Спутник Н. проводит ещё 6 экскурсий

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Водопад Бахо и дикий пляж Зоклет

Спутник Н.
Спутник Н. – Гид из Нячанга
Путешествие во вьетнамские джунгли к водопадам Бахо.

После легкой прогулки по джунглям вы окажетесь на озере, в которое падает водопад Бахо.

Каскад из трёх водопадов образует множество мест для купания в прохладной и кристально чистой горной воде.

Затем вас ждёт отдых на красивом пляже Зоклет, он расположен в бухте и практически не имеет волн.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 9.5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $208.2 за экскурсию

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Водопад Бахо и дикий пляж Зоклет
Водопад Бахо и дикий пляж Зоклет
На водопаде Бахо вы окунетесь в атмосферу первозданности и нетронутой красоты. Примите участие в походе сквозь джунгли, к одному из живописных бассейнов, образуемых каскадами водопада.
Зоклет — один из красивейших пляжей Вьетнама. Бирюзовая вода и необычайной чистоты песок, отличительные черты этого оазиса счастья. Отдыхая под пальмами, наблюдая за красивейшим горизонтом, вы соединитесь с природой и забудете обо всем.
Программа
Легкий трекинг через джунгли;
Подъем по живописному руслу реки к основному озеру, в которое падает водопад Бахо;
Те, кто хочет получить дозу адреналина, могут прыгнут с 9-ти метрового утеса в это озеро (при условии нормального уровня воды);
Для более спокойных туристов есть возможность поплавать в озере с горной водой;
После водопада нас ждет небольшой переезд на дикий пляж 🏖️. Здесь мы сможем посвятить время полному релаксу, искупаться в спокойном и чистом море;
Что входит
  • Опытный русский и профессиональный гид
  • Комфортабельный микроавтобус к кондиционером на протяжении всей поездки
  • Трансфер в пределах Нячанга
  • Шезлонг на пляже с зонтиком
  • Бутылка минеральной воды
  • Все входные билеты.
Что не входит
  • Обед 130'000 - 150'000 донгов
  • Персональные расходы и чаевые.
  • Трансфер из отдельных отелей:
  • Из отеля Diamond Bay или Amiana - 10$
  • Из отеля Dessole, Camh Ranh Riviera, Mia resort, Fusion и отелей на пляже Бай Зай - 30$
  • Из отелей на пляже Зоклет — 50$
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Водопад Бахо и дикий пляж Зоклет
Водопад Бахо и дикий пляж Зоклет
Водопад Бахо и дикий пляж Зоклет

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник Н.
Спутник Н.
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