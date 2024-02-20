Маргарита — ваш гид в Лондоне

Я переехала в Лондон, практически ничего не зная про него. И вскоре этот город меня очаровал: эстетика тихих викторианских улочек, крики чаек у Темзы, рынки с антиквариатом и едой со всего мира, скрип полов в старинных пабах и роскошь дворцов. Это город, восстававший из пепла много раз. Переживший пожары, эпидемии и войны, и сохранивший свою историю и колорит. И я хочу знакомить людей с его непопулярными районами, где нет большого потока туристов, но есть своя особая история и атмосфера.

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