2 отзыва оставили туристы

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Вкусы Еревана: гастро-исторический групповой тур

Посетить Хор Вирап, монастырь Нораванк и пещеру Арени и отужинать с домашним вином в гостях у гида

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 9 часов
  • 👥 Не более 12 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Республики
  • Заказать экскурсию

От 110 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Lada
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Lada – Гид в Ереване
В этом путешествии вы проникнетесь духом истории 📖 в святых местах Армении, очаруетесь видами великого Арарата и почувствуете атмосферу домашнего уюта на традиционном ужине.

Вы узнаете главное об армянской кухне, попробуете местные блюда и продегустируете ароматные вина.
Вкусы Еревана: гастро-исторический групповой тур
Вкусы Еревана: гастро-исторический групповой тур

Что вас ожидает

Панорама Арарата и история Армении
По пути к месту нашего ужина вы проедете по ключевым достопримечательностям от Еревана до Вайоц Дзора. В древнем монастыре Хор Вирап вы проникнетесь атмосферой этого святого места и насладитесь захватывающим видом на Арарат. В Пещере птиц. недалеко от деревни Арни увидите древнейшую винодельню с 5000-летней историей, узнаете о первобытных ритуалах и открытиях археологов. И, конечно, ощутите истинный дух Армении в прекрасном монастыре Нораванк среди гордых и живописных скал, где хранится наскальный лик Иисуса Христа.

Традиционный армянский ужин!
Затем вы погрузитесь в атмосферу праздника, теплоты и уюта в моем загородном доме. Во время колоритного и душевного ужина вас ждут дегустации домашних вин и водочек, знаменитые армянские тосты и, конечно, секреты национальных блюд.

Организационные детали

  • Дегустация включена в стоимость
  • Традиционный ужин оплачиваются отдельно — 1500 рублей с человека
Вкусы Еревана: гастро-исторический групповой тур
Вкусы Еревана: гастро-исторический групповой тур
Вкусы Еревана: гастро-исторический групповой тур
Вкусы Еревана: гастро-исторический групповой тур
Вкусы Еревана: гастро-исторический групповой тур
Вкусы Еревана: гастро-исторический групповой тур
Вкусы Еревана: гастро-исторический групповой тур
Вкусы Еревана: гастро-исторический групповой тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на площади Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Lada
Lada
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.
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2 отзыва оставили туристы

22 мая 2019
Экскурсия очень понравилась, и стала одним из самых сильных впечатлений от посещения Армении. Лада располагающий и открытый человек, с хорошим чувством юмора. Сначала поездка в Хор Вирап и Нараванк -прикосновение к памятникам культуры раннего христианства. А потом мы познакомились с настоящей, дружной армянской семьей, и приготовили вкуснейшие блюда национальной кухни, я запомнила несколько глубоких и проникновенных тостов. Как будто мы побывали в гостях у любимых родственников.
7 мая 2019
Татев - замечательный экскурсовод с богатым русским языком и значительным багажом знаний. Лада - прекрасная гостеприимная хозяйка. В дом к её семье приходишь как к старым знакомым. Если буду в Армении, приеду снова!

Lada проводит ещё 6 экскурсий

Дегустационно-исторический тур по Еревану и окрестностямДегустационно-исторический тур по Еревану и окрестностямДегустационно-исторический тур по Еревану и окрестностям
150 за экскурсию
8 часов
45 отзывов
Авто-тур: Хор Вирап, пещера Арени и ужин с домашним вином в гостях у гида
Во время этого необыкновенного тура вы совместите гастрономическое наслаждение с процессом интеллектуального обогащения. Вы проникнетесь духом истории в знаковых местах страны, очаруетесь видом великого Арарата и почувствуете атмосферу домашнего уюта на традиционном ужине у коренных жителей.
Путешествие в пещерный город и монастырь ТатевПутешествие в пещерный город и монастырь ТатевПутешествие в пещерный город и монастырь Татев
188 за экскурсию
10 часов
32 отзыва
Изучить древние пещеры Хндзореск и прокатиться на «Крыльях Татева»
Пройдите по мосту в прошлое и пролетите на крыльях в древность! Вас ждёт прогулка над ущельем по подвесному мосту в древний пещерный город. И поездка по самой длинной канатной дороге в мире, названной «Крыльями Татева», а на вершине горы — древний Татевский монастырь.
Культура и наследие ЕреванаКультура и наследие ЕреванаКультура и наследие Еревана
100 за экскурсию
8 часов
33 отзыва
Проникнуться колоритом армянской жизни на обзорной авто-экскурсии
Дорогие гости, приглашаю вас на незабываемую экскурсию, во время которой вы поймете, почему Ереван называют музеем под открытым небом. Проникнитесь колоритом армянской жизни, прикоснетесь к архитектурному, историческому и культурному наследию и познакомитесь с особенностями местного быта.
Один день в деревенском домикеОдин день в деревенском домикеОдин день в деревенском домике
От 150 за экскурсию
9 часов
6 отзывов
Почувствовать культуру и быт Армении
Вы проведете эко-день в типичном деревенском домике, в теплом кругу армянской семьи. Мы научим вас доить корову, ловить рыбу, готовить традиционные блюда. Вы узнаете особенности деревенского уклада жизни, историю Арени и побываете в гостях у винодела, который расскажет о производстве алкогольных напитков и предложит вам дегустацию.
Лучший способ узнать армянскую кухнюЛучший способ узнать армянскую кухнюЛучший способ узнать армянскую кухню
От 150 за экскурсию
10 часов
27 отзывов
Гастрономический тур на один день с мастер-классом и ужином в гостях у коренных жителей
Дорогие гости, приглашаю вас в незабываемое гастрономическое путешествие, во время которого вы посетите ереванский рынок, узнаете все об армянских продуктах, научитесь готовить наши традиционные блюда и получите огромное удовольствие от еды и вина.
Путешествие к святыням АрменииПутешествие к святыням АрменииПутешествие к святыням Армении
От 120 за экскурсию
7 часов
7 отзывов
Прикоснуться к религиозному лику страны и увидеть легендарную гору Арарат
От пристанища Ноева ковчега до величественных соборов — армянская земля приютила немало христианских реликвий. Я покажу вам интереснейшие из них: древний храм Звартноц, резиденцию Католикоса всех армян и кафедральный собор Эчмиадзина. Вы погрузитесь в религиозную историю страны с её самых первых страниц.

Гастрономические экскурсии в Ереване

Колоритные рынки ЕреванаКолоритные рынки ЕреванаКолоритные рынки Еревана
скидка10%
€65
59 за экскурсию
3.5 часа
Подивиться народному искусству на Вернисаже и попробовать разные армянские вкусности
Еще не решили, чем заняться после музеев и экскурсий за городом? Предлагаю отправиться за новыми впечатлениями на два ереванских рынка — Вернисаж и ГУМ. Это не просто прилавки с изделиями мастеров и продуктами, а сочетание таланта и трудолюбия с характером и душой нашего народа. Здесь вы пообщаетесь с интересными людьми и прочувствуете армянский колорит!
Монастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-классМонастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-классМонастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-класс
От 120 за экскурсию
8 часов
Посетить древнюю столицу, узнать о судьбе крестителя Армении и научиться готовить традиционный кебаб
Вы перенесетесь в Великую Армению и узнаете о событиях времен правления Трдата III. Взору предстанет величественный Арарат и древний монастырь, в темнице которого отбывал заключение святой Григорий Просветитель. Я расскажу о его удивительной жизни, несокрушимой вере и целительной силе, а после экскурсии вы примете участие в кулинарном мастер-классе.
История и монастыри, кухня и шашлыкиИстория и монастыри, кухня и шашлыкиИстория и монастыри, кухня и шашлыки
140 за экскурсию
6 часов
7 отзывов
Открыть историческое и природное достояние горы Арагац и научиться готовить армянские блюда
Получить новые знания, полюбоваться природой, а потом угоститься настоящим армянским шашлыком — вот сценарий этого путешествия. Вдоль древних построек вы проедете по дорогам Арагацотнского края, откроете историю монастырей Сагмосаванк и Ованаванк над ущельем и подниметесь к горному озеру. А потом мы отправимся в гости, где я научу вас готовить правильный шашлык и расскажу об особенностях нашей гастрономии.
Вкусный Ереван: коньяк и сладостиВкусный Ереван: коньяк и сладостиВкусный Ереван: коньяк и сладости
От 50 за экскурсию
5 часов
8 отзывов
Аппетитные впечатления в кондитерской и на заводе «Ной», а также прогулка по центру
Вам предстоит прочувствовать разные грани Еревана, получить гастрономические эмоции и новые знания. Вы узнаете о вкусных традициях и побываете на любых двух из предлагаемых мастер-классов: по приготовлению восточных лакомств, или мясных блюд, или мануфактурного шоколада. Вы прогуляетесь по центру города, изучите архитектурные детали и удивительные скульптуры. А в случае выбора мастер-классов в Аштараке, увидите горы Арагац, Аралер, Арарат и полюбуетесь каньоном реки Касах.
Зимнее застолье в кругу семьиЗимнее застолье в кругу семьиЗимнее застолье в кругу семьи
135 за экскурсию
4.5 часов
Попробовать настоящий армянский хаш, испечь лепешку гату и испить домашних настоек за трапезой
Зимний наваристый бульон хаш некогда считался едой бедняков — а сегодня подается в каждой семье к праздничному столу. В нашем загородном доме вы не только отведаете национальные блюда и закуски, но и поучаствуете в приготовлении выпечки, услышите о традициях и после заздравного тоста поднимете бокал домашнего вина!
Долина Арарата — история, красота и вкусное гостеприимствоДолина Арарата — история, красота и вкусное гостеприимствоДолина Арарата — история, красота и вкусное гостеприимство
скидка25%
€120
90 за экскурсию
7 часов
Погрузиться в прошлое в монастырях Хор Вирап и Нораванк, оценить вино и пообедать в доме у местных
Горный воздух и ароматы шашлыка, седые монастыри и марсианские скалы — на юге Армении для вас припасено много впечатлений! В Хор Вирапе вы увидите Арарат, прекрасный в любое время года, и узнаете христианскую историю нашей страны. Нораванк познакомит со средневековым зодчеством. А в финале путешествия вы продегустируете вино и пообедаете в гостеприимном доме.

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