Для меня Лондон — это самое чудесное место на земле. Я с радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями о городе. Проведу вас по георгианско-викторианским улицам 18 века, словно сошедшим со страниц романов Диккенса и Конана Дойла. Покажу классические достопримечательности и несколько аутентичных пабов. Расскажу о британской столице с душой и огоньком!

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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите самые-самые места Лондона: Трафальгарскую площадь, Национальную галерею, Парламент, Вестминстерское аббатство, Биг-Бен, Адмиралтейство, Букингемский дворец и много другое. Расскажу я о них не классические истории, а малоизвестные: завораживающие, увлекательные и интересные. Вы узнаете:

Зачем парламентариям в пабе колокол и где можно потягать Наполеона за нос

Почему королевская семья обрадовалась попаданию снаряда в Букингемский дворец

Зачем в 19 веке Темзу закидывали тоннами разрезанных лаймов

Как можно дважды залезть в Королевский дворец и остаться незамеченным

Почему дом на Даунинг-стрит, 10 выкрашен в чёрный цвет

Как украли Кубок мира 1966 и кто сумел его вернуть

Что можно увидеть на каждом столбе в Вестминстере

И это далеко не всё!

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.