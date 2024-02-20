Послушать истории про отважных капитанов, заглянуть в корабельные доки и старейший паб Лондона
Уоппинг — это Лондон, с которым вы не знакомы. Когда-то шумный и загруженный судами, сейчас Уоппинг — тихий нетуристический район.
Мы пройдём мимо складов, переделанных в дома, к докам и пабам, помнящим легенды о пиратах, дальних плаваниях и мятежах.
Поговорим о тоннеле под рекой, увидим место казни морских преступников и обсудим, как доплыть до Китая через Московию.
Мы пройдём мимо складов, переделанных в дома, к докам и пабам, помнящим легенды о пиратах, дальних плаваниях и мятежах.
Поговорим о тоннеле под рекой, увидим место казни морских преступников и обсудим, как доплыть до Китая через Московию.
Ближайшие даты:
20
фев
фев
22
фев
фев
27
фев
фев
29
фев
фев
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|£13
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Станция Wapping Overground. Этот участок метро был первым в истории тоннелем под рекой. Я расскажу о нюансах его строительства.
- Execution Dock — место, где казнили морских преступников: контрабандистов, мятежников, пиратов, самым известным из которых был капитан Кидд.
- Мемориальный сад Хермитедж Риверсайд, хранящий память о бомбардировках Лондона гитлеровской Германией. Вы узнаете, чем жил район до 20 века и как восстанавливался после двух мировых войн.
- Доки Сэнт-Кэтрин — вы познакомитесь с их историей и некоторыми сохранившимися здесь артефактами.
- Бывший офис медиахолдинга News International, у стен которого больше года шла отчаянная борьба профсоюзов и медиамагната Руперта Мердока, изменившего индустрию печати.
- Табачный док. Обсудим, зачем ему такие высокие стены, что здесь делает тигр и чем примечательны два торговых судна перед доком.
- Дом капитана Блайя, который взялся доставить саженцы деревьев с Таити в Вест-Индию. Но что-то пошло не так… В этой истории замешаны любовь и мятеж на корабле с шоколадным названием — вы узнаете, чем она закончилась для всех участников.
- Старейший паб Лондона, откуда началась торговая экспедиция сэра Хью Уиллоби в Китай через Московию. До нас в пабе успели побывать и пираты, и английские политики, и члены королевской семьи.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Wapping Overground
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Лондоне
Я переехала в Лондон, практически ничего не зная про него. И вскоре этот город меня очаровал: эстетика тихих викторианских улочек, крики чаек у Темзы, рынки с антиквариатом и едой со всего мира, скрип полов в старинных пабах и роскошь дворцов. Это город, восстававший из пепла много раз. Переживший пожары, эпидемии и войны, и сохранивший свою историю и колорит. И я хочу знакомить людей с его непопулярными районами, где нет большого потока туристов, но есть своя особая история и атмосфера.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лондона
Похожие туры из Лондона
Индивидуальная
5 часов
Гринвич и пиратский паб в доках Ист-Энда
История морской Британии, капитанов короны, астрономов и пиратов
22 фев
26 фев
18 мар
19 мар
£260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Исторический тур по пабам Лондона: культура и традиции
Погрузитесь в атмосферу настоящего Лондона, посетив его знаменитые пабы с богатой историей и традициями
Сегодня
Завтра
21 фев
22 фев
£195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Многовековые пабы Лондона
Прикоснуться к истории британских пабов и оценить их интерьеры на авторской экскурсии
в районе метро St. Paul
Завтра
21 фев
22 фев
23 фев
£195 за всё до 10 чел.