Нескучное знакомство с Лондоном

Посетить главные места города и услышать о них нетипичные истории на дружеской экскурсии

5
1 отзыв
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Для меня Лондон — это самое чудесное место на земле. Я с радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями о городе.

Проведу вас по георгианско-викторианским улицам 18 века, словно сошедшим со страниц романов Диккенса и Конана Дойла. Покажу классические достопримечательности и несколько аутентичных пабов. Расскажу о британской столице с душой и огоньком!
Нескучное знакомство с Лондоном
Нескучное знакомство с Лондоном
Нескучное знакомство с Лондоном
Нескучное знакомство с Лондоном
Нескучное знакомство с Лондоном
Нескучное знакомство с Лондоном
Нескучное знакомство с Лондоном
Нескучное знакомство с Лондоном
Нескучное знакомство с Лондоном
Нескучное знакомство с Лондоном
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите самые-самые места Лондона: Трафальгарскую площадь, Национальную галерею, Парламент, Вестминстерское аббатство, Биг-Бен, Адмиралтейство, Букингемский дворец и много другое. Расскажу я о них не классические истории, а малоизвестные: завораживающие, увлекательные и интересные. Вы узнаете:

  • Зачем парламентариям в пабе колокол и где можно потягать Наполеона за нос
  • Почему королевская семья обрадовалась попаданию снаряда в Букингемский дворец
  • Зачем в 19 веке Темзу закидывали тоннами разрезанных лаймов
  • Как можно дважды залезть в Королевский дворец и остаться незамеченным
  • Почему дом на Даунинг-стрит, 10 выкрашен в чёрный цвет
  • Как украли Кубок мира 1966 и кто сумел его вернуть
  • Что можно увидеть на каждом столбе в Вестминстере

И это далеко не всё!

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Трафальгарской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2 авг 2023
Нам очень понравилось знакомстао с Лондоном. Душевно, нетривиально и совсем совсем не скучно. Даже детям, для которых непросто удержать их внимание в течение 2.5 часов было интересно, и Давид всегда находил тему, которая точно заинтересует. Рекомендую этот маршрут и этого гида от души!

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