Групповая экскурсия ⛳ на Северные острова. Вы сможете посадить к себе на плечо обезьянку, оседлать страуса, сфотографироваться в компании слоника и увидеть как косолапый мишка управляет мотобайком.

Программа

Кормление страусов, слона и пятнистых оленей на острове 🏝️ Орхидей;

Посещение шоу со слоном и медведями на острове Орхидей;

Катание на слоне и страусе;

Прогулка в заповедной зоне парка Орхидей (по желанию подъем к водопаду);

Купание и отдых на спокойном и живописном пляже острова Орхидей;

Посещение шоу обезьян и забега собак. Ставки на бегах;

Общение с мартышками на острове Обезьян;

Тест-драйв за рулем картинга в сердце острова;