Спутник Н. проводит ещё 6 экскурсий

На водопаде Бахо вы окунетесь в атмосферу первозданности и нетронутой красоты. Примите участие в походе сквозь джунгли, к одному из живописных бассейнов, образуемых каскадами водопада.

Зоклет — один из красивейших пляжей Вьетнама. Бирюзовая вода и необычайной чистоты песок, отличительные черты этого оазиса счастья. Отдыхая под пальмами, наблюдая за красивейшим горизонтом, вы соединитесь с природой и забудете обо всем.

Программа

Легкий трекинг через джунгли;

Подъем по живописному руслу реки к основному озеру, в которое падает водопад Бахо;

Те, кто хочет получить дозу адреналина, могут прыгнут с 9-ти метрового утеса в это озеро (при условии нормального уровня воды);

Для более спокойных туристов есть возможность поплавать в озере с горной водой;

После водопада нас ждет небольшой переезд на дикий пляж 🏖️. Здесь мы сможем посвятить время полному релаксу, искупаться в спокойном и чистом море;