, мавзолеи
    • Визовая поддержка для туристической визы в Узбекистан
    • Питание по системе "Полный пансион"
    Что не входит?
    • Плата в отелях за дополнительные услуги
    • Консульские сборы за туристическую визу в Узбекистан
    • Личное страхование.
    Место начала и завершения?
    Аэропорт Ташкента
    Что важно знать?
    • Цена 953 USD с человека для отелей 4*. В двухместном номере с 2 отдельными кроватями с питанием FB.
    • В Ташкенте — отели Ramada Tashkent, City Palace или Lotte city в Ташкенте.
    • В Самарканде — отель Регистан плаза или бутик-отель Ларгамак.
    • В Бухаре — отель Омар Хайям или Зарагрон плаза.
    • Цена 890 USD с человека для отелей 3*. D двухместном номере с 2 отдельными кроватями с питанием FB.
    • В Ташкенте — гостиница Навруз, гостиница Мишлен.
    • В Самарканде — гостиница Минор, гостиница Самарканд плаза.
    • В Бухаре — гостиница Азия или гостиница Малика
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 8 дней
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

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