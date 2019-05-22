2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Панорама Арарата и история Армении

По пути к месту нашего ужина вы проедете по ключевым достопримечательностям от Еревана до Вайоц Дзора. В древнем монастыре Хор Вирап вы проникнетесь атмосферой этого святого места и насладитесь захватывающим видом на Арарат. В Пещере птиц. недалеко от деревни Арни увидите древнейшую винодельню с 5000-летней историей, узнаете о первобытных ритуалах и открытиях археологов. И, конечно, ощутите истинный дух Армении в прекрасном монастыре Нораванк среди гордых и живописных скал, где хранится наскальный лик Иисуса Христа.

Традиционный армянский ужин!

Затем вы погрузитесь в атмосферу праздника, теплоты и уюта в моем загородном доме. Во время колоритного и душевного ужина вас ждут дегустации домашних вин и водочек, знаменитые армянские тосты и, конечно, секреты национальных блюд.