Юлия проводит ещё 3 экскурсии

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Священная гора Такао и термальные источники

Побывать на одной из самых посещаемых гор мира, оценить красоту природы и узнать о святынях буддизма

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча ст. Takaosanquchi
  • Заказать экскурсию

160 за экскурсию

Юлия
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Юлия – Гид в Токио
Приглашаю вас в удивительно красивое 🤩 и духовное место, которому японские буддисты поклоняются с 8 века.

Вы не только познакомитесь с древними легендами и историями о монахах-отшельниках, но и погрузитесь в богатый, красочный мир флоры и фауны.

А целебные термальные воды подарят прекрасное самочувствие и ощущение гармонии с пространством.
Священная гора Такао и термальные источники
Священная гора Такао и термальные источники

Что вас ожидает

Гора Такао — духовное и природное богатство Японии
Около трех миллионов человек ежегодно посещают гору, и на экскурсии вы убедитесь, что это неслучайно. Здесь вы встретитесь с великолепной природой, узнаете о богатейшем мире растений и животных. В любое время года вас будут ждать сказочные пейзажи — будь то огненная осенняя листва или цветущая весенняя сакура. Восхождение к наивысшей точке (почти 600 метров) займёт полтора часа. Вы пойдете по преимущественно вымощенной тропе, а основную часть проедете по канатной дороге. По пути я покажу криптомерию, гинкго, бук, кипарис и других представителей японских деревьев-гигантов. Кроме того, в маршруте будет парк японских обезьян и сад с дикими травами. Возле буддийского храма середины 8 века я расскажу о монахах-отшельниках и их изнурительных тренировках. А с вершины Такао в хорошую погоду вы взглянете на величественную гору Фудзи.

Онсэн Гокуракую, или термальный рай
У подножия горы вы сможете посетить термальный комплекс, который предлагает широкий выбор ванн в женской и мужской зонах, четыре из которых находятся на открытом воздухе. Вода у горы Такао — сероводородная, железистая, с углекислым газом. Обладает лечебными свойствами: прекрасно заживляет раны, лечит невралгию, облегчает суставные боли, способствует снятию стресса, а также придаёт коже нежность и упругость.

Музеи и альтернативные тропы
Детям будет интересно зайти в Музей флоры и фауны горы Такао, где можно сделать поделку из природных материалов, которыми так богато это место. Или посетить трёхэтажный Арт-музей эффектов. Я также буду рада предложить спуститься с горы и по другому маршруту. Вдоль тропы вы увидите небольшую живописную речку, водопад и пещеру, о которой я расскажу легенду, связанную с буддийским монахом.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы встречаемся с вами у подножия горы Такао
  • Для этого вам нужно самостоятельно добраться до ст. Синдзюку (на любом удобном виде транспорта) и далее проехать на автобусе до горы

Что входит в стоимость экскурсии, а что — нет

  • Билет от ст. Синдзюку до горы Такао туда и обратно — 8 $/человека
  • Билет на фуникулёр туда и обратно — 10 $/человека
  • Посещение термального комплекса — 10 $/человека
  • Учитывайте, пожалуйста, что фуникулер и Онсэн (опционально) вам нужно оплатить и для гида
  • Музей флоры и фауны бесплатный

Правила посещения Онсэн Гокуракую

  • Противопоказания: тяжёлые заболевания сердца (температура воды составляет от +38 до +42 градусов)
  • Людям с крупными татуировками вход запрещен
Священная гора Такао и термальные источники
Священная гора Такао и термальные источники
Священная гора Такао и термальные источники
Священная гора Такао и термальные источники
Священная гора Такао и термальные источники
Священная гора Такао и термальные источники
Священная гора Такао и термальные источники
Священная гора Такао и термальные источники
Священная гора Такао и термальные источники
Священная гора Такао и термальные источники
Священная гора Такао и термальные источники

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала ст. Takaosanquchi.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Живу в Японии 18 лет. Преподаю Йогу, пишу стихи, воспитываю дочь, изучаю японскую культуру и историю. Могу помочь не только познакомиться с японской культурой и жизнью Токио, но и добраться из аэропорта до гостиницы или сделать покупки.
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