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Групповая экскурсия на Северные острова

5
10 отзывов
Спутник Н.
Спутник Н. – Гид из Нячанга
Хочется новых впечатлений? Садитесь в катер и отправляйтесь на экскурсию ⛳ по Северным островам.

Путешествие продлится 9 часов.

За это время вы посетите остров 🏝️ Орхидей и увидите одну из самых больших коллекций этих цветов в мире, и остров Обезьян, где проходят собачьи бега, которыми управляют обезьяны.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $41 за человека

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Групповая экскурсия на Северные острова
Групповая экскурсия на Северные острова

Что вы увидите

  • остров Орхидей
  • остров Обезьян
Групповая экскурсия ⛳ на Северные острова. Вы сможете посадить к себе на плечо обезьянку, оседлать страуса, сфотографироваться в компании слоника и увидеть как косолапый мишка управляет мотобайком.
Программа
Кормление страусов, слона и пятнистых оленей на острове 🏝️ Орхидей;
Посещение шоу со слоном и медведями на острове Орхидей;
Катание на слоне и страусе;
Прогулка в заповедной зоне парка Орхидей (по желанию подъем к водопаду);
Купание и отдых на спокойном и живописном пляже острова Орхидей;
Посещение шоу обезьян и забега собак. Ставки на бегах;
Общение с мартышками на острове Обезьян;
Тест-драйв за рулем картинга в сердце острова;
Что входит
  • Опытный русский и профессиональный гид
  • Переезд на комфортабельном микроавтобусе от отеля до пирса и обратно
  • Все водные транспортировки
  • Спасательный жилет и круг
  • Входные билеты на два острова
  • Посещение парка с орхидеями
  • Цирковое шоу животных на двух островах
  • Бутылка минеральной воды
  • Шезлонг у пляжа
  • Напитки (сок или кокос).
Что не входит
  • Обед в ресторане (130'000 донгов)
  • Катание на слоне (300'000 донгов) и страусах (50'000 донгов)
  • Персональные расходы и чаевые
  • Картинг (80'000 донгов)
  • Ставки на собачьих бегах (30'000 донгов).
  • Доплата за трансфер за пределами Нячанга:
  • Из отеля Diamond Bay или Amiana - 10$
  • Из отеля Dessole, Camh Ranh Riviera, Mia resort, Fusion и отелей на пляже Бай Зай - 30$
  • Из отелей на пляже Зоклет — 50$
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Групповая экскурсия на Северные острова
Групповая экскурсия на Северные острова
Групповая экскурсия на Северные острова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник Н.
Спутник Н.
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10 отзывов оставили туристы

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