Юлия проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Гора Такао — духовное и природное богатство Японии

Около трех миллионов человек ежегодно посещают гору, и на экскурсии вы убедитесь, что это неслучайно. Здесь вы встретитесь с великолепной природой, узнаете о богатейшем мире растений и животных. В любое время года вас будут ждать сказочные пейзажи — будь то огненная осенняя листва или цветущая весенняя сакура. Восхождение к наивысшей точке (почти 600 метров) займёт полтора часа. Вы пойдете по преимущественно вымощенной тропе, а основную часть проедете по канатной дороге. По пути я покажу криптомерию, гинкго, бук, кипарис и других представителей японских деревьев-гигантов. Кроме того, в маршруте будет парк японских обезьян и сад с дикими травами. Возле буддийского храма середины 8 века я расскажу о монахах-отшельниках и их изнурительных тренировках. А с вершины Такао в хорошую погоду вы взглянете на величественную гору Фудзи.

Онсэн Гокуракую, или термальный рай

У подножия горы вы сможете посетить термальный комплекс, который предлагает широкий выбор ванн в женской и мужской зонах, четыре из которых находятся на открытом воздухе. Вода у горы Такао — сероводородная, железистая, с углекислым газом. Обладает лечебными свойствами: прекрасно заживляет раны, лечит невралгию, облегчает суставные боли, способствует снятию стресса, а также придаёт коже нежность и упругость.

Музеи и альтернативные тропы

Детям будет интересно зайти в Музей флоры и фауны горы Такао, где можно сделать поделку из природных материалов, которыми так богато это место. Или посетить трёхэтажный Арт-музей эффектов. Я также буду рада предложить спуститься с горы и по другому маршруту. Вдоль тропы вы увидите небольшую живописную речку, водопад и пещеру, о которой я расскажу легенду, связанную с буддийским монахом.