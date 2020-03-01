Константин проводит ещё 7 экскурсий

Что вас ожидает

Хошимин: от рыбацких деревень до мегаполиса

За полторы сотни лет Сайгон пережил немало потрясений: вы проследите его путь от группы затерянных деревень в дельте Меконга до колониального центра и динамичного мегаполиса. Мы пройдем к Центральному почтовому отделению, построенному по чертежам Эйфеля. Встретим статую великого вьетнамского лидера Хо Ши Мина на пешеходной улице Нгуен Хюэ. Осмотрим кафедральный собор Нотр-Дам, который должен был стать копией французского тезки, и обсудим, почему этого не случилось. В Музее военных преступлений вы узнаете о философском отношении вьетнамцев к войне, а на рынке Бен Тхань погрузитесь в местный колорит и найдете оригинальные сувениры.

Туннели Кучи — тайны подземного города

Сложно поверить, что недалеко от Сайгона находится целый подземный город — туннели Кучи, построенные в годы войны вьетнамскими партизанами. Вы небольшой отрезок туннелей, рассмотрите самодельные ловушки бойцов Вьетконга и посетите Военный Мемориал. Узнаете, почему туннели Кучи стали легендой в годы войны с США и кто такие «Туннельные крысы». А желающие проверить меткость поупражняются в стрельбе из русского АК или американского времен Вьетнамской войны.

Исследовать дельту реки Меконг

Одним из главных приключений поездки станет путешествие по дельте реки Меконг. На корабле мы проплывем мимо маленьких островов и рыбных ферм. По пути остановимся у фруктовых садов, где вы продегустируете кокосовые конфеты и настойки, попробуете самогон из кокоса и банана, отведаете экзотические фрукты и чаю с медом, а также посмотрите концерт в исполнении местных жителей. После дегустации самое время прокатиться по вьетнамской деревне на повозке — вы проедете мимо плантаций какао и тропических фруктов: помело, сердце дракона и глаз дракона. А в завершение дня вас ждет неспешная прогулка по каналам Меконга на аутентичной лодочке, посещение красочной пагоды Винь Чанг и вкуснейший обед с рыбой «ухо слона», вареными креветками с кокосом, роллами, супом и десертом.