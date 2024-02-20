Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
Групповая экскурсия в Лондоне

Послушать истории про отважных капитанов, заглянуть в корабельные доки и старейший паб Лондона

Уоппинг — это Лондон, с которым вы не знакомы. Когда-то шумный и загруженный судами, сейчас Уоппинг — тихий нетуристический район.

Мы пройдём мимо складов, переделанных в дома, к докам и пабам, помнящим легенды о пиратах, дальних плаваниях и мятежах.

Поговорим о тоннеле под рекой, увидим место казни морских преступников и обсудим, как доплыть до Китая через Московию.
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
Ближайшие даты:
20
фев
22
фев
27
фев
29
фев

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет£13
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Станция Wapping Overground. Этот участок метро был первым в истории тоннелем под рекой. Я расскажу о нюансах его строительства.
  • Execution Dock — место, где казнили морских преступников: контрабандистов, мятежников, пиратов, самым известным из которых был капитан Кидд.
  • Мемориальный сад Хермитедж Риверсайд, хранящий память о бомбардировках Лондона гитлеровской Германией. Вы узнаете, чем жил район до 20 века и как восстанавливался после двух мировых войн.
  • Доки Сэнт-Кэтрин — вы познакомитесь с их историей и некоторыми сохранившимися здесь артефактами.
  • Бывший офис медиахолдинга News International, у стен которого больше года шла отчаянная борьба профсоюзов и медиамагната Руперта Мердока, изменившего индустрию печати.
  • Табачный док. Обсудим, зачем ему такие высокие стены, что здесь делает тигр и чем примечательны два торговых судна перед доком.
  • Дом капитана Блайя, который взялся доставить саженцы деревьев с Таити в Вест-Индию. Но что-то пошло не так… В этой истории замешаны любовь и мятеж на корабле с шоколадным названием — вы узнаете, чем она закончилась для всех участников.
  • Старейший паб Лондона, откуда началась торговая экспедиция сэра Хью Уиллоби в Китай через Московию. До нас в пабе успели побывать и пираты, и английские политики, и члены королевской семьи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Wapping Overground
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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