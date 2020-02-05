2 отзыва оставили туристы

Шекспир, с дня смерти которого в прошлом году исполнилось 400 лет, провел большую часть своей жизни в Лондоне. Во время тура мы пройдем по местам, которые Шекспир, появись бы он сегодня в Лондоне, непременно бы узнал.
Вы увидите:
где Шекспир жил и где выступал как актер, где печатали свои пьесы его конкуренты и где располагался его собственный театр;
разнообразные виды театров — под открытым небом, такие как знаменитый «Глобус» (реплика шекспировского театра), которые больше предназначались для бедной публики, закрытые театры для более богатых зрителей, и театры-таверны, характерные Лондону XVI века;
остатки монастыря Черных монахов, где проходили постановки пьес Шекспира, а также самую старую готическую церковь, в которой похоронен брат Шекспира.
Наш тур закончится возле одной из жемчужин Лондона — паба XVII столетия, и если у вас будет желание, можно будет полакомиться английской кухней и пинтой пива.
Я расскажу:
известные детали биографии и семейной жизни Шекспира;
о его работе в театре;
об особенностях драматургии Шекспира, представляющей три жанра: комедию, трагедию и исторические хроники;
историю театра в 16 – начала 17 веков: о развитии частных театров, о феномене театров времен Елизаветы I и прекращении их работы во времена Оливера Кромвеля;
о театральной жизни эпохи Шекспира: как работали театры, какие правила были, как проходили спектакли;
где в Лондоне ставят Шекспира сейчас.
Таким образом, погрузившись в атмосферу театрального Лондона 16-17 веков, вы узнаете интересные детали о жизни и творчестве великого писателя, начнете лучше понимать его драматургию, а также историю английского театра в целом.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
С огромным удовольствием расскажу о своем любимом городе Лондоне и поделюсь секретами, о которых будут знать далеко не все местные жители! Увидеть и понять город таким, каков он есть, прочесть сохранившиеся символы эпох, которыми полон Лондон, и заглянуть в самые сокровенные места - все это можно успеть за ваш визит, если знать, куда идти и что смотреть! Я сертифицированный гид с квалификацией «Синий значок» (Blue Badge), и буду рада открыть для Вас этот замечательный город.
Спасибо за познавательную и интересную экскурсию!Когда все стандартные Экскурсии пройдены и хочется углубиться в конкретную шекспировскую тему-то это экскурсия то, что надо!Спасибо большое Маргарите за умение подать материал, прислушаться к клиенту и сделать экскурсию комфортной!
Tatiana
9 мая 2019
Большое спасибо Марго за отличную и очень интересную экскурсию. Было весьма познавательно увидеть места, где бывал Шекспир, где был его театр, почувствовать дух его времени. Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию друзьям.
За время этой экскурсии вы представите, как несколько столетий назад для себя открывали Лондон русские дипломаты, писатели, художники и, ни много ни мало, царь Пётр I. Вы пройдёте по улицам столицы, по тем же местам, где хаживали ваши именитые соотечественники, и узнаете, сколько связанных с ними историй помнит город. Мы поговорим о культурных и торговых связях России и Англии, дипломатической неприкосновенности, королевских подарках, британских женщинах и русском искусстве.
Увидеть главные шедевры и начать лучше понимать культуру Великобритании
Галерея Тейт хранит самую большую коллекцию британского искусства в мире, но часто остается незамеченной туристами. Я проведу вас по залам, где представлены полотна прерафаэлитов, воздушные картины Уильяма Тернера, работы художников XX века: Генри Мура и Стенли Спенсера. Вы полюбуетесь великими картинами и скульптурами, узнаете, почему Тернера называют «отцом современного искусства» и как была написана «Смерть Офелии». Знакомство с искусством Великобритании поможет вам прочувствовать исторические события страны и глубже понять ее культуру.
Разобраться в многообразии эпох и прочувствовать пульс современного Лондона
Британская столица известна тем, что в ней гармонично уживаются современные тенденции и консервативные ценности, старое и новое. Наглядным примером является Сити. Это уникальное место, ведь ни в одном другом городе вы не найдете такого количества эпох и стилей на квадратной миле. Я научу вас, как не потеряться в этом многообразии, раскрою особенности памятников каждой эпохи, развлеку местными преданиями, покажу 2000-летнюю историю развития архитектурных стилей Лондона. Люди тоже не останутся без нашего внимания — вы узнаете, кто живет и работает в мировом финансовом центре.
Знакомство с шедеврами европейского искусства и техниками живописи
Если вы хотите познакомиться с лучшими образцами европейской живописи, Лондонская Национальная галерея – именно то место, куда нам стоит отправиться! На экскурсии я доступно расскажу об основных течениях живописи и покажу лучшие работы из коллекции галереи, охватив историю западноевропейского искусства от Средневековья до начала 20 века.
Разобраться в культурах шумеров, египтян и древних греков на примере ключевых экспонатов музея
Приготовьтесь проникнуть в тайны археологической сокровищницы Лондона! На онлайн-экскурсии мы проложим идеальный виртуальный маршрут по Британскому музею и рассмотрим его главные экспонаты: познакомимся с артефактами ассирийцев и шумеров, поговорим о проклятиях египетских фараонов, обсудим легенды майя, сенсационные находки ученых и детективные истории музея.
Разобраться в культурном коде и традициях самой закрытой и самобытной нации Европы
Может показаться, что Англия — цитадель условностей, специфического юмора и отточенных манер. Наша задача — за полтора часа отделить правду от стереотипов. На онлайн-экскурсии вы погрузитесь в мир британских традиций, порой парадоксальных и забавных, и узнаете о негласных правилах общения, которые помогут подобрать ключ к английскому менталитету.
Обзорная прогулка с историком искусства по знаковым достопримечательностям столицы
Я, как профессиональный историк искусства, живущий в Лондоне и полюбивший его всем сердцем, хочу поделиться своими знаниями — во время обзорной экскурсии я покажу и расскажу все главное, что стоит знать об этом городе.
Окунуться в атмосферу криминального Лондона прошлых столетий
История Скотланд-Ярда — это не только штаб-квартиры лондонской полиции, но и самая первая профессиональная детективная служба столицы и вместе с ней громкие преступления прошлого: от террористических актов до похождений серийных убийц. На этой тематической прогулке я проведу вас сквозь череду необычных мест и увлекательных историй, связанных одной темой — преступление и наказание.
Старинные колледжи, забавные традиции и знаковые места культового британского города
Предлагаю вам совершить путешествие в старый добрый Оксфорд, обойти самые известные колледжи и прикоснуться к их истории. Вы прогуляетесь по коридорам Хогвартса и заглянете в знаменитую Бодлеанскую библиотеку, купите любимые сладости Алисы из романа Льюиса Кэрролла и рассмотрите скрипки Страдивари. За один день мы обойдем самые интересные закоулки Оксфорда, разговаривая о местных вековых традициях и легендах, придающих этому месту невероятную атмосферу.
Почувствовать ритм города и погрузиться в нескончаемый поток впечатлений на обзорной велопрогулке
Велосипедная экскурсия ― это великолепный способ совместить культурный и спортивный отдых. Eсли вы хотите увидеть Лондон и провести время весело и непринужденно — это наилучшая возможность почувствовать его настоящую атмосферу, ощутить ритм жизни его улиц и площадей, погрузиться в нескончаемый поток впечатлений.