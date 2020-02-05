2 отзыва оставили туристы

Удивительно, что о самом известном драматурге и писателе Англии нам известно совсем немного. Уильям Шекспир не оставил дневника и при жизни опубликовал меньше половины своих пьес, однако кое-что мы о нем знаем! За чуть меньше, чем два часа, я покажу вам Лондон времен Шекспира и проведу по его следам. Я расскажу не только о семье и творчестве драматурга, но и о становлении, расцвете и упадке театральной жизни Лондона, начиная с 16 века.

Программа

Шекспир, с дня смерти которого в прошлом году исполнилось 400 лет, провел большую часть своей жизни в Лондоне. Во время тура мы пройдем по местам, которые Шекспир, появись бы он сегодня в Лондоне, непременно бы узнал.

Вы увидите:

где Шекспир жил и где выступал как актер, где печатали свои пьесы его конкуренты и где располагался его собственный театр;

разнообразные виды театров — под открытым небом, такие как знаменитый «Глобус» (реплика шекспировского театра), которые больше предназначались для бедной публики, закрытые театры для более богатых зрителей, и театры-таверны, характерные Лондону XVI века;

века; остатки монастыря Черных монахов, где проходили постановки пьес Шекспира, а также самую старую готическую церковь, в которой похоронен брат Шекспира.

Наш тур закончится возле одной из жемчужин Лондона — паба XVII столетия, и если у вас будет желание, можно будет полакомиться английской кухней и пинтой пива.

Я расскажу:

известные детали биографии и семейной жизни Шекспира;

о его работе в театре;

об особенностях драматургии Шекспира, представляющей три жанра: комедию, трагедию и исторические хроники;

историю театра в 16 – начала 17 веков: о развитии частных театров, о феномене театров времен Елизаветы I и прекращении их работы во времена Оливера Кромвеля;

о театральной жизни эпохи Шекспира: как работали театры, какие правила были, как проходили спектакли;

где в Лондоне ставят Шекспира сейчас.

Таким образом, погрузившись в атмосферу театрального Лондона 16-17 веков, вы узнаете интересные детали о жизни и творчестве великого писателя, начнете лучше понимать его драматургию, а также историю английского театра в целом.