Посетить главные места города и услышать о них нетипичные истории на дружеской экскурсии
Для меня Лондон — это самое чудесное место на земле. Я с радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями о городе.
Проведу вас по георгианско-викторианским улицам 18 века, словно сошедшим со страниц романов Диккенса и Конана Дойла. Покажу классические достопримечательности и несколько аутентичных пабов. Расскажу о британской столице с душой и огоньком!
Проведу вас по георгианско-викторианским улицам 18 века, словно сошедшим со страниц романов Диккенса и Конана Дойла. Покажу классические достопримечательности и несколько аутентичных пабов. Расскажу о британской столице с душой и огоньком!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите самые-самые места Лондона: Трафальгарскую площадь, Национальную галерею, Парламент, Вестминстерское аббатство, Биг-Бен, Адмиралтейство, Букингемский дворец и много другое. Расскажу я о них не классические истории, а малоизвестные: завораживающие, увлекательные и интересные. Вы узнаете:
- Зачем парламентариям в пабе колокол и где можно потягать Наполеона за нос
- Почему королевская семья обрадовалась попаданию снаряда в Букингемский дворец
- Зачем в 19 веке Темзу закидывали тоннами разрезанных лаймов
- Как можно дважды залезть в Королевский дворец и остаться незамеченным
- Почему дом на Даунинг-стрит, 10 выкрашен в чёрный цвет
- Как украли Кубок мира 1966 и кто сумел его вернуть
- Что можно увидеть на каждом столбе в Вестминстере
И это далеко не всё!
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Трафальгарской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваш гид в Лондоне
Всем привет! Меня зовут Давид, я родом из Риги. В 2016 году переехал в Лондон и, движимый любопытством и интересом к истории, ринулся изучать его вдоль и поперек. Несмотря на то, что я очень люблю книги, мне хочется называть себя полевым исследователем. Ведь только из книг не узнать, как по-настоящему живут местные. За все эти годы мне повезло много общаться с лондонцами: по дружбе, работе, в пабе или магазине. Но главным собеседником для меня остаётся город. Даже спустя столько лет он не перестаёт меня удивлять. В 2020 в пандемийном затворничестве я принялся систематизировать свои знания о Лондоне. Выйдя на волю из карантина, начал делиться ими сперва с друзьями, а затем и с гостями города. Жду вас на своих экскурсиях!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olga
2 авг 2023
Нам очень понравилось знакомстао с Лондоном. Душевно, нетривиально и совсем совсем не скучно. Даже детям, для которых непросто удержать их внимание в течение 2.5 часов было интересно, и Давид всегда находил тему, которая точно заинтересует. Рекомендую этот маршрут и этого гида от души!
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