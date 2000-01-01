TicketsS проводит ещё 6 экскурсий

Впитайте 250-летнюю атмосферу в доме, где Гендель сочинил Мессию и угрожал выбросить свои инструменты из окна, а позже Джими Хендрикс стал кумиром миллионов.

Потеряйте себя в необыкновенном звуке античного клавесина. Узнайте историю 📖 известного композитора эпохи барокко.

Проведите время в доме Джими Хендрикса, изучите детали жизни рок-звезды.

Просмотрите коллекцию записей, открыв секреты того, что ему нравилось.

Узнайте о секретных приемах, которые он использовал для воссоздания своего уникального звука.