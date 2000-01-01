Маргарита проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

По стопам классиков, правителей и дипломатов

Вы заглянете в Национальную Галерею, украшенную мозаиками русского художника Бориса Анрепа, и увидите портрет его музы Анны Ахматовой, очень часто остающийся незамеченным. Я покажу вам, где проходили премьеры сезонов Сергея Дягилева, где Пикассо рисовал декорации к балету «Треуголка», где останавливались Петр Чайковский, Лев Толстой и Иосиф Бродский, а Петр Великий праздновал день рождения короля Вильгельма III. Мы пройдемся по району Ковент-Гарден, который в своей время пользовался дурной славой, и там окажемся у места, где находилась первая православная церковь ⛪ в Лондоне, — расскажу, почему в этом районе даже пришлось нанять сторожа для охраны церкви.

Русский след в истории 📖 Лондона

Вы узнаете, что думал об английских женщинах Федор Достоевский, из-за какого товара русские путешественники обычно влезали в долги в Англии и в каком отеле Феликс Юсупов потешался над гостями. Выходцы из Российской империи находились в тесной культурной связи с туманным Альбионом. Пётр I приезжал сюда учиться кораблестроению; в Лондоне, если верить легенде, до сих пор живут потомки русских пеликанов «Астра» и «Хан», подаренных давным-давно английскому королю. И даже сама идея дипломатической неприкосновенности возникла после того, как на одной из улочек столицы ⭐️ избили неудачливого посла Российской империи.

Кому подходит экскурсия

Эта прогулка 👣 будет интересна как тем, кто в Лондоне впервые, так и гостям города, которые, по традиции русских классиков, возвращаются сюда не в первый раз.