Групповая экскурсия ⛳ на Северные острова. Вы сможете посадить к себе на плечо обезьянку, оседлать страуса, сфотографироваться в компании слоника и увидеть как косолапый мишка управляет мотобайком.
Программа
Кормление страусов, слона и пятнистых оленей на острове 🏝️ Орхидей;
Посещение шоу со слоном и медведями на острове Орхидей;
Катание на слоне и страусе;
Прогулка в заповедной зоне парка Орхидей (по желанию подъем к водопаду);
Купание и отдых на спокойном и живописном пляже острова Орхидей;
Посещение шоу обезьян и забега собак. Ставки на бегах;
Общение с мартышками на острове Обезьян;
Тест-драйв за рулем картинга в сердце острова;