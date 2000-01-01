Маргарита проводит ещё 4 экскурсии

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Русский Лондон

Взглянуть на город глазами русских классиков

Маргарита
Маргарита – Гид из Лондона
За время этой экскурсии 🧭 вы представите, как несколько столетий назад для себя открывали Лондон русские дипломаты, писатели, художники и, ни много ни мало, царь Пётр I.

Вы пройдёте по улицам столицы ⭐️, по тем же местам, где хаживали ваши именитые соотечественники, и узнаете, сколько связанных с ними историй помнит город 🏙️.

Мы поговорим о культурных и торговых связях России и Англии, дипломатической неприкосновенности, королевских подарках, британских женщинах и русском искусстве.
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • £210 за экскурсию

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Русский Лондон
Русский Лондон

Что вас ожидает

По стопам классиков, правителей и дипломатов
Вы заглянете в Национальную Галерею, украшенную мозаиками русского художника Бориса Анрепа, и увидите портрет его музы Анны Ахматовой, очень часто остающийся незамеченным. Я покажу вам, где проходили премьеры сезонов Сергея Дягилева, где Пикассо рисовал декорации к балету «Треуголка», где останавливались Петр Чайковский, Лев Толстой и Иосиф Бродский, а Петр Великий праздновал день рождения короля Вильгельма III. Мы пройдемся по району Ковент-Гарден, который в своей время пользовался дурной славой, и там окажемся у места, где находилась первая православная церковь ⛪ в Лондоне, — расскажу, почему в этом районе даже пришлось нанять сторожа для охраны церкви.

Русский след в истории 📖 Лондона
Вы узнаете, что думал об английских женщинах Федор Достоевский, из-за какого товара русские путешественники обычно влезали в долги в Англии и в каком отеле Феликс Юсупов потешался над гостями. Выходцы из Российской империи находились в тесной культурной связи с туманным Альбионом. Пётр I приезжал сюда учиться кораблестроению; в Лондоне, если верить легенде, до сих пор живут потомки русских пеликанов «Астра» и «Хан», подаренных давным-давно английскому королю. И даже сама идея дипломатической неприкосновенности возникла после того, как на одной из улочек столицы ⭐️ избили неудачливого посла Российской империи.

Кому подходит экскурсия

Эта прогулка 👣 будет интересна как тем, кто в Лондоне впервые, так и гостям города, которые, по традиции русских классиков, возвращаются сюда не в первый раз.

Русский Лондон
Русский Лондон
Русский Лондон
Русский Лондон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Маргарита
Маргарита
С огромным удовольствием расскажу о своем любимом городе Лондоне и поделюсь секретами, о которых будут знать далеко не все местные жители! Увидеть и понять город таким, каков он есть, прочесть сохранившиеся символы эпох, которыми полон Лондон, и заглянуть в самые сокровенные места — все это можно успеть за ваш визит, если знать, куда идти и что смотреть! Я сертифицированный гид с квалификацией «Синий значок» (Blue Badge), и буду рада открыть для вас этот замечательный город.
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