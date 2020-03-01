Константин проводит ещё 7 экскурсий

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Прогуляться по динамичному Хошимину, спуститься в пещеры Кучи и исследовать дельту реки Меконг

Константин
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Константин – представитель гидов
Если вы хотите прочувствовать вьетнамские контрасты, увидеть былую роскошь колониального Индокитая и быт рыбацких деревень — сложно найти место лучше Сайгона.

За два дня вы исследуете современные районы Хошимина и улицы «азиатского Парижа», пройдете по следам вьетнамских партизан в туннелях Кучи и понаблюдаете за жизнью крестьян в дельте реки Меконг.

Колоритные рынки, французская архитектура, мрачные страницы военной истории, фруктовые плантации и необычные блюда местной кухни — перед вами раскроются самые яркие грани Вьетнама.
100 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 13 часов
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле в Нячанге
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Контрасты и колорит Сайгона: путешествие на 2 дня
Контрасты и колорит Сайгона: путешествие на 2 дня

Что вас ожидает

Хошимин: от рыбацких деревень до мегаполиса
За полторы сотни лет Сайгон пережил немало потрясений: вы проследите его путь от группы затерянных деревень в дельте Меконга до колониального центра и динамичного мегаполиса. Мы пройдем к Центральному почтовому отделению, построенному по чертежам Эйфеля. Встретим статую великого вьетнамского лидера Хо Ши Мина на пешеходной улице Нгуен Хюэ. Осмотрим кафедральный собор Нотр-Дам, который должен был стать копией французского тезки, и обсудим, почему этого не случилось. В Музее военных преступлений вы узнаете о философском отношении вьетнамцев к войне, а на рынке Бен Тхань погрузитесь в местный колорит и найдете оригинальные сувениры.

Туннели Кучи — тайны подземного города
Сложно поверить, что недалеко от Сайгона находится целый подземный город — туннели Кучи, построенные в годы войны вьетнамскими партизанами. Вы небольшой отрезок туннелей, рассмотрите самодельные ловушки бойцов Вьетконга и посетите Военный Мемориал. Узнаете, почему туннели Кучи стали легендой в годы войны с США и кто такие «Туннельные крысы». А желающие проверить меткость поупражняются в стрельбе из русского АК или американского времен Вьетнамской войны.

Исследовать дельту реки Меконг
Одним из главных приключений поездки станет путешествие по дельте реки Меконг. На корабле мы проплывем мимо маленьких островов и рыбных ферм. По пути остановимся у фруктовых садов, где вы продегустируете кокосовые конфеты и настойки, попробуете самогон из кокоса и банана, отведаете экзотические фрукты и чаю с медом, а также посмотрите концерт в исполнении местных жителей. После дегустации самое время прокатиться по вьетнамской деревне на повозке — вы проедете мимо плантаций какао и тропических фруктов: помело, сердце дракона и глаз дракона. А в завершение дня вас ждет неспешная прогулка по каналам Меконга на аутентичной лодочке, посещение красочной пагоды Винь Чанг и вкуснейший обед с рыбой «ухо слона», вареными креветками с кокосом, роллами, супом и десертом.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: сопровождение русскоговорящего гида-вьетнамца, трансфер от Нячанга и обратно, все входные билеты, экскурсии по программе, катание на лодке, питание (завтрак и обед), ночь в отеле 3* в центре рядом с рынками и торговыми центрами.
  • Если вы едете один(одна), то требуется доплата 15$ за одноместное размещение (либо мы постараемся найти вам пару в номер с двумя кроватями, в таком случае доплаты не будет).
  • Трансфер до Сайгона и обратно осуществляется на слипбасах (автобус с лежачими местами, немного напоминает наши плацкартные вагоны). Дорога займет примерно 8 часов.
  • Если с вами едет ребёнок, пожалуйста, сообщите об этом перед бронированием.
  • При бронировании 2-дневной экскурсии по прилету в Нячанг необходимо внести также заранее предоплату 50$ с человека за билеты и отель (за предоплатой к вам в отель приедет наш гид).
  • Также возможно отправиться в Сайгон поездом или самолетом, но стоимость в таком случае возрастет на 60-100$ в зависимости от стоимости билетов.
  • Выезд поздно вечером, около 21:00 по местному времени.
  • Экскурсия занимает по времени 2 дня 3 ночи.
Контрасты и колорит Сайгона: путешествие на 2 дня
Контрасты и колорит Сайгона: путешествие на 2 дня
Контрасты и колорит Сайгона: путешествие на 2 дня
Контрасты и колорит Сайгона: путешествие на 2 дня
Контрасты и колорит Сайгона: путешествие на 2 дня
Контрасты и колорит Сайгона: путешествие на 2 дня
Контрасты и колорит Сайгона: путешествие на 2 дня
Контрасты и колорит Сайгона: путешествие на 2 дня
Контрасты и колорит Сайгона: путешествие на 2 дня
Контрасты и колорит Сайгона: путешествие на 2 дня
Контрасты и колорит Сайгона: путешествие на 2 дня
Контрасты и колорит Сайгона: путешествие на 2 дня
Контрасты и колорит Сайгона: путешествие на 2 дня

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 21:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле в Нячанге.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Константин
Константин
Мы небольшая команда профессиональных русских гидов, уже давно живущих во Вьетнаме (от 5 лет). Мы знаем и любим эту страну, говорим на её языке. Некоторые наши экскурсии (в Дананге) проводят русскоязычные гиды-вьетнамцы. Хотим показать вам Вьетнам с разных сторон, его быт и культуру, жизнь вьетнамцев с её неповторимым чертами. Наш продукт — это путешествия, которые соединяют в себе сразу несколько экскурсий. Наша команда не организует то, что собирает негативные отзывы: все наши экскурсии — это только то, что нравится нашим путешественникам (программы, которые собрали хотя бы 5 негативных отзывов, мы сразу же перестаем организовывать). Мы против принудительного шоппинга, слишком популярных мест с толпами китайских и корейских туристов, попыток выдать стандартные достопримечательности за аутентичные места. Присоединяйтесь изучать Вьетнам изнутри вместе с нами!
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Константин проводит ещё 7 экскурсий

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